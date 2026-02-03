Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Bp
S dva spremnika od 55 l i radnom širinom od 51 cm, naša baterijska perilica i sušilica rublja BD 50/55 W Classic Bp postiže površinski učinak od 2000 m² na sat.
Naša baterijska perilica i sušilica za pranje i sušenje podova BD 50/55 W Classic Bp impresionira robusnim i dugotrajnim komponentama poput glave disk četke i brisača (850 mm) izrađenih od visokokvalitetnog aluminija. Pritisak četke od 27 kilograma, spremnici od 55 litara i radna širina od 51 centimetar osiguravaju vrhunske rezultate na do 2000 m² na sat za održavanje čišćenja, npr. u javnim zgradama, maloprodaji, zdravstvu ili industriji. Vrlo kompaktan dizajn, udoban sustav na sva četiri kotača i podrška integriranog pogona omogućuju izvrstan pregled površina koje treba očistiti, vrlo dobru upravljivost i dugotrajne primjene bez zamora. Zato naši izvođači radova u zgradarstvu cijene jednostavan i svestran BD 50/55 W Classic Bp u svakodnevnim primjenama čišćenja.
Značajke i prednosti
Aluminijska glava četke koja se može podićiZa isvrsne performanse čišćenja. Ekstremno robustan dizajn. Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotačaJednostavan transport. Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor. Idealno za duge primjene bez umaranja.
Operacija koja je sama po sebi razumljivaJednostavnoi pokretanje stroja. Smanjuje zahtjeve za obuku i skraćuje faze upoznavanja. Pogreške u radu gotovo su isključene zahvaljujući konceptu koji je samo po sebi razumljiv.
Standardna zakrivljena usisna traka
- Brzo sušenje zahvaljujući manjim ostatcima vode na očišćenim površinama.
- Minimizira rizik od klizanja na nedavno očišćenim područjima.
- Povećava usisnu snagu i sigurnost.
Ergonomski dizajn
- Za operatere različitih visina.
- Povećava udobnost rada.
- Omogućuje veću produktivnost tijekom primjena čišćenja.
Robusna standardna šasija
- Visoka kvaliteta sprječava deformacije.
- Povećava pouzdanost.
- Smanjuje napore i troškove održavanja.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
- Jednostavan rad na održavanju.
- Smanjuje buku pri radu.
- Povećava jednostavnost korištenja.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
- Vrlo jednostavno čišćenje.
- Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
- Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
- Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
- Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
- Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|55 / 55
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 2550
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1530
|Baterija (V)
|24
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|27
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65,2
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|240
|Težina bez pribora (kg)
|103
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
Videos
Područja primjene
- Idealno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima
- Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
- Za čišćenje u zdravstvenom sektoru, transportnoj industriji i industriji