B 50 W stroj za ribanje i sušenje

Nova generacija čišćenja podova

Stroj za ribanje i sušenje B 50 W idealan je pratitelj za brzo i učinkovito mokro čišćenje podova. Zamjenjuje svog prethodnika, B 40 W, i donosi najsuvremeniju tehnologiju čišćenja u pouzdanoj Kärcher kvaliteti. B 50 W postavlja nove standarde, s prerađenim dizajnom i novim pogonskim jedinicama koje osiguravaju besprijekorne rezultate čišćenja na površini do 3600 četvornih metara. Stroj može biti napajan po izboru baterijama bez održavanja gel/AGM ili litij-ionskim baterijama. Povećana radna širina do 60 centimetara na glavi četke D 60 znači da stroj daje konstantno dobre rezultate, čak i pri velikim brzinama.

Čišćenje u tišini: B 50 W je savršen pratitelj za prave profesionalce. Podovi su čisti u trenu. Jednostavan za rukovanje. Tiho i učinkovito.

Izrađena od izdržljivih materijala, podna perilica-sušilica osigurava visoki kontaktni tlak za najbolje rezultate čišćenja. Brisač i četiri isporučene glave četkica proizvedeni su od lijevanog aluminija - spremni za najteže izazove. Parabolični oblik brisača jamči pouzdano usisavanje čak i na teksturiranim površinama ili krivuljama, što osim što smanjuje rizik od klizanja, smanjuje i potrebu za dugotrajnim ponovnim radom.

Pranje i usisavanje s lakoćom

Rukovanje automatskom podnom perilicom je intuitivno i razumljivo. Zahvaljujući tipki EASY Operation, pokretanje i rukovanje automatskom podnom perilicom ne može biti jednostavnije - štedi vrijeme i muku u procesu čišćenja. Rizik od pogreške dugoročno je minimaliziran i nema potrebe za dugotrajnim osposobljavanjem.

Ergonomski dizajn čini automatsku podnu perilicu prikladnom za korisnike različite visine - bez kompliciranog podešavanja. Jednostavna je i udobna za korištenje, što sprječava umor i smanjuje fizički napor korisnika.