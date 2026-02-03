Stroj za ribanje i sušenje B 300 R I D

Dizelski B 300 RI s dizelskim motorom kombinacija je stroja za ribanje i usisavanje i čistača s radnom širinom do 1755 mm.

Zahvaljujući posebno velikom valjku s četkom, stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom postaje kombinirani stroj 300 RI Diesel, koji omogućuje usisavanje s ribanjem i metenje u jednom radnom koraku. S dizelskim pogonom, velikim spremnikom za vodu (300 l) i radnom širinom do 1755 cm idealno je opremljen za održavanje i temeljito čišćenje velikih površina. Povišeno i udobno mjesto za vozača omogućuje vrlo dobar pregled. Također su komforni i visoko pražnjenje, koje pojednostavljuje zbrinjavanje pometenog materijala, kao i opcionalne bočne metle ili bočne strugalice, koje omogućuju čišćenje uz rub zidova i u kutovima, dok široka, savijena usisna poluga osigurava prvorazredno usisavanje. Robusni stroj s masivnim čeličnim okvirom potpuno svladava i najteže zadatke bez imalo muke.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 300 R I D: Usisavanje s ribanjem i metenje u samo jednom prolazu
Usisavanje s ribanjem i metenje u samo jednom prolazu
Udvostručena produktivnost čovjeka i stroja. Upola kraće radno vrijeme. Prethodno metenje nije potrebno.
Stroj za ribanje i sušenje B 300 R I D: Jednostavno pražnjenje spremnika smeća
Jednostavno pražnjenje spremnika smeća
Komforno za korisnika. Nema izravnog kontakta s nečistoćom. Pražnjenje spremnika smeća izvodi se na sjedeći.
Stroj za ribanje i sušenje B 300 R I D: Zakretne bočne metle/bočne strugalice četkaju s obje strane stroja
Zakretne bočne metle/bočne strugalice četkaju s obje strane stroja
Proširenje radne širine i do 1755 mm. Omogućuje površinski učinak preko 16.000 m²/h. Štiti uređaj i objekt.
Povišeno sjedalo
  • Vrlo dobar pogled na površinu koja se čisti.
  • Agilna uporaba.
Štedljivi dizelski motor s unutarnjim izgaranjem
  • Dugi intervali rada bez prekida.
  • Neovisno čišćenje.
  • Fleksibilno čišćenje.
Masivni čelični okvir
  • Robusni stroj, također prikladan i za teže uvjete rada.
Savijeni usisni nastavak
  • Vrlo dobro usisavanje, također i u uskim zavojima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Diesel
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 1045 - 1755
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1755
Radna širina usisavanja (mm) 1440
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 300 / 300
Spremnik za otpad (l) 180
Površinski učinak teoretski (m²/h) 16550
Površinski učinak praktični (m²/h) 12400
Tip baterije Starter akumulator
Baterija (V/Ah) 12 / 80
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Brzina četke (rpm) 460 - 460
Sila pritiskanja četke (kg) 25 - 150
Potrošnja vode (l/min) maks. 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 92
Dopuštena ukupna težina (kg) 2635
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • Vozni pogon
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Sustav s dva spremnika
Područja primjene
  • Javne garaže
  • Također i za primjene u otvorenim halama, vanjskim skladištima, mjestima utovara i na gradilištima
  • Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.
  • Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala
  • Maloprodaja
