Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack
Serijski opremljen baterijom i punjačem, ovaj okretni stroj za metenje i usis. sa sjedal. KM 85/50 R osvaja velikim površinskim učinkom. Kompaktan početnički model, jednostavan za rukovanje.
Naš početnički model KM 85/50 R Bp Pack uvjerava izvrsnom opremom za stroj za metenje i usisavanje iz ovog cjenovnog razreda. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, jednako kao i bočna metla sa skretanjem s regulacijom broja okretaja, veliki filtar za prašinu za rad bez prašenja ili izvana vidljivi prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Vrlo kompaktna izvedba stroja osigurava visok stupanj okretnosti, što omogućuje njegovu primjenu posebice u uskim i zatrpanim područjima. Osim toga, uređaj osvaja velikim površinskim učinkom u unutarnjem i vanjskom području te iznimno jednostavnim rukovanjem. Radovi održavanja, kao primjerice zamjena glavnog valjka za metenje, mogući su bez uporabe alata. Valjak s njihajućim ležajem uopće nije potrebno namještati, a sva će nečistoća biti u potpunosti uklonjena čak i kod neravnina u podu. Čak je i pristup unutrašnjosti uređaja moguć bez problema i bez uporabe alata, zahvaljujući poklopcu uređaja sa širokim otvaranjem. Korisnik će sa svoga sjedala praktično očistiti filtar za prašinu. Također je praktično i nošenje dodatnog pribora za čišćenje zahvaljujući našem integriranom sustavu Home-Base.
Značajke i prednosti
Koncept pametnog spremnika2 spremnika za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. Spremnici za pometeno smeće bez oštrih rubova omogućuju pražnjenje bez ostataka. Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Učinkoviti sustav filtriranjaFiltar s ravnim naborima od poliestera. Učinkovito čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s mjesta osobe koja rukuje uređajem. Pristup filtru bez primjene alata kroz poklopac uređaja sa širokim kutom otvaranja.
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestuPregledno i ergonomsko postavljanje elemenata rukovanja. Namještanje sjedala bez uporabe alata. Namještanje upravljača po visini.
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
- Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje primjerice kliješta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog spremnika.
- Velika površina odlaganja u stražnjem dijelu stroja.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
- Jednostavno i komforno uočavanje izvana.
- Precizno određivanje trenutka zamjene.
Bočna metla sa skretanjem
- Štiti bočnu metlu od oštećenja.
- Pouzdana i robusna izvedba.
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevriranje strojem.
- Posebno prikladno također i za zatrpane i uske prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja okretaja bočne metle
- Za prilagodbu broja okretaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
- Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
- Nije potrebno naknadno namještanje zbog istrošenosti.
- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Jednostavan koncept rukovanja
- Valjak s metlom i bočne metle praktično se uključuju i isključuju putem nožne papučice.
- Vožnja prema naprijed i natrag može se komforno namjestiti putem prekidača za biranje.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|5100
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|6510
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|850
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1085
|Kapacitet baterije (Ah)
|115
|Napon baterije (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Teret (kg)
|maks. 90
|Težina (s priborom) (kg)
|218
|Težina, spremno za rad (kg)
|230
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|220
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Opseg isporuke
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Mehaničko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brzina bočne četke, podesiva
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Kontejner za smeće, mobilni
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
- Višenamjenski zaslon
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Videos
Područja primjene
- Odlično prikladno za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također i za manje objekte kao što su (mali) obrtnički pogoni, školska dvorišta, benzinske stanice ili auto kuće