Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90
B 150 R stroj za ribanje i sušenje s sjedećom platformom, glavom disk četke širine 90 cm, brisačem od lijevanog aluminija, zaštitom od udaraca, baterijom od 170 Ah i spremnicima od 150 l.
Iznimno dobro opremljena i posebno jednostavna i sigurna za rukovanje, naša B 150 R perilica i sušilica s vozačem postiže izvanredne rezultate čišćenja s površinskim učinkom od 7200 m²/h pri radnoj brzini od 8 km/h. Senzor kuta upravljanja pruža dodatnu sigurnost. Spremnici od 150 litara za otpadnu i slatku vodu - potonja se također može sigurno i brzo napuniti pomoću integrirane funkcije automatskog punjenja - osiguravaju dovoljno veliki kapacitet. Radna širina od 90 cm, nova, robusna strugalica izrađena od visokokvalitetnog lijevanog aluminija i isporučena baterija od 170 Ah znače da je stroj optimalno pripremljen za svaku primjenu. Kako bi se isključila većina pogrešaka operatera, naš patentirani KIK sustav ključeva također je integriran u stroj i može se koristiti za unaprijed definiranje individualnih prava pristupa. Stroj također ima robusnu čeličnu zaštitu od udara, velike valjke za odbijanje i standardno dnevno svjetlo za zaštitu korisnika i stroja tijekom zahtjevnih primjena čišćenja. Njegov izniman način rada za uštedu energije i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu štede vam vrijedne resurse.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
- Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
- Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Ugradni punjač
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|900
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|7200
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|5040
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|94
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.