Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Glava valjkaste četke s radnom širinom od 85 cm, bočna četka i aluminijska gumena metla su standardni. Impresivni površinski učinak od 8500 m²/h i radna brzina od 10 km/h.
Visokokvalitetna B 220 R stroj za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom, dugotrajnim litij-ionskim baterijama od 240 Ah, integriranim punjačem baterija i dnevnim svjetlom impresivno radi s površinskim učinkom od nešto više od 8500 m² na sat. Optimalne rezultate čišćenja osigurava glava valjkaste četke od lijevanog aluminija širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja, dvostruke bočne četke koje također skupljaju otpad izvan radne širine, naš sustav doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse, način rada eco!efficiency, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i snažna, robusna aluminijska brisača. Litij-ionske baterije s dugim jamstvom proizvođača čine čišćenje bez problema: nema potrebe za zamjenom baterije unutar vijeka trajanja stroja, ima funkcije brzog punjenja i međupunjenja, nudi sigurno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva. Funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje spremnika znače da se spremnici za svježu i prljavu vodu od 220 l mogu brzo napuniti i očistiti. Patentirani sustav ključeva KIK sprječava pogreške operatera pomoću individualnih prava pristupa. S brzinom vožnje od 10 km/h i senzorom kuta upravljanja.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Do 40% duže trajanje baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850 - 850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|220 / 220
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|8500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|5950
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1300
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67 - 67
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|994
|Težina bez pribora (kg)
|230
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.