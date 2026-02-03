Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Pack D100
Opremljen baterijom, punjačem i glavom četke s diskom od 100 cm: stroj za ribanje B 260 RI Bp Pack pruža iznimnu učinkovitost čišćenja u teškim industrijskim primjenama.
Stroj za ribanje i usisvanje B 260 RI Bp Pack postiže visok učinak na površini za kratko vrijeme s brzinom vožnje do 10 km/h, spremnicima od 260 litara i radnom širinom od 100 cm. Kako bi se osigurala apsolutna sigurnost pri vožnji u zavojima, senzor kuta upravljanja nadzire brzinu i po potrebi je smanjuje. Standardna oprema uključuje mokru bateriju od 630 Ah, pravi punjač baterija, sustav doziranja sredstva za čišćenje DOSE koji štedi resurse, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme, sustav ručnog ispiranja spremnika, radno svjetlo i automatsku optimizaciju vode. glasnoća pri vožnji u zavojima. Paket B 260 RI Bp savršeno je dizajniran čak i za najteže industrijske primjene čišćenja sa svojom redizajniranom glavom disk četke za veću robusnost, čvrstim deflektorskim valjcima, košarom za grubu prljavštinu od nehrđajućeg čelika, kao i novorazvijenim brisačem koji je optimiziran s poštuje protok zraka i radi s dvije Ec turbine koje se ne habaju za postizanje izvrsnih rezultata usisavanja. Dodatna bočna ploča za ribanje za čišćenje blizu rubova također je dostupna kao opcija.
Značajke i prednosti
Brzina vožnje 10 km/h
Standardno uključuje dvije turbine
Zavareni industrijski brisač
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
Inovativni KIK sustav
Veliki zaslon u boji
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|100
|Radna širina usisavanja ( )
|114
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 10000
|Površinski učinak praktični (m²)
|7000
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 630
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Brzina četke (rpm)
|140
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|130 / 42
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|1380
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije