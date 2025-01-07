B 50 W stroj za ribanje i sušenje

Ista visoka kvaliteta, nova tehnologija.

Stroj za ribanje i sušenje B 50 W za učinkovito mokro čišćenje podova. Dostupna s litij-ionskim baterijama, doziranjem vode ovisno o brzini, disk glavom, valjkastom glavom ili orbitalnom glavom. Samohodna podna automatska perilica za besprijekorno čiste podove do 3600 m². Konvencionalno se isporučuje s olovnim baterijama ili opcionalno s litij-ionskim baterijama za korištenje u brzom i učinkovitom dubinskom čišćenju ili održavanju. Jednostavno rukovanje, ergonomski dizajn i širi opseg funkcija i informacija dostupnih putem aplikacije za pametne telefone. Robusne glave četkica i brisač izrađeni od lijevanog aluminija.

B 50 W push scrubber dryer from Kärcher

 

Nova generacija čišćenja podova

Stroj za ribanje i sušenje B 50 W idealan je pratitelj za brzo i učinkovito mokro čišćenje podova. Zamjenjuje svog prethodnika, B 40 W, i donosi najsuvremeniju tehnologiju čišćenja u pouzdanoj Kärcher kvaliteti. B 50 W postavlja nove standarde, s prerađenim dizajnom i novim pogonskim jedinicama koje osiguravaju besprijekorne rezultate čišćenja na površini do 3600 četvornih metara. Stroj može biti napajan po izboru baterijama bez održavanja gel/AGM ili litij-ionskim baterijama. Povećana radna širina do 60 centimetara na glavi četke D 60 znači da stroj daje konstantno dobre rezultate, čak i pri velikim brzinama.

Čišćenje u tišini: B 50 W je savršen pratitelj za prave profesionalce. Podovi su čisti u trenu. Jednostavan za rukovanje. Tiho i učinkovito.

Izrađena od izdržljivih materijala, podna perilica-sušilica osigurava visoki kontaktni tlak za najbolje rezultate čišćenja. Brisač i četiri isporučene glave četkica proizvedeni su od lijevanog aluminija - spremni za najteže izazove. Parabolični oblik brisača jamči pouzdano usisavanje čak i na teksturiranim površinama ili krivuljama, što osim što smanjuje rizik od klizanja, smanjuje i potrebu za dugotrajnim ponovnim radom.

Pranje i usisavanje s lakoćom

Rukovanje automatskom podnom perilicom je intuitivno i razumljivo. Zahvaljujući tipki EASY Operation, pokretanje i rukovanje automatskom podnom perilicom ne može biti jednostavnije - štedi vrijeme i muku u procesu čišćenja. Rizik od pogreške dugoročno je minimaliziran i nema potrebe za dugotrajnim osposobljavanjem.

Ergonomski dizajn čini automatsku podnu perilicu prikladnom za korisnike različite visine - bez kompliciranog podešavanja. Jednostavna je i udobna za korištenje, što sprječava umor i smanjuje fizički napor korisnika.

B 50 W push scrubber dryer from Kärcher

Evo nekoliko ključnih prednosti stroja na prvi pogled

  • Prikladno za tvrde i elastične podne obloge
  • Četiri aluminijske glave četkica za odabir: D51, D60, R55 i O51
  • Parabolični aluminijski brisač
  • Jednostavan za korištenje s tipkom EASY Operation
  • Intuitivan i ergonomski dizajn
  • Bluetooth sučelje za povezivanje za dodatne funkcije pametnog telefona

 

  • Dostupno s litij-ionskom baterijom (također dostupno s brzim punjačem) ili baterijama bez održavanja gel/AGM
  • DOSE: automatsko doziranje deterdženta za očuvanje resursa
  • Doziranje vode ovisno o brzini
  • Auto-Fill: automatsko punjenje svježe vode
  • Auto-Rinse: automatsko čišćenje spremnika prljave vode
  • Visoki kontaktni tlak za optimalne rezultate čišćenja
  • Volumen spremnika 50 l

Čistoća bez kompromisa - u svakom smislu

Redefinirano čišćenje

B 50 W se može spojiti na aplikaciju za pametne telefone "Kärcher Machine Connect" putem Bluetootha u bilo kojem trenutku. Širi opseg digitalnih funkcija uključuje KIK prilagodbe, upravljanje parametrima čišćenja, pristup podacima stroja kao što su preostalo vrijeme rada, status baterije, poruke o pogreškama, korisni videozapisi i druge praktične funkcije.

B 50 W Bp push scrubber dryer from Kärcher

Četka ili valjak? Izbor je vaš.

Svaki zadatak čišćenja ima svoje posebne zahtjeve. S B 50 W uvijek ste dobro opremljeni i spremni za akciju, bez obzira na zadatak. Automatska podna perilica dostupna je u različitim konfiguracijama. Kako bi odgovarala individualnim zahtjevima, može se opremiti disk glavom, valjkastom glavom ili orbitalnom glavom (posebno pogonska ploča i jastučić) s izborom od četiri različite varijante glave: D51, D60, R55 i O51. Njegova učinkovita turbina je zatvorena i ima posebno dizajniran protok zraka kako bi stroj bio tih, pa je prikladan i za čišćenje tijekom dana.

B 50 W Bp push scrubber dryer from Kärcher

Prava baterija - bez kompromisa

B 50 W može se napajati baterijama bez održavanja gel/AGM ili se opcionalno može koristiti s 80 Ah litij-ionskim baterijama. Kao praktičan dodatak, za litij-ionske baterije dostupna je i funkcija brzog punjenja, koja omogućuje potpuno punjenje za 2 sata.

B 50 W push scrubber dryer from Kärcher

Ekonomično doziranje - za isplativo čišćenje

Određeni modeli imaju sustav ECO!Flow, koji dozira deterdžent ovisno o brzini stroja. To osigurava da se ista količina otopine nanosi na svaki četvorni metar za ravnomjernu raspodjelu po podu - za najbolje moguće rezultate čišćenja. Također onemogućuje nanošenje previše otopine, što štedi resurse za čišćenje i sprječava rasipanje vode. Štoviše, praktična aplikacija Machine Connect također se može koristiti za praćenje razine napunjenosti svježe vode u stvarnom vremenu.

B 50 W push scrubber dryer from Kärcher

Kod kuće na svakoj površini

Samohodna podna perilica osjeća se kao kod kuće gdje god treba ribati pod. Bilo da se radi o tvrdom ili elastičnom podu, vrijedna B 50 W će ribati bilo koju srednje veliku površinu. Ovisno o vrsti korištene glave četke, savršena je i za dubinsko čišćenje i za održavanje svih podova kojima je potrebno brzo i učinkovito čišćenje. Čak i na teškom terenu, kao što su teksturirane površine ili duž uskih krivulja, pruža vrhunske performanse čišćenja i usisavanja.

Ništa nije nemoguće. Stroj čisti tvrde podove (npr. keramiku, porculan, beton) i kamene podove (npr. mramor, teraco, granit, vapnenac) jednako učinkovito kao i elastične podove (npr. vinil, PVC, linoleum, epoksidnu smolu itd.).

B 50 W push scrubber dryer from Kärcher
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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