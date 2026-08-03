Naš početnički model KM 85/50 R Bp Pack uvjerava izvrsnom opremom za stroj za metenje i usisavanje iz ovog cjenovnog razreda. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, jednako kao i bočna metla sa skretanjem s regulacijom broja okretaja, veliki filtar za prašinu za rad bez prašenja ili izvana vidljivi prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Vrlo kompaktna izvedba stroja osigurava visok stupanj okretnosti, što omogućuje njegovu primjenu posebice u uskim i zatrpanim područjima. Osim toga, uređaj osvaja velikim površinskim učinkom u unutarnjem i vanjskom području te iznimno jednostavnim rukovanjem. Radovi održavanja, kao primjerice zamjena glavnog valjka za metenje, mogući su bez uporabe alata. Valjak s njihajućim ležajem uopće nije potrebno namještati, a sva će nečistoća biti u potpunosti uklonjena čak i kod neravnina u podu. Čak je i pristup unutrašnjosti uređaja moguć bez problema i bez uporabe alata, zahvaljujući poklopcu uređaja sa širokim otvaranjem. Korisnik će sa svoga sjedala praktično očistiti filtar za prašinu. Također je praktično i nošenje dodatnog pribora za čišćenje zahvaljujući našem integriranom sustavu Home-Base.