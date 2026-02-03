Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
S litij-ionskom baterijom bez održavanja (80 Ah) i spremnicima od 50 litara: naša kompaktna mašina za ribanje BD 50/50 C Classic Bp Pack.
S radnom širinom od 51 cm i kompaktnim 50 litarskim velikim spremnicima za svježu i prljavu vodu, naša okretna mašina za ribanje i usisavanje BD 50/50 C Classic Bp Pack pruža optimalan pregled područja koje treba očistiti. Vrlo tiha glava disk četke kao i litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah omogućuju čišćenje u trajanju do 2 sata – također u područjima osjetljivim na buku. Stabilnost do 4 puta ciklusa litij-ionske baterije bez održavanja u usporedbi s tradicionalnim olovno-kiselim baterijama značajno smanjuje ukupne troškove stroja tijekom životnog vijeka i istovremeno osigurava maksimalnu raspoloživost stroja.
Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
- Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Jednostavan koncept sa samorazumljivim simbolima i jasno raspoređenom upravljačkom pločom.
- Vrlo kratko razdoblje obuke.
Baterija i punjač uključeni
- Bez održavanja i siguran. Veliki kapacitet od 80 Ah za iznimno dugo vrijeme rada.
Prikladan sustav na četiri kotača
- Idealno za duge primjene bez umaranja.
- Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Robusna standardna šasija
- Smanjuje napore i troškove održavanja.
- Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
- Povećava jednostavnost korištenja.
- Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
- Vrlo jednostavno čišćenje.
- Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
- Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
- Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
- Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
- Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 2040
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1200
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 8,7
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|27
|širina okretanja prolaza (mm)
|1240
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Težina bez pribora (kg)
|53
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Kärcher boja i koncept rada
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
- Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
- Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
- Maloprodaja