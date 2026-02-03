Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Sa spremnikom od 220 l i dozatorom deterdženta DOSE za maksimalnu ekonomičnost: naša baterijska perilica i sušilica s vozačevom platformom B 220 R s radnom brzinom od 10 km/h.
Baterijski stroj za ribanje i sušenje podova B 220 R impresionira svojom jednostavnošću rukovanja, optimalnim rezultatima čišćenja i udobnim rukovanjem. Ima kompaktan dizajn i izuzetno je okretan, dok glava valjkaste četke širine 85 cm s jedinicom za prethodno čišćenje i izvrsna usisna snaga nove gumene gume od lijevanog aluminija obavljaju posao čišćenja. Njegov površinski učinak je 8500 m²/h. Sustav doziranja deterdženta DOSE osigurava ekonomično korištenje vrijednih resursa. Sustav doziranja vode koji reagira na brzinu također štedi i vodu i deterdžent. Prije početka primjene, funkcija automatskog punjenja omogućuje brzo punjenje spremnika svježe vode od 220 l. Automatski sustav ispiranja spremnika zatim olakšava čišćenje spremnika prljave vode. Pametni prekidač EASY Operation, upravljački elementi u boji, veliki zaslon u boji na 30 jezika i senzor kuta upravljanja osiguravaju jednostavno rukovanje strojem. Nadalje, jasno vidljivo dnevno svjetlo i robusna čelična zaštita od udara osiguravaju sigurnost i zaštitu ljudi i stroja.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850 - 850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|220 / 220
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|8500
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1300
|Sila pritiskanja četke (kg)
|97
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67 - 67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2600
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|994
|Težina bez pribora (kg)
|230
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.