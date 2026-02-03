Stroj za ribanje i sušenje B 300 R I D
Dizelski B 300 RI s dizelskim motorom kombinacija je stroja za ribanje i usisavanje i čistača s radnom širinom do 1755 mm.
Zahvaljujući posebno velikom valjku s četkom, stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom postaje kombinirani stroj 300 RI Diesel, koji omogućuje usisavanje s ribanjem i metenje u jednom radnom koraku. S dizelskim pogonom, velikim spremnikom za vodu (300 l) i radnom širinom do 1755 cm idealno je opremljen za održavanje i temeljito čišćenje velikih površina. Povišeno i udobno mjesto za vozača omogućuje vrlo dobar pregled. Također su komforni i visoko pražnjenje, koje pojednostavljuje zbrinjavanje pometenog materijala, kao i opcionalne bočne metle ili bočne strugalice, koje omogućuju čišćenje uz rub zidova i u kutovima, dok široka, savijena usisna poluga osigurava prvorazredno usisavanje. Robusni stroj s masivnim čeličnim okvirom potpuno svladava i najteže zadatke bez imalo muke.
Značajke i prednosti
Usisavanje s ribanjem i metenje u samo jednom prolazuUdvostručena produktivnost čovjeka i stroja. Upola kraće radno vrijeme. Prethodno metenje nije potrebno.
Jednostavno pražnjenje spremnika smećaKomforno za korisnika. Nema izravnog kontakta s nečistoćom. Pražnjenje spremnika smeća izvodi se na sjedeći.
Zakretne bočne metle/bočne strugalice četkaju s obje strane strojaProširenje radne širine i do 1755 mm. Omogućuje površinski učinak preko 16.000 m²/h. Štiti uređaj i objekt.
Povišeno sjedalo
- Vrlo dobar pogled na površinu koja se čisti.
- Agilna uporaba.
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
- Dugi intervali rada bez prekida.
- Neovisno čišćenje.
- Fleksibilno čišćenje.
Masivni čelični okvir
- Robusni stroj, također prikladan i za teže uvjete rada.
Savijeni usisni nastavak
- Vrlo dobro usisavanje, također i u uskim zavojima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Diesel
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|1045 - 1755
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1755
|Radna širina usisavanja (mm)
|1440
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|300 / 300
|Spremnik za otpad (l)
|180
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|16550
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|12400
|Tip baterije
|Starter akumulator
|Baterija (V/Ah)
|12 / 80
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Brzina četke (rpm)
|460 - 460
|Sila pritiskanja četke (kg)
|25 - 150
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|92
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|2635
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- Vozni pogon
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Javne garaže
- Također i za primjene u otvorenim halama, vanjskim skladištima, mjestima utovara i na gradilištima
- Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.
- Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala
- Maloprodaja