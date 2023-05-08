T 11/1 Classic HEPA Re!Plast suhi usisavač
Vrlo održiv i higijenski.
Održivo i higijenski – protiv prašine i prljavštine: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izrađen je od 60% recikliranih materijala* i stoga je posebno održiv. Također, impresionira svojom velikom usisnom snagom kao i vrlo učinkovitim HEPA 14 filtrom, malom težinom i vrlo dobrim omjerom cijene i učinka.
* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim dodataka.
Snažan - što se tiče okoliša i čistoće!
Održivost plus higijena, maksimalna usisna snaga i izdržljivost – usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ne prestaje impresionirati u svim aspektima. S udjelom recikliranog materijala od 60 posto, potreba za energijom značajno je smanjena već tijekom proizvodnje, a upotreba vrijednih sirovina svedena je na minimum. To znači da nije samo ekološki prihvatljiv, već i vrlo robustan i dugovječan. Vaš profesionalac za učinkovite performanse čišćenja.
Ono što je stvarno važno: Zaštitite resurse, smanjite otpad
Napravljen od 60% reciklirane plastike, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast pomaže uštedjeti vrijedne resurse i pridonosi ekološkoj održivosti. Korištenje reciklirane plastike samo je jedno od mnogih održivih rješenja za smanjenje otpada i očuvanje resursa iz vrlo inovativne obiteljske tvrtke Kärcher. Održivost je već bila ugrađena u korporativnu strategiju već dugi niz godina. Ovdje možete saznati više o održivosti u Kärcheru.
Održivi put za savršen rezultat čišćenja
Posebno ekološki prihvatljiv: 60% udjela recikliranog materijala
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izrađen je od 60% reciklirane plastike. To omogućuje suhom usisavaču da savršeno kombinira estetiku, robusnost i održivost, a istovremeno jamči visoku učinkovitost pri svakoj uporabi.
Visoko učinkovit i higijenski: HEPA 14 filter
Zahvaljujući standardnom HEPA 14 filtru sa stupnjem filtracije i odvajanja od 99,995%, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast također zadovoljava najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Filter zadržava sitne čestice kao što su virusi, aerosoli i klice veličine samo nekoliko mikrometara i certificiran je prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019. To uvijek iznova jamči visokokvalitetan, čist zrak. Više informacija o ovoj temi možete pronaći ovdje.
Vrlo niska radna buka: samo 61 dB(A)
Tiha radna buka od 61 dB(A) štiti uši osoblja za čišćenje tijekom dugih radnih sati. Sa svojom niskom razinom buke, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast je savršen za primjenu u područjima osjetljivim na buku, kao i noću.
Pametni detalji opreme – Što više možete poželjeti?
Održivi dizajn proizvoda
Izvrsna čistoća! Moderan i inovativan dizajn u suptilnoj crnoj boji s udjelom materijala od 60% reciklirane plastike* podržava održive i ekonomične primjene čišćenja. U razvoju T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, vrhunska kvaliteta i funkcionalnost optimalno su kombinirani s održivim, estetskim dizajnom, kao i velikom količinom recikliranih materijala.
* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim dodataka.
Higijenski i siguran HEPA 14 filter
Filter HEPA 14 certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019 garantira najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. S visokim stupnjem filtriranja i odvajanja od 99,995%, zadržava čak i najmanje čestice kao što su virusi, aerosoli i klice veličine samo nekoliko mikrometara – za uvijek iznova visokokvalitetni čisti zrak.
Robustan, izdržljiv i ekonomičan
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast impresionira robusnošću, izdržljivošću i vrhunskim omjerom cijene i učinka. To jamči njegovu visoku učinkovitost. Robusni odbojnik štiti stroj od udaraca i udaraca – i tako osigurava dug život. Usisavač za suho usisavanje također ima izvrsne radne karakteristike: sa svojim velikim blok kotačima i čvrstim okretnim kotačićima izuzetno je upravljiv dok je istovremeno otporan na prevrtanje.
Integrirana pohrana pribora
Isporučeni dodaci mogu se pohraniti izravno na stroj tako da se suhi usisavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast može jednostavno transportirati. Kabel za napajanje se brzo i sigurno sprema na kuku za kabel, izbjegavaju se opasnosti od spoticanja. Parkirni položaj omogućuje praktično odlaganje podne mlaznice na usisavaču.
Ekstra lagan i ergonomski
Zahvaljujući maloj težini, Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, uključujući pribor, može se lako prenositi preko stepenica, čak i jednom rukom, na ergonomskoj ručki za nošenje. Duge radne aktivnosti također se mogu lako obaviti s laganim suhim usisavačem.
Izradili profesionalci za profesionalce: Vaš stručnjak za zahtjevne zadatke
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast osigurava razne primjene – kad god je potrebno redovito čistiti tvrde ili tekstilne površine. Zahvaljujući svom održivom konceptu sa 60% recikliranih materijala i visokoučinkovitom HEPA 14 filtru, suhi usisavač je savršen za profesionalne primjene čišćenja, čak i uz visoke higijenske zahtjeve.
Servisi za čišćenje zgrada
● Profesionalno čišćenje tvrdih i tekstilnih površina
● Primjene u tipičnim područjima kao što su recepcija, uredi, sobe za sastanke i seminare
● Svestran na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima – zahvaljujući HEPA 14 filtru