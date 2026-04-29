Iznimno dobro opremljena i posebno jednostavna i sigurna za rukovanje, naša B 150 R perilica i sušilica s vozačem postiže izvanredne rezultate čišćenja s površinskim učinkom od 7200 m²/h pri radnoj brzini od 8 km/h. Senzor kuta upravljanja pruža dodatnu sigurnost. Spremnici od 150 litara za otpadnu i slatku vodu - potonja se također može sigurno i brzo napuniti pomoću integrirane funkcije automatskog punjenja - osiguravaju dovoljno veliki kapacitet. Radna širina od 90 cm, nova, robusna strugalica izrađena od visokokvalitetnog lijevanog aluminija i isporučena baterija od 170 Ah znače da je stroj optimalno pripremljen za svaku primjenu. Kako bi se isključila većina pogrešaka operatera, naš patentirani KIK sustav ključeva također je integriran u stroj i može se koristiti za unaprijed definiranje individualnih prava pristupa. Stroj također ima robusnu čeličnu zaštitu od udara, velike valjke za odbijanje i standardno dnevno svjetlo za zaštitu korisnika i stroja tijekom zahtjevnih primjena čišćenja. Njegov izniman način rada za uštedu energije i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu štede vam vrijedne resurse.