Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Bez emisija KM 100/120 R Bp Pack 4SB čistač za vozača s hidrauličkim visokim pražnjenjem spremnika, okruglim sustavom filtara i iznimno velikom radnom površinom zahvaljujući 4 bočne četke.

KM 100/120 R Bp Pack 4 SB čistači koji se mogu voziti iznimno su robusni čistači srednje veličine za razne zadatke čišćenja s velikim pražnjenjem spremnika za unutarnje i vanjske prostore. S četiri bočne četke, maksimalna učinkovitost površine je udvostručena . Velika radna širina omogućuje pometanje do ruba, čak i na rubovima koji padaju. Sigurnost je osigurana velikim bočnim prepustom uvlačivih bočnih četki koje štede prostor. Četka s plutajućim valjkom osigurava izvrsne rezultate čišćenja, čak i pri najvećoj radnoj brzini od 6 km/h. Veliki spremnik za otpad može se hidraulički podići do 1,5 metara, za praktično odlaganje prljavštine u spremnik. Provjereni okrugli sustav filtara s velikom površinom filtra (6 m²) i automatskim čišćenjem filtra omogućuje čišćenje bez prašine u svakom trenutku i osigurava pouzdanu čistoću. Sjedalo vozača mašine za čišćenje koja se može voziti može se ergonomski namjestiti za dobru preglednost u svim smjerovima. Svi upravljački elementi pregledno su raspoređeni i lako dostupni. Dijelovi koji se odnose na održavanje, poput filtra i valjkaste četke, lako su dostupni i mogu se ukloniti bez alata.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Visoka produktivnost
Visoka produktivnost
Izvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Posebno velika radna širina
Posebno velika radna širina
Udvostručuje učinak područja. Sigurno metenje na padajućim rubovima zahvaljujući velikom bočnom prepustu. Bočne četke koje se mogu uvući omogućuju vožnju kroz uske prostore.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Automatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja. Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja. Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Velika površina filtra
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
  • Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V) 24
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 13800
Radna širina (mm) 730
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1000
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1270
Kapacitet baterije (Ah) 240
Napon baterije (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) 3
Spremnik za otpad (l) 120
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 6
Težina (s priborom) (kg) 985
Težina uklj. ambalažu (kg) 987
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Područja primjene
  • Savršeno pogodan za čišćenje željezničkih perona
  • Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
Pribor
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