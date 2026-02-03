Visokokvalitetna B 220 R stroj za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom, dugotrajnim litij-ionskim baterijama od 240 Ah, integriranim punjačem baterija i dnevnim svjetlom impresivno radi s površinskim učinkom od nešto više od 8500 m² na sat. Optimalne rezultate čišćenja osigurava glava valjkaste četke od lijevanog aluminija širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja, dvostruke bočne četke koje također skupljaju otpad izvan radne širine, naš sustav doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse, način rada eco!efficiency, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i snažna, robusna aluminijska brisača. Litij-ionske baterije s dugim jamstvom proizvođača čine čišćenje bez problema: nema potrebe za zamjenom baterije unutar vijeka trajanja stroja, ima funkcije brzog punjenja i međupunjenja, nudi sigurno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva. Funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje spremnika znače da se spremnici za svježu i prljavu vodu od 220 l mogu brzo napuniti i očistiti. Patentirani sustav ključeva KIK sprječava pogreške operatera pomoću individualnih prava pristupa. S brzinom vožnje od 10 km/h i senzorom kuta upravljanja.