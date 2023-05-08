T 11/1 Classic HEPA Re!Plast suhi usisavač

Vrlo održiv i higijenski.

Održivo i higijenski – protiv prašine i prljavštine: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izrađen je od 60% recikliranih materijala* i stoga je posebno održiv. Također, impresionira svojom velikom usisnom snagom kao i vrlo učinkovitim HEPA 14 filtrom, malom težinom i vrlo dobrim omjerom cijene i učinka.

* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim dodataka.

T11/1 Classic suhi usisavač
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Održivost

Snažan - što se tiče okoliša i čistoće!

Održivost plus higijena, maksimalna usisna snaga i izdržljivost – usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ne prestaje impresionirati u svim aspektima. S udjelom recikliranog materijala od 60 posto, potreba za energijom značajno je smanjena već tijekom proizvodnje, a upotreba vrijednih sirovina svedena je na minimum. To znači da nije samo ekološki prihvatljiv, već i vrlo robustan i dugovječan. Vaš profesionalac za učinkovite performanse čišćenja.

Održivost u Kärcheru

Ono što je stvarno važno: Zaštitite resurse, smanjite otpad

Napravljen od 60% reciklirane plastike, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast pomaže uštedjeti vrijedne resurse i pridonosi ekološkoj održivosti. Korištenje reciklirane plastike samo je jedno od mnogih održivih rješenja za smanjenje otpada i očuvanje resursa iz vrlo inovativne obiteljske tvrtke Kärcher. Održivost je već bila ugrađena u korporativnu strategiju već dugi niz godina. Ovdje možete saznati više o održivosti u Kärcheru.

Održivi put za savršen rezultat čišćenja

Posebno ekološki prihvatljiv: 60% udjela recikliranog materijala

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izrađen je od 60% reciklirane plastike. To omogućuje suhom usisavaču da savršeno kombinira estetiku, robusnost i održivost, a istovremeno jamči visoku učinkovitost pri svakoj uporabi.

Ekološki prihvatljivo čišćenje s Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plastom

Visoko učinkovit i higijenski: HEPA 14 filter

Zahvaljujući standardnom HEPA 14 filtru sa stupnjem filtracije i odvajanja od 99,995%, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast također zadovoljava najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Filter zadržava sitne čestice kao što su virusi, aerosoli i klice veličine samo nekoliko mikrometara i certificiran je prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019. To uvijek iznova jamči visokokvalitetan, čist zrak. Više informacija o ovoj temi možete pronaći ovdje.

Higijenski HEPA 14 filter

Vrlo niska radna buka: samo 61 dB(A)

Tiha radna buka od 61 dB(A) štiti uši osoblja za čišćenje tijekom dugih radnih sati. Sa svojom niskom razinom buke, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast je savršen za primjenu u područjima osjetljivim na buku, kao i noću.

Niska razina buke tijekom uporabe

Pametni detalji opreme – Što više možete poželjeti?

Dizajn proizvoda izrađen od reciklirane plastike

Održivi dizajn proizvoda

Izvrsna čistoća! Moderan i inovativan dizajn u suptilnoj crnoj boji s udjelom materijala od 60% reciklirane plastike* podržava održive i ekonomične primjene čišćenja. U razvoju T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, vrhunska kvaliteta i funkcionalnost optimalno su kombinirani s održivim, estetskim dizajnom, kao i velikom količinom recikliranih materijala.

* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim dodataka.

HEPA 14 filter za higijenski osjetljive prostore

Higijenski i siguran HEPA 14 filter

Filter HEPA 14 certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019 garantira najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. S visokim stupnjem filtriranja i odvajanja od 99,995%, zadržava čak i najmanje čestice kao što su virusi, aerosoli i klice veličine samo nekoliko mikrometara – za uvijek iznova visokokvalitetni čisti zrak. 

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Robustan, izdržljiv i ekonomičan

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast impresionira robusnošću, izdržljivošću i vrhunskim omjerom cijene i učinka. To jamči njegovu visoku učinkovitost. Robusni odbojnik štiti stroj od udaraca i udaraca – i tako osigurava dug život. Usisavač za suho usisavanje također ima izvrsne radne karakteristike: sa svojim velikim blok kotačima i čvrstim okretnim kotačićima izuzetno je upravljiv dok je istovremeno otporan na prevrtanje.

Spremište za dodatnu opremu

Integrirana pohrana pribora

Isporučeni dodaci mogu se pohraniti izravno na stroj tako da se suhi usisavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast može jednostavno transportirati. Kabel za napajanje se brzo i sigurno sprema na kuku za kabel, izbjegavaju se opasnosti od spoticanja. Parkirni položaj omogućuje praktično odlaganje podne mlaznice na usisavaču.

Ergonomska ručka za nošenje

Ekstra lagan i ergonomski

Zahvaljujući maloj težini, Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, uključujući pribor, može se lako prenositi preko stepenica, čak i jednom rukom, na ergonomskoj ručki za nošenje. Duge radne aktivnosti također se mogu lako obaviti s laganim suhim usisavačem.

Izradili profesionalci za profesionalce: Vaš stručnjak za zahtjevne zadatke

Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast osigurava razne primjene – kad god je potrebno redovito čistiti tvrde ili tekstilne površine. Zahvaljujući svom održivom konceptu sa 60% recikliranih materijala i visokoučinkovitom HEPA 14 filtru, suhi usisavač je savršen za profesionalne primjene čišćenja, čak i uz visoke higijenske zahtjeve.

 

Servisi za čišćenje zgrada 

● Profesionalno čišćenje tvrdih i tekstilnih površina

● Primjene u tipičnim područjima kao što su recepcija, uredi, sobe za sastanke i seminare

● Svestran na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima – zahvaljujući HEPA 14 filtru

Profesionalne primjene čišćenja
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Created with AI (artificial intelligence)

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