Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75

Our B 110 R ride-on scrubber dryer includes two disc brushes, as well as the time-saving Auto Fill function. Also included: the innovative KIK key system.

Snažna i vrlo laka za korištenje: naša baterijska strojna mašina za ribanje B 110 R s tehnologijom disk četke i radnom širinom od 75 centimetara za zadatke čišćenja u, npr. supermarketima, trgovačkim centrima, bolnicama ili također proizvodnim područjima i skladištima. Radni elementi označeni bojama omogućuju izuzetno jednostavno rukovanje. To je podržano inovativnim KIK sustavom ključeva, koji u biti isključuje bilo kakve greške u radu. Vozačko sjedalo podesivo po visini, integrirana dnevna svjetla, zaslon u boji, preko kojeg se mogu unijeti sve postavke stroja na 30 jezika, kao i funkcija Auto Fill za punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena, ističu visoka razina jednostavnosti korištenja i povećanje produktivnosti stroja. Bočna platforma za ribanje također je dostupna kao dodatna oprema, koja proširuje radnu širinu za 10 centimetara i omogućuje čišćenje blizu rubova, također ispod polica.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75: Sjedalo namjestivo po visini
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75: Doziranje vode ovisno o brzini
Doziranje vode ovisno o brzini
Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75: Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja. Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi. Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
  • Ključevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka.
  • Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika.
  • Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 4
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 230 / 50
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 40
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Težina bez pribora (kg) 246
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH