Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah+O51*
Kompaktna i robusna B 50W Bp mašina za ribanje i sušenje namijenjena je za mokro čišćenje podova te ima orbitalnu glavu četke O51, univerzalno crijevo za punjenje i priključak za aplikaciju.
Kompaktna i robusna mašina za ribanje i sušenje B 50 W Bp idealna je za učinkovito čišćenje podova. Njena guma za brisanje i glava četke izrađene su od izdržljivog lijevanog metala ili aluminija te osiguravaju pouzdane rezultate usisavanja, čak i na teksturiranim površinama i u zakrivljenim dijelovima. Orbitalna glava četke O51 ima niske vibracije i omogućuje najbolje rezultate čišćenja za održavanje i dubinsko čišćenje – čak i u zahtjevnim primjenama. Potrošnja vode je do 25 posto niža od konvencionalnih glava disk četki, što naglašava rad koji štedi resurse. Moguće je i čišćenje bez kemikalija. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, stroj s kojim se hoda impresionira svojom preglednošću i upravljivošću, čak i u skučenim prostorima. Pogon na kotače smanjuje fizički napor korisnika. Zaliha svježe vode može se lako nadopuniti iz bilo koje slavine pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Dodatne postavke mogu se pristupiti putem pametnog telefona pomoću aplikacije „Machine Connect“.
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan stroj
- Dobar pregled i izvrsna upravljivost.
- Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
- Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema.
- Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
- Robusne i izdržljive komponente.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
Orbitalna glava četkice s jednim diskom O51
- Izvrsne mehaničke performanse čišćenja.
- Do 40% smanjenje vremena čišćenja/25% manja potrošnja vode u odnosu na glave disk četkica.
- Čišćenje bez kemikalija/skidanja.
80 Ah litij-ionska baterija
- Do četiri puta dulji vijek trajanja u usporedbi s baterijama na bazi olova.
- Kratko i srednje punjenje moguće bez oštećenja baterije.
- Manje promjena baterija, niži troškovi, manje vremena zastoja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3060
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1840
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|20
|Sila pritiskanja četke (kg)
|36
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|245
|Težina bez pribora (kg)
|108
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Opseg isporuke
- Baterija
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- orbitalna glava četkice
- rad pomoću aplikacije
- automatsko punjenje
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama