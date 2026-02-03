Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp

Samohodna mašina za čišćenje i čišćenje B 260 RI Bp, koja je opremljena spremnicima od 260L i razvijena je za najteže industrijske primjene, impresionira korisnike svojom brzinom do 10 km/h.

S bočnom platformom za ribanje koja se može integrirati kao opcija i tri glave četke koje se mogu slobodno odabrati, stroj za ribanje s pogonom na baterije B 260 RI Bp dizajniran je za najteže industrijske primjene i može se konfigurirati tako da odgovara individualnim zahtjevima. Tri slobodno odabrane glave četke podijeljene su između redizajnirane glave četke s diskom (radna širina 100 cm) i dvije potpuno novorazvijene glave četke s valjkom s radnom širinom od 100 cm i 120 cm. Potonje čini ručno prethodno čišćenje suvišnim, a istovremeno smanjuje rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše kako bi pružio izvanredne rezultate usisavanja. Zahvaljujući brzini do 10 km/h, stroj omogućuje visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Ako se zavoji voze prebrzo, senzor kuta upravljanja osigurava sigurnost i kočit će kako bi usporio B 260 RI Bp. Osim toga, raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima. Ostala standardna oprema uključuje funkciju automatskog punjenja spremnika svježe vode od 260 L, sustav ručnog ispiranja spremnika i radno svjetlo.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp: Novo razvijena glava četke s valjkom
Novo razvijena glava četke s valjkom
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp: Brzina vožnje 10 km/h
Brzina vožnje 10 km/h
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp: Standardno uključuje dvije turbine
Standardno uključuje dvije turbine
Zavareni industrijski brisač
Inovativni KIK sustav
Veliki zaslon u boji
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (cm) 100 - 120
Radna širina usisavanja (/cm) 114 / 134
Spremnik za svježu/prljavu vodu ( ) 260 / 260
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 12000
Površinski učinak praktični (m²) 8400
Baterija (V) 36
Brzina vožnje (km/h) maks. 10
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 15
Sila pritiskanja četke (kg) 150
širina okretanja prolaza (cm) 212
Potrošnja vode (l/min) maks. 9
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Dopuštena ukupna težina (kg) 1840
Težina bez pribora (kg) 499
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1950 x 1040 x 1570

Opseg isporuke

  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
