Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp
Ručno upravljani stroj za ribanje i usisavanje BD 70/75 W Classic Bp sa spremnikom 75 l i glavom s četkom i dvostrukim diskom. Vrlo jednostavan za rukovanje i za brojne mogućnosti primjene.
Jednostavan koncept, jednostavno rukovanje, jednostavan za održavanje: naš baterijski i ručno upravljani stroj za ribanje i usisavanje BD 70/75 W Classic Bp oduševljava jednostavnim rukovanjem prilagođenim korisniku uz istovremeno vrlo dobar učinak čišćenja zahvaljujući glavi s četkom i dvostrukim diskom s namjestivim pritiskom četke i aluminijskoj usisnoj konzoli. Uz to je robustan i iznimno kompaktan stroj izuzetno okretan u rukovanju i svestrano upotrebljiv. S volumenom spremnika 75 l bez problema je moguć i dugotrajan rad.
Značajke i prednosti
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
Posebno jednostavan koncept rukovanja
Kompaktna i robusna konstrukcija
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|705
|Radna širina usisavanja (mm)
|1030
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3525
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2115
|Baterija (V)
|24
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|180 - 180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,75
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1850
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Brisač, kutni
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama