Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Pack D100

Opremljen baterijom, punjačem i glavom četke s diskom od 100 cm: stroj za ribanje B 260 RI Bp Pack pruža iznimnu učinkovitost čišćenja u teškim industrijskim primjenama.

Stroj za ribanje i usisvanje B 260 RI Bp Pack postiže visok učinak na površini za kratko vrijeme s brzinom vožnje do 10 km/h, spremnicima od 260 litara i radnom širinom od 100 cm. Kako bi se osigurala apsolutna sigurnost pri vožnji u zavojima, senzor kuta upravljanja nadzire brzinu i po potrebi je smanjuje. Standardna oprema uključuje mokru bateriju od 630 Ah, pravi punjač baterija, sustav doziranja sredstva za čišćenje DOSE koji štedi resurse, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme, sustav ručnog ispiranja spremnika, radno svjetlo i automatsku optimizaciju vode. glasnoća pri vožnji u zavojima. Paket B 260 RI Bp savršeno je dizajniran čak i za najteže industrijske primjene čišćenja sa svojom redizajniranom glavom disk četke za veću robusnost, čvrstim deflektorskim valjcima, košarom za grubu prljavštinu od nehrđajućeg čelika, kao i novorazvijenim brisačem koji je optimiziran s poštuje protok zraka i radi s dvije Ec turbine koje se ne habaju za postizanje izvrsnih rezultata usisavanja. Dodatna bočna ploča za ribanje za čišćenje blizu rubova također je dostupna kao opcija.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Pack D100: Brzina vožnje 10 km/h
Brzina vožnje 10 km/h
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Pack D100: Standardno uključuje dvije turbine
Standardno uključuje dvije turbine
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Pack D100: Zavareni industrijski brisač
Zavareni industrijski brisač
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
Inovativni KIK sustav
Veliki zaslon u boji
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (cm) 100
Radna širina usisavanja ( ) 114
Spremnik za svježu/prljavu vodu ( ) 260 / 260
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 10000
Površinski učinak praktični (m²) 7000
Tip baterije minimalno održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 630
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 12
Brzina vožnje (km/h) maks. 10
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 15
Brzina četke (rpm) 140
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 130 / 42
širina okretanja prolaza (cm) 212
Potrošnja vode (l/min) maks. 9
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Dopuštena ukupna težina (kg) 1840
Težina bez pribora (kg) 1380
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
