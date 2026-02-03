Kompaktna i robusna mašina za ribanje i sušenje B 50 W Bp idealna je za učinkovito čišćenje podova. Njena guma za brisanje i glava četke izrađene su od izdržljivog lijevanog metala ili aluminija te osiguravaju pouzdane rezultate usisavanja, čak i na teksturiranim površinama i u zakrivljenim dijelovima. Orbitalna glava četke O51 ima niske vibracije i omogućuje najbolje rezultate čišćenja za održavanje i dubinsko čišćenje – čak i u zahtjevnim primjenama. Potrošnja vode je do 25 posto niža od konvencionalnih glava disk četki, što naglašava rad koji štedi resurse. Moguće je i čišćenje bez kemikalija. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, stroj s kojim se hoda impresionira svojom preglednošću i upravljivošću, čak i u skučenim prostorima. Pogon na kotače smanjuje fizički napor korisnika. Zaliha svježe vode može se lako nadopuniti iz bilo koje slavine pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Dodatne postavke mogu se pristupiti putem pametnog telefona pomoću aplikacije „Machine Connect“.