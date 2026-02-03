Robusna mašina za ribanje i usisavanje B 260 RI Bp Pack može se koristiti za širok raspon primjena čišćenja zahvaljujući svom spremniku za svježu i otpadnu vodu od 260 litara, uključujući DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse, auto- funkcija punjenja i sustav ručnog ispiranja spremnika za čišćenje. Dizajniran za teške industrijske uvjete i isporučen s radnim svjetlom i mokrom baterijom od 630 Ah zajedno s pravim punjačem, ima impresivne performanse s novorazvijenom glavom valjkaste četke, koja štedi vremenski intenzivno ručno čišćenje zahvaljujući optimiziranom, integriranom metenju funkcionirati dok također smanjuje rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše kako bi pružio izvanredne rezultate usisavanja. Njegova radna širina od 100 cm i brzina vožnje do 10 km/h omogućuju visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost u zavojima kočenjem kako bi usporio stroj ako je brzina previsoka. Osim toga, količina vode koja se raspršuje automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima.