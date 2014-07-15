Stroj za ribanje i sušenje BD 50/40 RS Bp Pack
Kompaktni step-on-usisavač za ribanje s tehnikom diskova, radne šir. 51 ili 55 cm, sa spremnikom vol. 40 l i krugom okretaja oko 120 cm. S Eco-modom za energ. štedljivo i ekološko čišćenje.
Vrlo kompaktni step-on-usisavač za ribanje BR 50/40 RS Bp Pack s učinkovitim baterijama od 36 V kombinira manevarsku sposobnost walk-behind-uređaja s brzinom ride-on-stroja. Mali krug okretanja od oko 120 cm omogućuje obuhvaćanje vrlo velike površine čak i na područjima s kutovima. Povišeni položaj za upravljanje pruža maksimalnu preglednost. Usavršena tehnika diskova s velikim diskom s četkom jamči maksimalnu učinkovitost u čišćenju. Zahvaljujući usisnoj polugi koja se okreće oko glave s četkom moguće je potpuno usisavanje prljave vode čak i kod okretanja na mjestu. Polugu za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda, bez uporabe alata. Integr. jedinica za metenje čini prethodno metenje skoro nepotrebnim. Pritiskom na gumb aktivira se Eco-mod stroja. Tako je moguće provesti redovno čišćenje uz uštedu energije i očuvanje okoliša kao i uz uštedu vremena i troškova – uz istovremeno savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući integriranom punjaču baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Stroj je idealan za čišćenje zgrada i primjene u supermarketima, industrijskim pogonima, javnim zgradama ili zdravstvenim ustanovama.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno i pregledno rukovanje i minimalna potreba za školovanjem.
- eco!efficiency-stupanj štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Mogućnost automatskog punjenja
- Stroj se jednostavno priključuje na vodovodnu mrežu. Ako je stroj sasvim pun, dotok vode se automatski isključuje.
- To štedi vrijeme, budući da je u međuvremenu moguće obaviti druge stvari.
Sustav doziranja DS3
- Za izbjegavanje predoziranja. Dostupno kao opcija.
Eco način rada
- Štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Kompaktne dimenzije
- Za dobro manevriranje, obuhvaćanje velike površine i mali trošak naknadnog čišćenja.
Jednostavna zamjena
- Usisne gumice i četka mogu se zamijeniti bez alata.
- Nastavak za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda.
Jednistveni princip rotiranja usisnog nastavka
- Za 100%-tno usisavanje vode u svakom zavoju.
Iznimno okretan
- Za dobro manevriranje, obuhvaćanje velike površine i mali trošak naknadnog čišćenja.
Kompaktne dimenzije
Kompaktna izvedba
- Jednostavan transport i pospremanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|691
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|2805
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2000
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 76
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Potrošnja vode (l/min)
|1,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|60
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1080
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|330
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- Baterija i ugradni punjač uključeni
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika