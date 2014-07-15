Stroj za ribanje i sušenje BD 50/40 RS Bp Pack

Kompaktni step-on-usisavač za ribanje s tehnikom diskova, radne šir. 51 ili 55 cm, sa spremnikom vol. 40 l i krugom okretaja oko 120 cm. S Eco-modom za energ. štedljivo i ekološko čišćenje.

Vrlo kompaktni step-on-usisavač za ribanje BR 50/40 RS Bp Pack s učinkovitim baterijama od 36 V kombinira manevarsku sposobnost walk-behind-uređaja s brzinom ride-on-stroja. Mali krug okretanja od oko 120 cm omogućuje obuhvaćanje vrlo velike površine čak i na područjima s kutovima. Povišeni položaj za upravljanje pruža maksimalnu preglednost. Usavršena tehnika diskova s velikim diskom s četkom jamči maksimalnu učinkovitost u čišćenju. Zahvaljujući usisnoj polugi koja se okreće oko glave s četkom moguće je potpuno usisavanje prljave vode čak i kod okretanja na mjestu. Polugu za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda, bez uporabe alata. Integr. jedinica za metenje čini prethodno metenje skoro nepotrebnim. Pritiskom na gumb aktivira se Eco-mod stroja. Tako je moguće provesti redovno čišćenje uz uštedu energije i očuvanje okoliša kao i uz uštedu vremena i troškova – uz istovremeno savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući integriranom punjaču baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Stroj je idealan za čišćenje zgrada i primjene u supermarketima, industrijskim pogonima, javnim zgradama ili zdravstvenim ustanovama.

Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno i pregledno rukovanje i minimalna potreba za školovanjem.
  • eco!efficiency-stupanj štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Mogućnost automatskog punjenja
  • Stroj se jednostavno priključuje na vodovodnu mrežu. Ako je stroj sasvim pun, dotok vode se automatski isključuje.
  • To štedi vrijeme, budući da je u međuvremenu moguće obaviti druge stvari.
Sustav doziranja DS3
  • Za izbjegavanje predoziranja. Dostupno kao opcija.
Eco način rada
  • Štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Kompaktne dimenzije
  • Jednostavno i pregledno rukovanje i minimalna potreba za školovanjem.
  • eco!efficiency-stupanj štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
  • Za dobro manevriranje, obuhvaćanje velike površine i mali trošak naknadnog čišćenja.
Jednostavna zamjena
  • Usisne gumice i četka mogu se zamijeniti bez alata.
  • Nastavak za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda.
Jednistveni princip rotiranja usisnog nastavka
  • Za 100%-tno usisavanje vode u svakom zavoju.
Iznimno okretan
  • Za dobro manevriranje, obuhvaćanje velike površine i mali trošak naknadnog čišćenja.
Kompaktne dimenzije
Kompaktna izvedba
  • Jednostavan transport i pospremanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 691
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 40 / 40
Površinski učinak teoretski (m²/h) 2805
Površinski učinak praktični (m²/h) 2000
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 76
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 230 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 20 / 26
Potrošnja vode (l/min) 1,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 60
Snaga uzimanja (W) maks. 1080
Dopuštena ukupna težina (kg) 330
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1118 x 691 x 1316

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Baterija i ugradni punjač uključeni

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
