Uspravan protiv prašine i prljavštine: zahvaljujući dvjema suprotno rotirajućim valjkastim četkama i praktičnoj bočnoj četki, CV 60/1 RS Bp Pack fleksibilni uspravni usisivač s četkom čini čišćenje tekstilnih podnih obloga i tvrdih površina svih vrsta brzim i učinkovitim . Za usisavanje manjih površina, ispod namještaja ili u kutovima, stroj uključuje rastezljivo usisno crijevo s usisnom cijevi, kao i kombiniranu podnu mlaznicu i male mlaznice kao standard. HEPA 13 filter vrećice i ispušni filtri uključeni u opseg isporuke, kao i baterija i punjač baterija osiguravaju da je CV 60/1 RS Bp Rack spreman za trenutnu upotrebu.