Stroj za ribanje i usisvanje B 260 RI Bp Pack postiže visok učinak na površini za kratko vrijeme s brzinom vožnje do 10 km/h, spremnicima od 260 litara i radnom širinom od 100 cm. Kako bi se osigurala apsolutna sigurnost pri vožnji u zavojima, senzor kuta upravljanja nadzire brzinu i po potrebi je smanjuje. Standardna oprema uključuje mokru bateriju od 630 Ah, pravi punjač baterija, sustav doziranja sredstva za čišćenje DOSE koji štedi resurse, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme, sustav ručnog ispiranja spremnika, radno svjetlo i automatsku optimizaciju vode. glasnoća pri vožnji u zavojima. Paket B 260 RI Bp savršeno je dizajniran čak i za najteže industrijske primjene čišćenja sa svojom redizajniranom glavom disk četke za veću robusnost, čvrstim deflektorskim valjcima, košarom za grubu prljavštinu od nehrđajućeg čelika, kao i novorazvijenim brisačem koji je optimiziran s poštuje protok zraka i radi s dvije Ec turbine koje se ne habaju za postizanje izvrsnih rezultata usisavanja. Dodatna bočna ploča za ribanje za čišćenje blizu rubova također je dostupna kao opcija.