Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

Opremljen bešumnom litij-ionskom baterijom (80 Ah) i brzim punjačem kao standardom: BD 50/50 C Bp Pack kompaktni stroj za čišćenje poda s 50 l rezervoarima.

Uz kompaktni dizajn koji uključuje dva rezervoara od 50 litara za svježu i prljavu vodu te radnu širinu od 51 cm, naš manevrirajući BD 50/50 C Classic Bp Pack stroj za čišćenje podova pruža optimalan pregled područja koje treba očistiti. Disk četka radi toliko tiho da ovaj stroj za čišćenje podova može biti korišten i u područjima osjetljivim na buku. Squeegee i sklapanje četke za jednostavan transport izrađeni su od visokokvalitetnog lijevanog aluminija i ručno se upravljaju. Jednostavan operativni koncept uklanja složene programe čišćenja i faze upoznavanja, što znači da je, na primjer, pokretanje i zaustavljanje motora četke i usisne turbine jednostavno kontrolirano putem središnjeg upravljačkog levera. Uključena je snažna litij-ionska baterija kapaciteta 80 Ah i brzi punjač, tako da je brzo i privremeno punjenje lako moguće ako je potrebno.

Značajke i prednosti
Dugotrajan litij-ionski akumulator
  • Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
  • Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom.
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
  • Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
  • Jednostavan koncept sa samorazumljivim simbolima i jasno raspoređenom upravljačkom pločom.
  • Vrlo kratko razdoblje obuke.
Prikladan sustav na četiri kotača
  • Idealno za duge primjene bez umaranja.
  • Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Robusna standardna šasija
  • Smanjuje napore i troškove održavanja.
  • Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
  • Povećava jednostavnost korištenja.
  • Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
  • Vrlo jednostavno čišćenje.
  • Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
  • Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
  • Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
  • Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
  • Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2040
Površinski učinak praktični (m²/h) 1200
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 24 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) 2,5
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 23
širina okretanja prolaza (mm) 1240
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Težina bez pribora (kg) 53
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 570 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
  • Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
  • Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
  • Maloprodaja
  • Za čišćenje u zdravstvenoj industriji, sektoru transporta i industriji
  • Industrija
  • Automobili
