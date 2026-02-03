Baterijski stroj za ribanje i sušenje podova B 220 R impresionira svojom jednostavnošću rukovanja, optimalnim rezultatima čišćenja i udobnim rukovanjem. Ima kompaktan dizajn i izuzetno je okretan, dok glava valjkaste četke širine 85 cm s jedinicom za prethodno čišćenje i izvrsna usisna snaga nove gumene gume od lijevanog aluminija obavljaju posao čišćenja. Njegov površinski učinak je 8500 m²/h. Sustav doziranja deterdženta DOSE osigurava ekonomično korištenje vrijednih resursa. Sustav doziranja vode koji reagira na brzinu također štedi i vodu i deterdžent. Prije početka primjene, funkcija automatskog punjenja omogućuje brzo punjenje spremnika svježe vode od 220 l. Automatski sustav ispiranja spremnika zatim olakšava čišćenje spremnika prljave vode. Pametni prekidač EASY Operation, upravljački elementi u boji, veliki zaslon u boji na 30 jezika i senzor kuta upravljanja osiguravaju jednostavno rukovanje strojem. Nadalje, jasno vidljivo dnevno svjetlo i robusna čelična zaštita od udara osiguravaju sigurnost i zaštitu ljudi i stroja.