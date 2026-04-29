Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R G

Višenamjenska mašina za metenje KM 100/120 R G s praktičnim hidrauličnim visokim pražnjenjem spremnika i učinkovitim sustavom okruglog filtera s automatskim čišćenjem za praktički čišćenje bez prašine.

Bez obzira radite li u vrlo prašnjavim vanjskim prostorima ili dobro prozračenim zatvorenim prostorima: robusna Kärcherova mašina za čišćenje KM 100/120 R G impresionira svojom velikom svestranošću, izvrsnim rezultatima metenja i velikim brojem opcija koje se mogu prilagoditi individualnim zahtjevima kupaca. Zahvaljujući plutajućoj valjkastoj četki, bez napora se nosi s raznim teksturama poda, dok veliki spremnik za otpad od 120 litara, okretna bočna četka i radna brzina od 7 km/h osiguravaju sveobuhvatno i brzo metenje koje ne oštećuje namještaj ili stroj. Korisnici imaju koristi od jednostavnog i ergonomskog upravljanja, praktičnog i automatskog visokog pražnjenja spremnika (do 152 cm) i izvrsnog pogleda na područja koja se čiste. Provjereni sustav okruglih filtera s površinom filtera od 6 m² omogućuje kontinuirano metenje gotovo bez prašine – automatsko čišćenje filtera udvostručuje vijek trajanja filtera i štiti zdravlje korisnika bez obzira na količinu prljavštine. Osim toga, opcijski kompleti za pričvršćivanje omogućuju dodatno prilagođavanje opreme kako bi se zadovoljile praktički sve zahtjeve kupaca.

Značajke i prednosti
Visoka produktivnost
Izvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Pogodan i siguran rad
Visoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Velika površina filtera s automatskim čišćenjem filtera
Automatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja. Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja. Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
  • Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon hidraulički
Pogon – snaga (kW) 6,3
Vrsta pogona Benzin
Maks. površinski učinak (m²/h) 7000
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 8890
Radna širina (mm) 730
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1000
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1270
Spremnik za otpad (l) 120
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 7
Površina filtra (m²) 6
Težina (s priborom) (kg) 572,9
Težina, spremno za rad (kg) 570
Težina uklj. ambalažu (kg) 575
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Katalizator
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
  • Bočna četka, pneumatski kontrolirana
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Područja primjene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
  • Prikladan za uporabu u vanjskim skladištima, na mjestima utovara/istovara i gradilištima
