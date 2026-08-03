Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 160Ah Li+FC
Dizajniran za prašnjave interijere: KM 100/120 R Bp Pack s nultom emisijom, snažnom litij-ionskom baterijom od 160 Ah, brzim punjačem i hidrauličkim pražnjenjem spremnika.
KM 100/120 R Li-Ion je izuzetno robustan usisavač za čišćenje srednje veličine s sjedećom platformom. Njegov dizajn s baterijskim napajanjem čini ga posebno prikladnim za unutarnju upotrebu. Litij-ionska baterija od 160 Ah osigurava dovoljno energije za 4 sata različitih zadataka čišćenja. Preostali kapacitet baterije može se očitati na zaslonu u bilo kojem trenutku. Stroj pruža izvrsne rezultate metenja zahvaljujući plutajućoj valjkastoj četki, čak i pri najvećoj radnoj brzini od 6 km/h. Bočne četke mogu se sklopiti kako bi zaštitile namještaj i sam stroj. Veliki spremnik za otpad može se hidraulički podići do 1,52 metra za odlaganje prljavštine u različite vrste spremnika. Isprobani okrugli sustav filtera s velikom površinom filtera i automatskim čišćenjem filtera sprječava dizanje prašine tijekom procesa metenja. Vozačko sjedalo može se podesiti prema korisniku, tako da uvijek ima jasan pogled na bočnu četku i radno područje. Svi upravljački elementi su pregledno raspoređeni i lako dostupni. Dijelovi važni za održavanje također su lako dostupni, bez potrebe za alatima za uklanjanje filtera ili valjka za čišćenje. Isporuka uključuje litij-ionsku bateriju i punjač baterije.
Značajke i prednosti
Visoka produktivnostIzvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Pogodan i siguran radVisoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Dugotrajan litij-ionski akumulatorBrzi punjač za potpuno punjenje baterije za samo 2 sata. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom. Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
- Automatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja.
- Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja.
- Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
- Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|6000
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|7620
|Radna širina (mm)
|730
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1000
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1270
|Kapacitet baterije (Ah)
|180
|Napon baterije (V)
|25,6
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3
|Spremnik za otpad (l)
|120
|Površina filtra (m²)
|6
|Težina (s priborom) (kg)
|548
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|550,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Videos
Područja primjene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
- Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala.