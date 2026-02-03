S bočnom platformom za ribanje koja se može integrirati kao opcija i tri glave četke koje se mogu slobodno odabrati, stroj za ribanje s pogonom na baterije B 260 RI Bp dizajniran je za najteže industrijske primjene i može se konfigurirati tako da odgovara individualnim zahtjevima. Tri slobodno odabrane glave četke podijeljene su između redizajnirane glave četke s diskom (radna širina 100 cm) i dvije potpuno novorazvijene glave četke s valjkom s radnom širinom od 100 cm i 120 cm. Potonje čini ručno prethodno čišćenje suvišnim, a istovremeno smanjuje rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše kako bi pružio izvanredne rezultate usisavanja. Zahvaljujući brzini do 10 km/h, stroj omogućuje visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Ako se zavoji voze prebrzo, senzor kuta upravljanja osigurava sigurnost i kočit će kako bi usporio B 260 RI Bp. Osim toga, raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima. Ostala standardna oprema uključuje funkciju automatskog punjenja spremnika svježe vode od 260 L, sustav ručnog ispiranja spremnika i radno svjetlo.