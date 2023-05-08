T 11/1 Classic HEPA Re!Plast suhi usisavač

Vrlo održiv i higijenski.

Održivo i higijenski – protiv prašine i prljavštine: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izrađen je od 60% recikliranih materijala* i stoga je posebno održiv. Također, impresionira svojom velikom usisnom snagom kao i vrlo učinkovitim HEPA 14 filtrom, malom težinom i vrlo dobrim omjerom cijene i učinka.

* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim dodataka.