KM 100/120 R Li-Ion je izuzetno robustan usisavač za čišćenje srednje veličine s sjedećom platformom. Njegov dizajn s baterijskim napajanjem čini ga posebno prikladnim za unutarnju upotrebu. Litij-ionska baterija od 160 Ah osigurava dovoljno energije za 4 sata različitih zadataka čišćenja. Preostali kapacitet baterije može se očitati na zaslonu u bilo kojem trenutku. Stroj pruža izvrsne rezultate metenja zahvaljujući plutajućoj valjkastoj četki, čak i pri najvećoj radnoj brzini od 6 km/h. Bočne četke mogu se sklopiti kako bi zaštitile namještaj i sam stroj. Veliki spremnik za otpad može se hidraulički podići do 1,52 metra za odlaganje prljavštine u različite vrste spremnika. Isprobani okrugli sustav filtera s velikom površinom filtera i automatskim čišćenjem filtera sprječava dizanje prašine tijekom procesa metenja. Vozačko sjedalo može se podesiti prema korisniku, tako da uvijek ima jasan pogled na bočnu četku i radno područje. Svi upravljački elementi su pregledno raspoređeni i lako dostupni. Dijelovi važni za održavanje također su lako dostupni, bez potrebe za alatima za uklanjanje filtera ili valjka za čišćenje. Isporuka uključuje litij-ionsku bateriju i punjač baterije.