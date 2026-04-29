Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75

Stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R sa spremnicima od 110 litara, sustavom za doziranje sredstva za čišćenje, 2 četke te i baterijom od 170 Ah s ugrađenim punjačem.

Vrhunski rezultati čišćenja, sustavi koji štede resurse, jednostavno rukovanje i visoka razina jednostavnosti za upotrebu: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R uvjerljiv je u svim područjima. Pokretan snažnom baterijom od 170 Ah koja se prikladno puni putem ugrađenog punjača, dvije četke s radnom širinom od 75 centimetara, doziranjem vode ovisnim o brzini i sustavom za doziranje sredstva za čišćenje osiguravaju veliku snagu čišćenja uz istodobno malu potrošnju vode i sredstava za čišćenje. Upravljački elementi označeni bojom, prekidač EASY Operation za odabir programa čišćenja i veliki zaslon u boji na 30 jezika također osiguravaju vrlo jednostavno upravljanje. Funkcija automatskog punjenja za uštedu vremena u spremniku svježe vode i sustav ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode integrirani su za maksimalnu korisnost. A stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu

Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brzini
Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Inovativni KIK sustav
Ključevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka. Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika. Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 7
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Težina bez pribora (kg) 373
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
