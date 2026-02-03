Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75

Stroj za ribanje i sušenje s vozačevom pozicijom B 110 R s baterijom od željeznog fosfata od 160 Ah, integriranim punjačem baterije, glavom disk četke i sustavom za doziranje deterdženta DOSE.

B 110 R Bp Pack stroj za ribanje i sušenje s vozačem kombinira jednostavno rukovanje s najboljim rezultatima čišćenja i vrlo dobrim TCO vrijednostima. Prekidač EASY Operation i veliki zaslon u boji na 30 jezika omogućuju pristup svim funkcijama – za apsolutnu sigurnost i zaštitu stroja, integriran je i KIK sustav ključeva za individualno dodjeljivanje prava pristupa. Istovremeno, kombinacija glave disk četke s radnom širinom od 75 centimetara, dva spremnika od 110 litara i, ne manje važno, litij-ionske baterije od 160 Ah osigurava dugotrajno čišćenje i visoku površinsku učinkovitost do 5100 četvornih metara na sat. Zahvaljujući integriranom punjaču baterija, međupunjenje baterije s brzim punjenjem, koja ima vijek trajanja oko četiri puta dulji od olovnih baterija, moguće je u bilo kojem trenutku. Također ima brojne druge funkcije - poput funkcije automatskog punjenja za uštedu vremena prilikom punjenja spremnika za svježu vodu, sustava ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika za prljavu vodu, doziranja vode koje se prilagođava brzini i sustava doziranja deterdženta DOSE.

Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visini
  • Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja.
  • Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje.
  • Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Dugotrajan litij-ionski akumulator
  • Do četiri puta dulji vijek trajanja u usporedbi s baterijama na bazi olova.
  • Kratko i srednje punjenje moguće bez oštećenja baterije.
  • Manje promjena baterija, niži troškovi, manje vremena zastoja.
Doziranje vode ovisno o brzini
  • Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
  • Funkcija štednje vode povećava performanse.
  • Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 160
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 230 / 50
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Težina bez pribora (kg) 350
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
