Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+D75
Our B 110 R ride-on scrubber dryer includes two disc brushes, as well as the time-saving Auto Fill function. Also included: the innovative KIK key system.
Snažna i vrlo laka za korištenje: naša baterijska strojna mašina za ribanje B 110 R s tehnologijom disk četke i radnom širinom od 75 centimetara za zadatke čišćenja u, npr. supermarketima, trgovačkim centrima, bolnicama ili također proizvodnim područjima i skladištima. Radni elementi označeni bojama omogućuju izuzetno jednostavno rukovanje. To je podržano inovativnim KIK sustavom ključeva, koji u biti isključuje bilo kakve greške u radu. Vozačko sjedalo podesivo po visini, integrirana dnevna svjetla, zaslon u boji, preko kojeg se mogu unijeti sve postavke stroja na 30 jezika, kao i funkcija Auto Fill za punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena, ističu visoka razina jednostavnosti korištenja i povećanje produktivnosti stroja. Bočna platforma za ribanje također je dostupna kao dodatna oprema, koja proširuje radnu širinu za 10 centimetara i omogućuje čišćenje blizu rubova, također ispod polica.
Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brziniSmanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminijaS dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja. Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi. Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
- Ključevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka.
- Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika.
- Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|40
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Težina bez pribora (kg)
|246
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta