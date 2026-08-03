Stroj za metenje i usisavanje KM 90/60 R G
Benzinski, snažan i konstruiran da bude posebno kompaktan i robustan, naš stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R G impresionira prilikom čišćenja vanjskih prostora.
Opremljen snažnim benzinskim motorom i automatskom prigušnicom za optimalan odgovor na start, naš vakuumski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom KM 90/60 R G pruža idealne uvjete za sveobuhvatno čišćenje na otvorenom. Jedinstven, automatski i vrlo učinkovit sustav okruglog filtra za čišćenje osigurava rad bez prašine i minimalizira gubitak usisavanja. Zahvaljujući EASY Operation sustavu i njegovoj kompaktnoj konstrukciji, strojem je lako upravljati, a istovremeno impresionira okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću. Praktično područje za prihvat i komplet za pričvršćivanje Home Base također olakšavaju nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Značajke i prednosti
Robusna, kompaktna izvedba s Pick-up-površinomZa dug životni vijek, pouzdanost. Sigurnost i okretnost. Dodatne komponente poput rezervnog kanistra ili uređaja za ručno čišćenje mogu se sigurno fiksirati i nositi sa sobom.
Koncept rukovanja EASY-OperationLogično i razumljivo. Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjemNakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Home-Base za više fleksibilnosti
- Različiti praktični priključci za dodatni pribor.
- Jednostavno nošenje npr. kliješta za krupnu nečistoću, metle ili dodatnog spremnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|4-taktni motor
|Pogon – snaga (kW)
|6,6
|Vrsta pogona
|Benzin
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|7200
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|9200
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|900
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1150
|Spremnik za otpad (l)
|60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|4
|Težina (s priborom) (kg)
|265
|Težina, spremno za rad (kg)
|265
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|266
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna četka, pneumatski kontrolirana
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Videos
Područja primjene
- Logistički centri
- Javne garaže
- Zgrade skladišta i druge unutarnje primjene
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manji parkovi i parkirališta