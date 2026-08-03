Opremljen snažnim benzinskim motorom i automatskom prigušnicom za optimalan odgovor na start, naš vakuumski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R G pruža idealne uvjete za sveobuhvatno čišćenje na otvorenom. Jedinstven, automatski i vrlo učinkovit sustav okruglog filtra za čišćenje osigurava rad bez prašine i minimalizira gubitak usisavanja. Zahvaljujući EASY Operation sustavu i njegovoj kompaktnoj konstrukciji, strojem je lako upravljati, a istovremeno impresionira okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću. Praktično područje za prihvat i komplet za pričvršćivanje Home Base također olakšavaju nošenje dodatnog pribora za čišćenje.