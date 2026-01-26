Snažna i vrlo laka za korištenje: naša baterijska strojna mašina za ribanje B 110 R s tehnologijom disk četke i radnom širinom od 75 centimetara za zadatke čišćenja u, npr. supermarketima, trgovačkim centrima, bolnicama ili također proizvodnim područjima i skladištima. Radni elementi označeni bojama omogućuju izuzetno jednostavno rukovanje. To je podržano inovativnim KIK sustavom ključeva, koji u biti isključuje bilo kakve greške u radu. Vozačko sjedalo podesivo po visini, integrirana dnevna svjetla, zaslon u boji, preko kojeg se mogu unijeti sve postavke stroja na 30 jezika, kao i funkcija Auto Fill za punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena, ističu visoka razina jednostavnosti korištenja i povećanje produktivnosti stroja. Bočna platforma za ribanje također je dostupna kao dodatna oprema, koja proširuje radnu širinu za 10 centimetara i omogućuje čišćenje blizu rubova, također ispod polica.