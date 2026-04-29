Bez obzira radite li u vrlo prašnjavim vanjskim prostorima ili dobro prozračenim zatvorenim prostorima: robusna Kärcherova mašina za čišćenje KM 100/120 R G impresionira svojom velikom svestranošću, izvrsnim rezultatima metenja i velikim brojem opcija koje se mogu prilagoditi individualnim zahtjevima kupaca. Zahvaljujući plutajućoj valjkastoj četki, bez napora se nosi s raznim teksturama poda, dok veliki spremnik za otpad od 120 litara, okretna bočna četka i radna brzina od 7 km/h osiguravaju sveobuhvatno i brzo metenje koje ne oštećuje namještaj ili stroj. Korisnici imaju koristi od jednostavnog i ergonomskog upravljanja, praktičnog i automatskog visokog pražnjenja spremnika (do 152 cm) i izvrsnog pogleda na područja koja se čiste. Provjereni sustav okruglih filtera s površinom filtera od 6 m² omogućuje kontinuirano metenje gotovo bez prašine – automatsko čišćenje filtera udvostručuje vijek trajanja filtera i štiti zdravlje korisnika bez obzira na količinu prljavštine. Osim toga, opcijski kompleti za pričvršćivanje omogućuju dodatno prilagođavanje opreme kako bi se zadovoljile praktički sve zahtjeve kupaca.