Naša baterijska perilica i sušilica za pranje i sušenje podova BD 50/55 W Classic Bp impresionira robusnim i dugotrajnim komponentama poput glave disk četke i brisača (850 mm) izrađenih od visokokvalitetnog aluminija. Pritisak četke od 27 kilograma, spremnici od 55 litara i radna širina od 51 centimetar osiguravaju vrhunske rezultate na do 2000 m² na sat za održavanje čišćenja, npr. u javnim zgradama, maloprodaji, zdravstvu ili industriji. Vrlo kompaktan dizajn, udoban sustav na sva četiri kotača i podrška integriranog pogona omogućuju izvrstan pregled površina koje treba očistiti, vrlo dobru upravljivost i dugotrajne primjene bez zamora. Zato naši izvođači radova u zgradarstvu cijene jednostavan i svestran BD 50/55 W Classic Bp u svakodnevnim primjenama čišćenja.