Velikodušno opremljena, nevjerojatno robusna i dizajnirana za najteže industrijske primjene, stroj za ribanje s pogonom na baterije B 260 RI Bp SB također omogućuje fleksibilan izbor između tri glave četke i bočne četke koja se može integrirati kao opcija za pojedinca zahtjevi. Osim toga, dostupna je redizajnirana glava četke s diskom (radna širina 100 cm) i dvije potpuno novo razvijene glave četke s valjkom s radnom širinom od 100 cm i 120 cm. Oni čine ručno prethodno čišćenje suvišnim, a istovremeno smanjuju rizik od začepljenja brisača. Brisač je također novorazvijen i optimiziran s obzirom na protok zraka i izvrsno radi s dvije Ec turbine koje se ne troše za pružanje izvanrednog usisavanja. Funkcija automatskog punjenja za učinkovito punjenje spremnika svježe vode od 260 litara, sustav ručnog ispiranja spremnika i radno svjetlo također su uključeni kao standard. Brzina vožnje do 10 km/h omogućuje visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima, a senzor kuta upravljanja će intervenirati kako bi osigurao sigurnu brzinu ako je potrebno.