Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Pack R100
Sa snažnom baterijom, punjačem i radnom širinom od 100 cm i glavom četke s valjkom: stroj za ribanje i usisavanje B 260 RI Bp Pack za teške industrijske primjene.
Robusna mašina za ribanje i usisavanje B 260 RI Bp Pack može se koristiti za širok raspon primjena čišćenja zahvaljujući svom spremniku za svježu i otpadnu vodu od 260 litara, uključujući DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse, auto- funkcija punjenja i sustav ručnog ispiranja spremnika za čišćenje. Dizajniran za teške industrijske uvjete i isporučen s radnim svjetlom i mokrom baterijom od 630 Ah zajedno s pravim punjačem, ima impresivne performanse s novorazvijenom glavom valjkaste četke, koja štedi vremenski intenzivno ručno čišćenje zahvaljujući optimiziranom, integriranom metenju funkcionirati dok također smanjuje rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše kako bi pružio izvanredne rezultate usisavanja. Njegova radna širina od 100 cm i brzina vožnje do 10 km/h omogućuju visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost u zavojima kočenjem kako bi usporio stroj ako je brzina previsoka. Osim toga, količina vode koja se raspršuje automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima.
Značajke i prednosti
Novo razvijena glava četke s valjkomZnatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Brzina vožnje 10 km/hOmogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Standardno uključuje dvije turbineIzvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|100
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1220
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1220
|Radna širina usisavanja (cm)
|114
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Spremnik za otpad (l)
|26
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 10000
|Površinski učinak praktični (m²)
|7000
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 630
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Brzina četke (rpm)
|1250
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|150 / 210
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|1430
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije