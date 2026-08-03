Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC

Dizajniran za prašnjave interijere: KM 100/120 R Bp Pack s nultom emisijom, snažnom litij-ionskom baterijom od 160 Ah, brzim punjačem i hidrauličkim pražnjenjem spremnika.

KM 100/120 R Li-Ion je izuzetno robustan usisavač za čišćenje srednje veličine s sjedećom platformom. Njegov dizajn s baterijskim napajanjem čini ga posebno prikladnim za unutarnju upotrebu. Litij-ionska baterija od 160 Ah osigurava dovoljno energije za 4 sata različitih zadataka čišćenja. Preostali kapacitet baterije može se očitati na zaslonu u bilo kojem trenutku. Stroj pruža izvrsne rezultate metenja zahvaljujući plutajućoj valjkastoj četki, čak i pri najvećoj radnoj brzini od 6 km/h. Bočne četke mogu se sklopiti kako bi zaštitile namještaj i sam stroj. Veliki spremnik za otpad može se hidraulički podići do 1,52 metra za odlaganje prljavštine u različite vrste spremnika. Isprobani okrugli sustav filtera s velikom površinom filtera i automatskim čišćenjem filtera sprječava dizanje prašine tijekom procesa metenja. Vozačko sjedalo može se podesiti prema korisniku, tako da uvijek ima jasan pogled na bočnu četku i radno područje. Svi upravljački elementi su pregledno raspoređeni i lako dostupni. Dijelovi važni za održavanje također su lako dostupni, bez potrebe za alatima za uklanjanje filtera ili valjka za čišćenje. Isporuka uključuje litij-ionsku bateriju i punjač baterije.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC: Visoka produktivnost
Visoka produktivnost
Izvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC: Pogodan i siguran rad
Pogodan i siguran rad
Visoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC: Dugotrajan litij-ionski akumulator
Dugotrajan litij-ionski akumulator
Brzi punjač za potpuno punjenje baterije za samo 2 sata. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom. Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
  • Automatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja.
  • Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja.
  • Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
  • Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V) 24
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 6000
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 7620
Radna širina (mm) 730
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1000
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1270
Kapacitet baterije (Ah) 180
Napon baterije (V) 25,6
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Spremnik za otpad (l) 120
Površina filtra (m²) 6
Težina (s priborom) (kg) 548
Težina uklj. ambalažu (kg) 550,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
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Područja primjene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
  • Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala.
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