Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Bp

S dva spremnika od 55 l i radnom širinom od 51 cm, naša baterijska perilica i sušilica rublja BD 50/55 W Classic Bp postiže površinski učinak od 2000 m² na sat.

Naša baterijska perilica i sušilica za pranje i sušenje podova BD 50/55 W Classic Bp impresionira robusnim i dugotrajnim komponentama poput glave disk četke i brisača (850 mm) izrađenih od visokokvalitetnog aluminija. Pritisak četke od 27 kilograma, spremnici od 55 litara i radna širina od 51 centimetar osiguravaju vrhunske rezultate na do 2000 m² na sat za održavanje čišćenja, npr. u javnim zgradama, maloprodaji, zdravstvu ili industriji. Vrlo kompaktan dizajn, udoban sustav na sva četiri kotača i podrška integriranog pogona omogućuju izvrstan pregled površina koje treba očistiti, vrlo dobru upravljivost i dugotrajne primjene bez zamora. Zato naši izvođači radova u zgradarstvu cijene jednostavan i svestran BD 50/55 W Classic Bp u svakodnevnim primjenama čišćenja.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Bp: Aluminijska glava četke koja se može podići
Aluminijska glava četke koja se može podići
Za isvrsne performanse čišćenja. Ekstremno robustan dizajn. Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Bp: Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotača
Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotača
Jednostavan transport. Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor. Idealno za duge primjene bez umaranja.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Bp: Operacija koja je sama po sebi razumljiva
Operacija koja je sama po sebi razumljiva
Jednostavnoi pokretanje stroja. Smanjuje zahtjeve za obuku i skraćuje faze upoznavanja. Pogreške u radu gotovo su isključene zahvaljujući konceptu koji je samo po sebi razumljiv.
Standardna zakrivljena usisna traka
  • Brzo sušenje zahvaljujući manjim ostatcima vode na očišćenim površinama.
  • Minimizira rizik od klizanja na nedavno očišćenim područjima.
  • Povećava usisnu snagu i sigurnost.
Ergonomski dizajn
  • Za operatere različitih visina.
  • Povećava udobnost rada.
  • Omogućuje veću produktivnost tijekom primjena čišćenja.
Robusna standardna šasija
  • Visoka kvaliteta sprječava deformacije.
  • Povećava pouzdanost.
  • Smanjuje napore i troškove održavanja.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
  • Jednostavan rad na održavanju.
  • Smanjuje buku pri radu.
  • Povećava jednostavnost korištenja.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
  • Vrlo jednostavno čišćenje.
  • Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
  • Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
  • Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
  • Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
  • Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 55 / 55
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2550
Površinski učinak praktični (m²/h) 1530
Baterija (V) 24
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 27
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65,2
Dopuštena ukupna težina (kg) 240
Težina bez pribora (kg) 103
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Bp
Videos
Područja primjene
  • Idealno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
  • Za čišćenje u zdravstvenom sektoru, transportnoj industriji i industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
