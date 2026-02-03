Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp *EU
Bežični, kompaktni stroj za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp impresionira izvrsnim učinkom čišćenja i, zahvaljujući udobnom sustavu s četiri kotača, jednostavnim upravljanjem.
Glava diska četke izrađena od visokokvalitetnog aluminija s kontaktnim tlakom četke od 27 kg, kao i V-oblikovani brisač širine 900 mm, osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja s našim bežičnim strojem za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp. S radnom širinom od 51 cm i rezervoarom od 55 litara, kompaktni stroj omogućava izvedbu na površini do 2000 m²/h. Robusni BD 50/55 C Classic Bp također impresionira visokom korisničkom prihvatljivošću i izuzetno jednostavnim operativnim konceptom zahvaljujući svom udobnom sustavu s četiri kotača.
Značajke i prednosti
Aluminijska glava četke koja se može podići
- Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
- Ekstremno robustan dizajn.
Prikladan sustav na četiri kotača
- Idealno za duge primjene bez umaranja.
- Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Operacija koja je sama po sebi razumljiva
- Pogreške u radu gotovo su isključene zahvaljujući konceptu koji je samo po sebi razumljiv.
- Smanjuje zahtjeve za obuku i skraćuje faze upoznavanja.
V-oblika brisača kao standard
- Brzo sušenje zahvaljujući manjoj količini preostale vode na očišćenim površinama.
- Minimizira rizik od klizanja na nedavno očišćenim područjima.
- Povećava usisnu snagu i sigurnost.
Ergonomski dizajn
- Omogućuje veću produktivnost tijekom primjena čišćenja.
- Povećava udobnost rada.
Robusna standardna šasija
- Smanjuje napore i troškove održavanja.
- Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
- Povećava jednostavnost korištenja.
- Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
- Vrlo jednostavno čišćenje.
- Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
- Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
- Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
- Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
- Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Motor s četkama
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|55 / 55
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 2550
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1530
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|27
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65,2
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|240
|Težina bez pribora (kg)
|84
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Kärcher boja i koncept rada
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Idealno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
- Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
- Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
- Maloprodaja
- Za čišćenje u zdravstvenoj industriji, sektoru transporta i industriji
- Industrija
- Automobili
- Uredi