Jednostavan koncept, jednostavno rukovanje, jednostavan za održavanje: naš baterijski i ručno upravljani stroj za ribanje i usisavanje BD 70/75 W Classic Bp oduševljava jednostavnim rukovanjem prilagođenim korisniku uz istovremeno vrlo dobar učinak čišćenja zahvaljujući glavi s četkom i dvostrukim diskom s namjestivim pritiskom četke i aluminijskoj usisnoj konzoli. Uz to je robustan i iznimno kompaktan stroj izuzetno okretan u rukovanju i svestrano upotrebljiv. S volumenom spremnika 75 l bez problema je moguć i dugotrajan rad.