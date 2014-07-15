Vrlo kompaktni step-on-usisavač za ribanje BR 50/40 RS Bp Pack s učinkovitim baterijama od 36 V kombinira manevarsku sposobnost walk-behind-uređaja s brzinom ride-on-stroja. Mali krug okretanja od oko 120 cm omogućuje obuhvaćanje vrlo velike površine čak i na područjima s kutovima. Povišeni položaj za upravljanje pruža maksimalnu preglednost. Usavršena tehnika diskova s velikim diskom s četkom jamči maksimalnu učinkovitost u čišćenju. Zahvaljujući usisnoj polugi koja se okreće oko glave s četkom moguće je potpuno usisavanje prljave vode čak i kod okretanja na mjestu. Polugu za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda, bez uporabe alata. Integr. jedinica za metenje čini prethodno metenje skoro nepotrebnim. Pritiskom na gumb aktivira se Eco-mod stroja. Tako je moguće provesti redovno čišćenje uz uštedu energije i očuvanje okoliša kao i uz uštedu vremena i troškova – uz istovremeno savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući integriranom punjaču baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Stroj je idealan za čišćenje zgrada i primjene u supermarketima, industrijskim pogonima, javnim zgradama ili zdravstvenim ustanovama.