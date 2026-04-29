Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
Naš stroj za ribanje i sušenje s vozačem B 220 R čisti brzinom od 9000 m² na sat. Stroj, koji ima glavu disk četke i radnu širinu od 90 cm, dolazi s baterijom 240 Ah i ugrađenim punjačem.
Opremljena snažnom brisačom od lijevanog aluminija najnovije generacije, glavom disk četke s radnom širinom od 90 cm, senzorom kuta upravljanja za povećanu sigurnost pri radnim brzinama od 10 km/h, sustavom doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse i sustavom doziranja vode koji reagira na brzinu, naša kompaktna perilica i sušilica s vozačevom sjedalom B 220 R impresionira izvanrednim rezultatima čišćenja. Uz to je izuzetno jednostavna i sigurna za korištenje. Između ostalog, to je zahvaljujući velikom zaslonu u boji na 30 jezika i patentiranom sustavu ključeva KIK, koji se može koristiti za dodjeljivanje različitih prava pristupa različitim korisnicima i time isključivanje pogrešaka operatera. Stroj također dolazi s funkcijom automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika za svježu vodu od 220 l, kao i automatskim sustavom ispiranja spremnika, što olakšava čišćenje spremnika za otpadnu vodu. Ugrađeni punjač olakšava punjenje snažne baterije od 240 Ah. Dnevno svjetlo također je integrirano kao standard za bolju vidljivost.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
- Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
- Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70% u usporedbi s čišćenjem konvencionalnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|900 - 900
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|220 / 220
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|9000
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|2400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|994
|Težina bez pribora (kg)
|230
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.