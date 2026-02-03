Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp SB

Dizajniran za najteže industrijske primjene, stroj za čišćenje i sušenje B 260 RI Bp SB ima impresivne performanse i nudi fleksibilnu glavu četke, spremnike od 260 l i brzinu od 10 km/h.

Velikodušno opremljena, nevjerojatno robusna i dizajnirana za najteže industrijske primjene, stroj za ribanje s pogonom na baterije B 260 RI Bp SB također omogućuje fleksibilan izbor između tri glave četke i bočne četke koja se može integrirati kao opcija za pojedinca zahtjevi. Osim toga, dostupna je redizajnirana glava četke s diskom (radna širina 100 cm) i dvije potpuno novo razvijene glave četke s valjkom s radnom širinom od 100 cm i 120 cm. Oni čine ručno prethodno čišćenje suvišnim, a istovremeno smanjuju rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran s obzirom na protok zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše za pružanje izvanrednog usisavanja. Funkcija automatskog punjenja za učinkovito punjenje spremnika svježe vode od 260 litara, sustav ručnog ispiranja spremnika i radno svjetlo također su uključeni kao standard. Brzina vožnje do 10 km/h omogućuje visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima, a senzor kuta upravljanja će intervenirati kako bi osigurao sigurnu brzinu ako je potrebno.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp SB: Novo razvijena glava četke s valjkom
Novo razvijena glava četke s valjkom
Znatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp SB: Brzina vožnje 10 km/h
Brzina vožnje 10 km/h
Omogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp SB: Standardno uključuje dvije turbine
Standardno uključuje dvije turbine
Izvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (cm) 100 - 120
Radna širina usisavanja (cm) 114 - 134
Spremnik za svježu/prljavu vodu ( ) 260 / 260
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 12000
Površinski učinak praktični (m²) 8400
Baterija (V) 36
Brzina vožnje (km/h) maks. 10
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 15
Sila pritiskanja četke (kg) 150
širina okretanja prolaza (cm) 212
Potrošnja vode (l/min) maks. 9
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Dopuštena ukupna težina (kg) 1840
Težina bez pribora (kg) 501
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1950 x 1040 x 1570

Opseg isporuke

  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
Pribor
Sredstva za čišćenje
