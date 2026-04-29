Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90

B 150 R stroj za ribanje i sušenje s sjedećom platformom, glavom disk četke širine 90 cm, brisačem od lijevanog aluminija, zaštitom od udaraca, baterijom od 170 Ah i spremnicima od 150 l.

Iznimno dobro opremljena i posebno jednostavna i sigurna za rukovanje, naša B 150 R perilica i sušilica s vozačem postiže izvanredne rezultate čišćenja s površinskim učinkom od 7200 m²/h pri radnoj brzini od 8 km/h. Senzor kuta upravljanja pruža dodatnu sigurnost. Spremnici od 150 litara za otpadnu i slatku vodu - potonja se također može sigurno i brzo napuniti pomoću integrirane funkcije automatskog punjenja - osiguravaju dovoljno veliki kapacitet. Radna širina od 90 cm, nova, robusna strugalica izrađena od visokokvalitetnog lijevanog aluminija i isporučena baterija od 170 Ah znače da je stroj optimalno pripremljen za svaku primjenu. Kako bi se isključila većina pogrešaka operatera, naš patentirani KIK sustav ključeva također je integriran u stroj i može se koristiti za unaprijed definiranje individualnih prava pristupa. Stroj također ima robusnu čeličnu zaštitu od udara, velike valjke za odbijanje i standardno dnevno svjetlo za zaštitu korisnika i stroja tijekom zahtjevnih primjena čišćenja. Njegov izniman način rada za uštedu energije i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu štede vam vrijedne resurse.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
  • Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
  • Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Ugradni punjač
  • Nije potreban zasebni punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 900
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 7200
Površinski učinak praktični (m²/h) 5040
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3,5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 8
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 94
širina okretanja prolaza (cm) 181
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) do 2400
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Težina bez pribora (kg) 218
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Javne garaže
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
