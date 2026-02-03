Uspravni usisavač s četkom CV 60/1 RS Bp Pack

Svestrani usisavač s radnom širinom od 60 cm: CV 60/1 RS uspravni usisavač s četkom za tekstilne i tvrde podove. Uključuje HEPA 13 filter, set ručnog usisavača, bateriju i punjač baterija.

Uspravan protiv prašine i prljavštine: zahvaljujući dvjema suprotno rotirajućim valjkastim četkama i praktičnoj bočnoj četki, CV 60/1 RS Bp Pack fleksibilni uspravni usisivač s četkom čini čišćenje tekstilnih podnih obloga i tvrdih površina svih vrsta brzim i učinkovitim . Za usisavanje manjih površina, ispod namještaja ili u kutovima, stroj uključuje rastezljivo usisno crijevo s usisnom cijevi, kao i kombiniranu podnu mlaznicu i male mlaznice kao standard. HEPA 13 filter vrećice i ispušni filtri uključeni u opseg isporuke, kao i baterija i punjač baterija osiguravaju da je CV 60/1 RS Bp Rack spreman za trenutnu upotrebu.

Značajke i prednosti
Protuturni valjci četke
  • Može se koristiti na svim tekstilnim i tvrdim podnim oblogama.
HEPA 13 filter
  • HEPA 13 filtri i filter vrećice učinkovito čiste ispušni zrak i osiguravaju visoku sigurnost korisnika.
Usisna cijev s posebno dugačkim crijevom
  • Usisna cijev uključujući ekstra dugi i dodatno produživi crijevo za praktično čišćenje teško dostupnih područja poput kutova, stepenica i ispod namještaja.
Snažan i izdržljiv električni motor
  • Snažan pogon za veliku učinkovitost čak i na nagibima do 10%, visokim tepihima i mekanim tvrdim podovima.
Kompaktan dizajn
  • Visoka okretnost.
  • Jednostavan transport u dizalima omogućuje uporabu čak i u višekatnim zgradama.
Brza i jednostavna održavanja
  • Filter vrećice lako se mijenjaju.
  • Dobar pristup svim servisnim točkama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 36
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina (mm) 600
Vakuum (kPa/mbar) 11,7 / 117
Količina zraka (l/h) 33,98
Nazivna snaga (W) 1620
Standardni nominalni promjer ( ) ID 32
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Snaga motora četke (W) 373
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 187
Težina uklj. ambalažu (kg) 323,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1241 x 787 x 1316

Opseg isporuke

  • Mlaznica za fuge
  • Usisna cijev, izmjenjiva
  • Količina filtracijskih vreća: 5 Komad(a)
  • Valjak s četkom, standardni: 2 Komad(a)

Oprema

  • Klasa zaštite: II
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
Videos
Područja primjene
  • tekstilne podne obloge
  • Tvrdi podovi
  • Set ručnog usisavača za teško dostupna mjesta
Pribor
