Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah

Tiha, snažna i vrlo jednostavna za rukovanje: kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack s baterijom od 105 Ah koja ne zahtijeva održavanje za vrijeme rada do 3 sata.

Naš kompaktni stroj za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp Pack predstavlja pametan i uspješan spoj visokokvalitetnih komponenata i svjesnog smanjenja na osnovne funkcionalnosti. Na primjer, glava četke, koja se može podići za jednostavan transport, izrađena je od lijevanog aluminija. Ručno se spušta ili podiže, dok se pokretanje i zaustavljanje motora četke i usisne turbine lako kontroliraju putem središnje upravljačke poluge. Ovaj jednostavan operativni koncept dosljedno je zadržan i omogućuje čišćenje podova čak i korisnicima bez prethodnog iskustva. Vrlo kompaktni dizajn s radnom širinom od 51 cm i dva rezervoara od 55 litara omogućuje optimalan pregled i upravljivost, čak i u kritičnim prostorima. Zahvaljujući vrlo tihom disku četke, BD 50/55 C Classic Bp Pack također je idealan za primjenu u područjima osjetljivim na buku. AGM baterija bez potrebe za održavanjem s kapacitetom od 115 Ah omogućava radne sate do 3 sata.

Značajke i prednosti
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
  • Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Aluminijska glava četke koja se može podići
  • Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
  • Ekstremno robustan dizajn.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
  • Jednostavan koncept sa samorazumljivim simbolima i jasno raspoređenom upravljačkom pločom.
  • Vrlo kratko razdoblje obuke.
Baterija i punjač uključeni
  • Potpuno bez održavanja; nema mogućnosti curenja; veliki kapacitet od 105 Ah za iznimno dugo vrijeme rada.
Prikladan sustav na četiri kotača
  • Idealno za duge primjene bez umaranja.
  • Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Robusna standardna šasija
  • Smanjuje napore i troškove održavanja.
  • Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
  • Povećava jednostavnost korištenja.
  • Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
  • Vrlo jednostavno čišćenje.
  • Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
  • Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
  • Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
  • Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
  • Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Motor s četkama
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 55 / 55
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2550
Površinski učinak praktični (m²/h) 1530
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 27
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65,2
Dopuštena ukupna težina (kg) 240
Težina bez pribora (kg) 138
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
Videos
Područja primjene
  • Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
  • Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
  • Maloprodaja
  • Za čišćenje u zdravstvenoj industriji, sektoru transporta i industriji
  • Industrija
  • Automobili
  • Uredi
Pribor
Sredstva za čišćenje
