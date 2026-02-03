Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
Tiha, snažna i vrlo jednostavna za rukovanje: kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack s baterijom od 105 Ah koja ne zahtijeva održavanje za vrijeme rada do 3 sata.
Naš kompaktni stroj za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp Pack predstavlja pametan i uspješan spoj visokokvalitetnih komponenata i svjesnog smanjenja na osnovne funkcionalnosti. Na primjer, glava četke, koja se može podići za jednostavan transport, izrađena je od lijevanog aluminija. Ručno se spušta ili podiže, dok se pokretanje i zaustavljanje motora četke i usisne turbine lako kontroliraju putem središnje upravljačke poluge. Ovaj jednostavan operativni koncept dosljedno je zadržan i omogućuje čišćenje podova čak i korisnicima bez prethodnog iskustva. Vrlo kompaktni dizajn s radnom širinom od 51 cm i dva rezervoara od 55 litara omogućuje optimalan pregled i upravljivost, čak i u kritičnim prostorima. Zahvaljujući vrlo tihom disku četke, BD 50/55 C Classic Bp Pack također je idealan za primjenu u područjima osjetljivim na buku. AGM baterija bez potrebe za održavanjem s kapacitetom od 115 Ah omogućava radne sate do 3 sata.
Značajke i prednosti
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Aluminijska glava četke koja se može podići
- Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
- Ekstremno robustan dizajn.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Jednostavan koncept sa samorazumljivim simbolima i jasno raspoređenom upravljačkom pločom.
- Vrlo kratko razdoblje obuke.
Baterija i punjač uključeni
- Potpuno bez održavanja; nema mogućnosti curenja; veliki kapacitet od 105 Ah za iznimno dugo vrijeme rada.
Prikladan sustav na četiri kotača
- Idealno za duge primjene bez umaranja.
- Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Robusna standardna šasija
- Smanjuje napore i troškove održavanja.
- Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
- Povećava jednostavnost korištenja.
- Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
- Vrlo jednostavno čišćenje.
- Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
- Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
- Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
- Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
- Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Motor s četkama
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|55 / 55
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 2550
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1530
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|27
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65,2
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|240
|Težina bez pribora (kg)
|138
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Kärcher boja i koncept rada
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
- Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
- Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
- Maloprodaja
- Za čišćenje u zdravstvenoj industriji, sektoru transporta i industriji
- Industrija
- Automobili
- Uredi