Stroj za ribanje i usisavanje 260 RI Bp Pack posebno je dizajniran za najteže industrijske primjene čišćenja. Stroj impresionira svojom vrlo opsežnom standardnom opremom uključujući veliku mokru bateriju od 630 Ah, snažan punjač, spremnike od 260 litara, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme, sustav ručnog ispiranja spremnika, DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse , radno svjetlo i integrirane bočne četke. Zahvaljujući optimiziranoj, integriranoj funkciji metenja, novorazvijena glava četke s valjkom R 120 štedi vremenski intenzivno ručno predmetenje, a istovremeno smanjuje rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše kako bi pružio izvanredne rezultate usisavanja. Njegova radna širina od 120 cm i brzina vožnje do 10 km/h omogućuju visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost u zavojima kočenjem kako bi usporio stroj ako je brzina previsoka. Osim toga, količina vode koja se raspršuje automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima.