Naš kompaktni stroj za pranje i sušenje podova BD 50/55 C Classic Bp Pack predstavlja pametan i uspješan spoj visokokvalitetnih komponenata i svjesnog smanjenja na osnovne funkcionalnosti. Na primjer, glava četke, koja se može podići za jednostavan transport, izrađena je od lijevanog aluminija. Ručno se spušta ili podiže, dok se pokretanje i zaustavljanje motora četke i usisne turbine lako kontroliraju putem središnje upravljačke poluge. Ovaj jednostavan operativni koncept dosljedno je zadržan i omogućuje čišćenje podova čak i korisnicima bez prethodnog iskustva. Vrlo kompaktni dizajn s radnom širinom od 51 cm i dva rezervoara od 55 litara omogućuje optimalan pregled i upravljivost, čak i u kritičnim prostorima. Zahvaljujući vrlo tihom disku četke, BD 50/55 C Classic Bp Pack također je idealan za primjenu u područjima osjetljivim na buku. AGM baterija bez potrebe za održavanjem s kapacitetom od 115 Ah omogućava radne sate do 3 sata.