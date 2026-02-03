Glava diska četke izrađena od visokokvalitetnog aluminija s kontaktnim tlakom četke od 27 kg, kao i V-oblikovani brisač širine 900 mm, osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja s našim bežičnim strojem za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp. S radnom širinom od 51 cm i rezervoarom od 55 litara, kompaktni stroj omogućava izvedbu na površini do 2000 m²/h. Robusni BD 50/55 C Classic Bp također impresionira visokom korisničkom prihvatljivošću i izuzetno jednostavnim operativnim konceptom zahvaljujući svom udobnom sustavu s četiri kotača.