Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R sa spremnicima od 110 litara, sustavom za doziranje sredstva za čišćenje, 2 četke te i baterijom od 170 Ah s ugrađenim punjačem.
Vrhunski rezultati čišćenja, sustavi koji štede resurse, jednostavno rukovanje i visoka razina jednostavnosti za upotrebu: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R uvjerljiv je u svim područjima. Pokretan snažnom baterijom od 170 Ah koja se prikladno puni putem ugrađenog punjača, dvije četke s radnom širinom od 75 centimetara, doziranjem vode ovisnim o brzini i sustavom za doziranje sredstva za čišćenje osiguravaju veliku snagu čišćenja uz istodobno malu potrošnju vode i sredstava za čišćenje. Upravljački elementi označeni bojom, prekidač EASY Operation za odabir programa čišćenja i veliki zaslon u boji na 30 jezika također osiguravaju vrlo jednostavno upravljanje. Funkcija automatskog punjenja za uštedu vremena u spremniku svježe vode i sustav ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode integrirani su za maksimalnu korisnost. A stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu
Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brziniSmanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Inovativni KIK sustavKljučevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka. Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika. Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|7
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Težina bez pribora (kg)
|373
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta