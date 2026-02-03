Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp

Ručno upravljani stroj za ribanje i usisavanje BD 70/75 W Classic Bp sa spremnikom 75 l i glavom s četkom i dvostrukim diskom. Vrlo jednostavan za rukovanje i za brojne mogućnosti primjene.

Jednostavan koncept, jednostavno rukovanje, jednostavan za održavanje: naš baterijski i ručno upravljani stroj za ribanje i usisavanje BD 70/75 W Classic Bp oduševljava jednostavnim rukovanjem prilagođenim korisniku uz istovremeno vrlo dobar učinak čišćenja zahvaljujući glavi s četkom i dvostrukim diskom s namjestivim pritiskom četke i aluminijskoj usisnoj konzoli. Uz to je robustan i iznimno kompaktan stroj izuzetno okretan u rukovanju i svestrano upotrebljiv. S volumenom spremnika 75 l bez problema je moguć i dugotrajan rad.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp: Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp: Posebno jednostavan koncept rukovanja
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp: Kompaktna i robusna konstrukcija
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 705
Radna širina usisavanja (mm) 1030
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3525
Površinski učinak praktični (m²/h) 2115
Baterija (V) 24
Brzina vožnje (km/h) maks. 5
Brzina četke (rpm) 180 - 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,75
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1850
Dopuštena ukupna težina (kg) 325
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1445 x 750 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Brisač, kutni

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp
Područja primjene
  • Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
  • Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
Pribor
Sredstva za čišćenje
