Uz kompaktni dizajn koji uključuje dva rezervoara od 50 litara za svježu i prljavu vodu te radnu širinu od 51 cm, naš manevrirajući BD 50/50 C Classic Bp Pack stroj za čišćenje podova pruža optimalan pregled područja koje treba očistiti. Disk četka radi toliko tiho da ovaj stroj za čišćenje podova može biti korišten i u područjima osjetljivim na buku. Squeegee i sklapanje četke za jednostavan transport izrađeni su od visokokvalitetnog lijevanog aluminija i ručno se upravljaju. Jednostavan operativni koncept uklanja složene programe čišćenja i faze upoznavanja, što znači da je, na primjer, pokretanje i zaustavljanje motora četke i usisne turbine jednostavno kontrolirano putem središnjeg upravljačkog levera. Uključena je snažna litij-ionska baterija kapaciteta 80 Ah i brzi punjač, tako da je brzo i privremeno punjenje lako moguće ako je potrebno.