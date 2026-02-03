Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Pack
Izvrsni rezultati usisavanja, brzina vožnje od 10 km/h i dizajniran za teške industrijske primjene: stroj za ribanje i usisavanje B 260 RI Bp Pack s baterijom i vanjskim punjačem.
Stroj za ribanje i usisavanje 260 RI Bp Pack posebno je dizajniran za najteže industrijske primjene čišćenja. Stroj impresionira svojom vrlo opsežnom standardnom opremom uključujući veliku mokru bateriju od 630 Ah, snažan punjač, spremnike od 260 litara, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme, sustav ručnog ispiranja spremnika, DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse , radno svjetlo i integrirane bočne četke. Zahvaljujući optimiziranoj, integriranoj funkciji metenja, novorazvijena glava četke s valjkom R 120 štedi vremenski intenzivno ručno predmetenje, a istovremeno smanjuje rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše kako bi pružio izvanredne rezultate usisavanja. Njegova radna širina od 120 cm i brzina vožnje do 10 km/h omogućuju visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost u zavojima kočenjem kako bi usporio stroj ako je brzina previsoka. Osim toga, količina vode koja se raspršuje automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima.
Značajke i prednosti
Novo razvijena glava četke s valjkomZnatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Brzina vožnje 10 km/hOmogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Standardno uključuje dvije turbineIzvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|120
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1420
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1420
|Radna širina usisavanja (cm)
|134
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Spremnik za otpad (l)
|32
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 12000
|Površinski učinak praktični (m²)
|8400
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 630
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Brzina četke (rpm)
|1250
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|150 / 168
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|1448
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije