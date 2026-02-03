Zahvaljujući posebno velikom valjku s četkom, stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom postaje kombinirani stroj 300 RI Diesel, koji omogućuje usisavanje s ribanjem i metenje u jednom radnom koraku. S dizelskim pogonom, velikim spremnikom za vodu (300 l) i radnom širinom do 1755 cm idealno je opremljen za održavanje i temeljito čišćenje velikih površina. Povišeno i udobno mjesto za vozača omogućuje vrlo dobar pregled. Također su komforni i visoko pražnjenje, koje pojednostavljuje zbrinjavanje pometenog materijala, kao i opcionalne bočne metle ili bočne strugalice, koje omogućuju čišćenje uz rub zidova i u kutovima, dok široka, savijena usisna poluga osigurava prvorazredno usisavanje. Robusni stroj s masivnim čeličnim okvirom potpuno svladava i najteže zadatke bez imalo muke.