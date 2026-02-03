S radnom širinom od 51 centimetar i velikim spremnicima od 55 l za svježu i prljavu vodu, svestrani uređaj za ribanje BD 50/55 W Bp Pack čisti do 2000 m² na sat. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, impresionira svojim jasnim rasporedom i zahvaljujući integriranom vučnom pogonu, kao i udobnom sustavu na četiri kotača, također jednostavnim manevriranjem bez napora. Brisača dužine 850 mm i glava disk četke s kontaktnim pritiskom četke od 27 kilograma izrađeni su od visokokvalitetnog, robusnog i dugotrajnog aluminija te osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja. Standardni vanjski punjač baterija omogućuje punjenje moćne AGM baterije bez održavanja i kapaciteta 115 Ah u svakodnevnom radnom vijeku za duge primjene.