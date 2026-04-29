Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R G
Višenamjenska mašina za metenje KM 100/120 R G s praktičnim hidrauličnim visokim pražnjenjem spremnika i učinkovitim sustavom okruglog filtera s automatskim čišćenjem za praktički čišćenje bez prašine.
Bez obzira radite li u vrlo prašnjavim vanjskim prostorima ili dobro prozračenim zatvorenim prostorima: robusna Kärcherova mašina za čišćenje KM 100/120 R G impresionira svojom velikom svestranošću, izvrsnim rezultatima metenja i velikim brojem opcija koje se mogu prilagoditi individualnim zahtjevima kupaca. Zahvaljujući plutajućoj valjkastoj četki, bez napora se nosi s raznim teksturama poda, dok veliki spremnik za otpad od 120 litara, okretna bočna četka i radna brzina od 7 km/h osiguravaju sveobuhvatno i brzo metenje koje ne oštećuje namještaj ili stroj. Korisnici imaju koristi od jednostavnog i ergonomskog upravljanja, praktičnog i automatskog visokog pražnjenja spremnika (do 152 cm) i izvrsnog pogleda na područja koja se čiste. Provjereni sustav okruglih filtera s površinom filtera od 6 m² omogućuje kontinuirano metenje gotovo bez prašine – automatsko čišćenje filtera udvostručuje vijek trajanja filtera i štiti zdravlje korisnika bez obzira na količinu prljavštine. Osim toga, opcijski kompleti za pričvršćivanje omogućuju dodatno prilagođavanje opreme kako bi se zadovoljile praktički sve zahtjeve kupaca.
Značajke i prednosti
Visoka produktivnostIzvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Pogodan i siguran radVisoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Velika površina filtera s automatskim čišćenjem filteraAutomatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja. Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja. Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
- Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|hidraulički
|Pogon – snaga (kW)
|6,3
|Vrsta pogona
|Benzin
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|7000
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|8890
|Radna širina (mm)
|730
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1000
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1270
|Spremnik za otpad (l)
|120
|Sposobnost uspinjanja (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|7
|Površina filtra (m²)
|6
|Težina (s priborom) (kg)
|572,9
|Težina, spremno za rad (kg)
|570
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|575
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Katalizator
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Bočna četka, pneumatski kontrolirana
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Područja primjene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
- Prikladan za uporabu u vanjskim skladištima, na mjestima utovara/istovara i gradilištima