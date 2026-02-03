Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp SB
Dizajniran za najteže industrijske primjene, stroj za čišćenje i sušenje B 260 RI Bp SB ima impresivne performanse i nudi fleksibilnu glavu četke, spremnike od 260 l i brzinu od 10 km/h.
Velikodušno opremljena, nevjerojatno robusna i dizajnirana za najteže industrijske primjene, stroj za ribanje s pogonom na baterije B 260 RI Bp SB također omogućuje fleksibilan izbor između tri glave četke i bočne četke koja se može integrirati kao opcija za pojedinca zahtjevi. Osim toga, dostupna je redizajnirana glava četke s diskom (radna širina 100 cm) i dvije potpuno novo razvijene glave četke s valjkom s radnom širinom od 100 cm i 120 cm. Oni čine ručno prethodno čišćenje suvišnim, a istovremeno smanjuju rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran s obzirom na protok zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše za pružanje izvanrednog usisavanja. Funkcija automatskog punjenja za učinkovito punjenje spremnika svježe vode od 260 litara, sustav ručnog ispiranja spremnika i radno svjetlo također su uključeni kao standard. Brzina vožnje do 10 km/h omogućuje visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima, a senzor kuta upravljanja će intervenirati kako bi osigurao sigurnu brzinu ako je potrebno.
Značajke i prednosti
Novo razvijena glava četke s valjkomZnatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Brzina vožnje 10 km/hOmogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Standardno uključuje dvije turbineIzvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|100 - 120
|Radna širina usisavanja (cm)
|114 - 134
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 12000
|Površinski učinak praktični (m²)
|8400
|Baterija (V)
|36
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Sila pritiskanja četke (kg)
|150
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|501
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1950 x 1040 x 1570
Opseg isporuke
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije