Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion

S litij-ionskom baterijom bez održavanja (80 Ah) i spremnicima od 50 litara: naša kompaktna mašina za ribanje BD 50/50 C Classic Bp Pack.

S radnom širinom od 51 cm i kompaktnim 50 litarskim velikim spremnicima za svježu i prljavu vodu, naša okretna mašina za ribanje i usisavanje BD 50/50 C Classic Bp Pack pruža optimalan pregled područja koje treba očistiti. Vrlo tiha glava disk četke kao i litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah omogućuju čišćenje u trajanju do 2 sata – također u područjima osjetljivim na buku. Stabilnost do 4 puta ciklusa litij-ionske baterije bez održavanja u usporedbi s tradicionalnim olovno-kiselim baterijama značajno smanjuje ukupne troškove stroja tijekom životnog vijeka i istovremeno osigurava maksimalnu raspoloživost stroja.

Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
  • Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
  • Jednostavan koncept sa samorazumljivim simbolima i jasno raspoređenom upravljačkom pločom.
  • Vrlo kratko razdoblje obuke.
Baterija i punjač uključeni
  • Bez održavanja i siguran. Veliki kapacitet od 80 Ah za iznimno dugo vrijeme rada.
Prikladan sustav na četiri kotača
  • Idealno za duge primjene bez umaranja.
  • Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Robusna standardna šasija
  • Smanjuje napore i troškove održavanja.
  • Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
  • Povećava jednostavnost korištenja.
  • Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
  • Vrlo jednostavno čišćenje.
  • Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
  • Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
  • Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
  • Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
  • Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2040
Površinski učinak praktični (m²/h) 1200
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 8,7
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 27
širina okretanja prolaza (mm) 1240
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Težina bez pribora (kg) 53
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 570 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
  • Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
  • Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
  • Maloprodaja
