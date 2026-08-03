Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R G

Benzinski, snažan i konstruiran da bude posebno kompaktan i robustan, naš stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R G impresionira prilikom čišćenja vanjskih prostora.

Opremljen snažnim benzinskim motorom i automatskom prigušnicom za optimalan odgovor na start, naš vakuumski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R G pruža idealne uvjete za sveobuhvatno čišćenje na otvorenom. Jedinstven, automatski i vrlo učinkovit sustav okruglog filtra za čišćenje osigurava rad bez prašine i minimalizira gubitak usisavanja. Zahvaljujući EASY Operation sustavu i njegovoj kompaktnoj konstrukciji, strojem je lako upravljati, a istovremeno impresionira okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću. Praktično područje za prihvat i komplet za pričvršćivanje Home Base također olakšavaju nošenje dodatnog pribora za čišćenje.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R G: Robusna, kompaktna izvedba s Pick-up-površinom
Robusna, kompaktna izvedba s Pick-up-površinom
Za dug životni vijek, pouzdanost. Sigurnost i okretnost. Dodatne komponente poput rezervnog kanistra ili uređaja za ručno čišćenje mogu se sigurno fiksirati i nositi sa sobom.
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R G: Koncept rukovanja EASY-Operation
Koncept rukovanja EASY-Operation
Logično i razumljivo. Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni.
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R G: Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Nakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Home-Base za više fleksibilnosti
  • Različiti praktični priključci za dodatni pribor.
  • Jednostavno nošenje npr. kliješta za krupnu nečistoću, metle ili dodatnog spremnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon 4-taktni motor
Pogon – snaga (kW) 6,6
Vrsta pogona Benzin
Maks. površinski učinak (m²/h) 7200
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 9200
Radna širina (mm) 615
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 900
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1150
Spremnik za otpad (l) 60
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtra (m²) 4
Težina (s priborom) (kg) 265
Težina, spremno za rad (kg) 265
Težina uklj. ambalažu (kg) 266
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna četka, pneumatski kontrolirana
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R G
Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R G
Videos
Područja primjene
  • Logistički centri
  • Javne garaže
  • Zgrade skladišta i druge unutarnje primjene
  • Hotelski kompleksi
  • Proizvodne hale
  • Manji parkovi i parkirališta
Pribor
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