Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Stroj za ribanje i sušenje s vozačevom pozicijom B 110 R s baterijom od željeznog fosfata od 160 Ah, integriranim punjačem baterije, glavom disk četke i sustavom za doziranje deterdženta DOSE.
B 110 R Bp Pack stroj za ribanje i sušenje s vozačem kombinira jednostavno rukovanje s najboljim rezultatima čišćenja i vrlo dobrim TCO vrijednostima. Prekidač EASY Operation i veliki zaslon u boji na 30 jezika omogućuju pristup svim funkcijama – za apsolutnu sigurnost i zaštitu stroja, integriran je i KIK sustav ključeva za individualno dodjeljivanje prava pristupa. Istovremeno, kombinacija glave disk četke s radnom širinom od 75 centimetara, dva spremnika od 110 litara i, ne manje važno, litij-ionske baterije od 160 Ah osigurava dugotrajno čišćenje i visoku površinsku učinkovitost do 5100 četvornih metara na sat. Zahvaljujući integriranom punjaču baterija, međupunjenje baterije s brzim punjenjem, koja ima vijek trajanja oko četiri puta dulji od olovnih baterija, moguće je u bilo kojem trenutku. Također ima brojne druge funkcije - poput funkcije automatskog punjenja za uštedu vremena prilikom punjenja spremnika za svježu vodu, sustava ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika za prljavu vodu, doziranja vode koje se prilagođava brzini i sustava doziranja deterdženta DOSE.
Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visini
- Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja.
- Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje.
- Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Dugotrajan litij-ionski akumulator
- Do četiri puta dulji vijek trajanja u usporedbi s baterijama na bazi olova.
- Kratko i srednje punjenje moguće bez oštećenja baterije.
- Manje promjena baterija, niži troškovi, manje vremena zastoja.
Doziranje vode ovisno o brzini
- Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
- Funkcija štednje vode povećava performanse.
- Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 160
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Težina bez pribora (kg)
|350
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta