B 110 R Bp Pack stroj za ribanje i sušenje s vozačem kombinira jednostavno rukovanje s najboljim rezultatima čišćenja i vrlo dobrim TCO vrijednostima. Prekidač EASY Operation i veliki zaslon u boji na 30 jezika omogućuju pristup svim funkcijama – za apsolutnu sigurnost i zaštitu stroja, integriran je i KIK sustav ključeva za individualno dodjeljivanje prava pristupa. Istovremeno, kombinacija glave disk četke s radnom širinom od 75 centimetara, dva spremnika od 110 litara i, ne manje važno, litij-ionske baterije od 160 Ah osigurava dugotrajno čišćenje i visoku površinsku učinkovitost do 5100 četvornih metara na sat. Zahvaljujući integriranom punjaču baterija, međupunjenje baterije s brzim punjenjem, koja ima vijek trajanja oko četiri puta dulji od olovnih baterija, moguće je u bilo kojem trenutku. Također ima brojne druge funkcije - poput funkcije automatskog punjenja za uštedu vremena prilikom punjenja spremnika za svježu vodu, sustava ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika za prljavu vodu, doziranja vode koje se prilagođava brzini i sustava doziranja deterdženta DOSE.