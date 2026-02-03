Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

Zahvaljujući AGM bateriji bez održavanja (115 Ah), spremnicima od 55 l i pogonu na vuču, naša uređaj za ribanje BD 50/55 W Bp Pack omogućuje dugotrajno čišćenje bez umora.

S radnom širinom od 51 centimetar i velikim spremnicima od 55 l za svježu i prljavu vodu, svestrani uređaj za ribanje BD 50/55 W Bp Pack čisti do 2000 m² na sat. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, impresionira svojim jasnim rasporedom i zahvaljujući integriranom vučnom pogonu, kao i udobnom sustavu na četiri kotača, također jednostavnim manevriranjem bez napora. Brisača dužine 850 mm i glava disk četke s kontaktnim pritiskom četke od 27 kilograma izrađeni su od visokokvalitetnog, robusnog i dugotrajnog aluminija te osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja. Standardni vanjski punjač baterija omogućuje punjenje moćne AGM baterije bez održavanja i kapaciteta 115 Ah u svakodnevnom radnom vijeku za duge primjene.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Aluminijska glava četke koja se može podići
Aluminijska glava četke koja se može podići
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotača
Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotača
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Operacija koja je sama po sebi razumljiva
Operacija koja je sama po sebi razumljiva
Standardna zakrivljena usisna traka
Ergonomski dizajn
Robusna standardna šasija
Jedinstven dizajn usisnog sustava
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
Praktični Home Base
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 55 / 55
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2550
Površinski učinak praktični (m²/h) 1530
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 12
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 27
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65,2
Dopuštena ukupna težina (kg) 240
Težina bez pribora (kg) 153
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
Područja primjene
  • Idealno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
  • Za čišćenje u zdravstvenom sektoru, transportnoj industriji i industriji
