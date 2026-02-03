Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp *EU

Bežični, kompaktni stroj za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp impresionira izvrsnim učinkom čišćenja i, zahvaljujući udobnom sustavu s četiri kotača, jednostavnim upravljanjem.

Glava diska četke izrađena od visokokvalitetnog aluminija s kontaktnim tlakom četke od 27 kg, kao i V-oblikovani brisač širine 900 mm, osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja s našim bežičnim strojem za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp. S radnom širinom od 51 cm i rezervoarom od 55 litara, kompaktni stroj omogućava izvedbu na površini do 2000 m²/h. Robusni BD 50/55 C Classic Bp također impresionira visokom korisničkom prihvatljivošću i izuzetno jednostavnim operativnim konceptom zahvaljujući svom udobnom sustavu s četiri kotača.

Značajke i prednosti
Aluminijska glava četke koja se može podići
  • Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
  • Ekstremno robustan dizajn.
Prikladan sustav na četiri kotača
  • Idealno za duge primjene bez umaranja.
  • Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Operacija koja je sama po sebi razumljiva
  • Pogreške u radu gotovo su isključene zahvaljujući konceptu koji je samo po sebi razumljiv.
  • Smanjuje zahtjeve za obuku i skraćuje faze upoznavanja.
V-oblika brisača kao standard
  • Brzo sušenje zahvaljujući manjoj količini preostale vode na očišćenim površinama.
  • Minimizira rizik od klizanja na nedavno očišćenim područjima.
  • Povećava usisnu snagu i sigurnost.
Ergonomski dizajn
  • Omogućuje veću produktivnost tijekom primjena čišćenja.
  • Povećava udobnost rada.
Robusna standardna šasija
  • Smanjuje napore i troškove održavanja.
  • Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
  • Povećava jednostavnost korištenja.
  • Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
  • Vrlo jednostavno čišćenje.
  • Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
  • Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
  • Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
  • Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
  • Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Motor s četkama
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 55 / 55
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2550
Površinski učinak praktični (m²/h) 1530
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 27
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65,2
Dopuštena ukupna težina (kg) 240
Težina bez pribora (kg) 84
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp *EU
Videos
Područja primjene
  • Idealno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
  • Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
  • Maloprodaja
  • Za čišćenje u zdravstvenoj industriji, sektoru transporta i industriji
  • Industrija
  • Automobili
  • Uredi
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH