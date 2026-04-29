Opremljena snažnom brisačom od lijevanog aluminija najnovije generacije, glavom disk četke s radnom širinom od 90 cm, senzorom kuta upravljanja za povećanu sigurnost pri radnim brzinama od 10 km/h, sustavom doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse i sustavom doziranja vode koji reagira na brzinu, naša kompaktna perilica i sušilica s vozačevom sjedalom B 220 R impresionira izvanrednim rezultatima čišćenja. Uz to je izuzetno jednostavna i sigurna za korištenje. Između ostalog, to je zahvaljujući velikom zaslonu u boji na 30 jezika i patentiranom sustavu ključeva KIK, koji se može koristiti za dodjeljivanje različitih prava pristupa različitim korisnicima i time isključivanje pogrešaka operatera. Stroj također dolazi s funkcijom automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika za svježu vodu od 220 l, kao i automatskim sustavom ispiranja spremnika, što olakšava čišćenje spremnika za otpadnu vodu. Ugrađeni punjač olakšava punjenje snažne baterije od 240 Ah. Dnevno svjetlo također je integrirano kao standard za bolju vidljivost.