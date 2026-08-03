KM 100/120 R Bp Pack 4 SB čistači koji se mogu voziti iznimno su robusni čistači srednje veličine za razne zadatke čišćenja s velikim pražnjenjem spremnika za unutarnje i vanjske prostore. S četiri bočne četke, maksimalna učinkovitost površine je udvostručena . Velika radna širina omogućuje pometanje do ruba, čak i na rubovima koji padaju. Sigurnost je osigurana velikim bočnim prepustom uvlačivih bočnih četki koje štede prostor. Četka s plutajućim valjkom osigurava izvrsne rezultate čišćenja, čak i pri najvećoj radnoj brzini od 6 km/h. Veliki spremnik za otpad može se hidraulički podići do 1,5 metara, za praktično odlaganje prljavštine u spremnik. Provjereni okrugli sustav filtara s velikom površinom filtra (6 m²) i automatskim čišćenjem filtra omogućuje čišćenje bez prašine u svakom trenutku i osigurava pouzdanu čistoću. Sjedalo vozača mašine za čišćenje koja se može voziti može se ergonomski namjestiti za dobru preglednost u svim smjerovima. Svi upravljački elementi pregledno su raspoređeni i lako dostupni. Dijelovi koji se odnose na održavanje, poput filtra i valjkaste četke, lako su dostupni i mogu se ukloniti bez alata.