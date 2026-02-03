S radnom širinom od 51 cm i kompaktnim 50 litarskim velikim spremnicima za svježu i prljavu vodu, naša okretna mašina za ribanje i usisavanje BD 50/50 C Classic Bp Pack pruža optimalan pregled područja koje treba očistiti. Vrlo tiha glava disk četke kao i litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah omogućuju čišćenje u trajanju do 2 sata – također u područjima osjetljivim na buku. Stabilnost do 4 puta ciklusa litij-ionske baterije bez održavanja u usporedbi s tradicionalnim olovno-kiselim baterijama značajno smanjuje ukupne troškove stroja tijekom životnog vijeka i istovremeno osigurava maksimalnu raspoloživost stroja.