Vrhunski rezultati čišćenja, sustavi koji štede resurse, jednostavno rukovanje i visoka razina jednostavnosti za upotrebu: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R uvjerljiv je u svim područjima. Pokretan snažnom baterijom od 170 Ah koja se prikladno puni putem ugrađenog punjača, dvije četke s radnom širinom od 75 centimetara, doziranjem vode ovisnim o brzini i sustavom za doziranje sredstva za čišćenje osiguravaju veliku snagu čišćenja uz istodobno malu potrošnju vode i sredstava za čišćenje. Upravljački elementi označeni bojom, prekidač EASY Operation za odabir programa čišćenja i veliki zaslon u boji na 30 jezika također osiguravaju vrlo jednostavno upravljanje. Funkcija automatskog punjenja za uštedu vremena u spremniku svježe vode i sustav ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode integrirani su za maksimalnu korisnost. A stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu