Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp
Samohodna mašina za čišćenje i čišćenje B 260 RI Bp, koja je opremljena spremnicima od 260L i razvijena je za najteže industrijske primjene, impresionira korisnike svojom brzinom do 10 km/h.
S bočnom platformom za ribanje koja se može integrirati kao opcija i tri glave četke koje se mogu slobodno odabrati, stroj za ribanje s pogonom na baterije B 260 RI Bp dizajniran je za najteže industrijske primjene i može se konfigurirati tako da odgovara individualnim zahtjevima. Tri slobodno odabrane glave četke podijeljene su između redizajnirane glave četke s diskom (radna širina 100 cm) i dvije potpuno novorazvijene glave četke s valjkom s radnom širinom od 100 cm i 120 cm. Potonje čini ručno prethodno čišćenje suvišnim, a istovremeno smanjuje rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše kako bi pružio izvanredne rezultate usisavanja. Zahvaljujući brzini do 10 km/h, stroj omogućuje visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Ako se zavoji voze prebrzo, senzor kuta upravljanja osigurava sigurnost i kočit će kako bi usporio B 260 RI Bp. Osim toga, raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima. Ostala standardna oprema uključuje funkciju automatskog punjenja spremnika svježe vode od 260 L, sustav ručnog ispiranja spremnika i radno svjetlo.
Značajke i prednosti
Novo razvijena glava četke s valjkom
Brzina vožnje 10 km/h
Standardno uključuje dvije turbine
Zavareni industrijski brisač
Inovativni KIK sustav
Veliki zaslon u boji
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|100 - 120
|Radna širina usisavanja (/cm)
|114 / 134
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 12000
|Površinski učinak praktični (m²)
|8400
|Baterija (V)
|36
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Sila pritiskanja četke (kg)
|150
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|499
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1950 x 1040 x 1570
Opseg isporuke
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Tajmenskih sajmova, zračnih luka i trgovačkih centara