Uspravni usisavač s četkom CV 60/1 RS Bp Pack
Svestrani usisavač s radnom širinom od 60 cm: CV 60/1 RS uspravni usisavač s četkom za tekstilne i tvrde podove. Uključuje HEPA 13 filter, set ručnog usisavača, bateriju i punjač baterija.
Uspravan protiv prašine i prljavštine: zahvaljujući dvjema suprotno rotirajućim valjkastim četkama i praktičnoj bočnoj četki, CV 60/1 RS Bp Pack fleksibilni uspravni usisivač s četkom čini čišćenje tekstilnih podnih obloga i tvrdih površina svih vrsta brzim i učinkovitim . Za usisavanje manjih površina, ispod namještaja ili u kutovima, stroj uključuje rastezljivo usisno crijevo s usisnom cijevi, kao i kombiniranu podnu mlaznicu i male mlaznice kao standard. HEPA 13 filter vrećice i ispušni filtri uključeni u opseg isporuke, kao i baterija i punjač baterija osiguravaju da je CV 60/1 RS Bp Rack spreman za trenutnu upotrebu.
Značajke i prednosti
Protuturni valjci četke
- Može se koristiti na svim tekstilnim i tvrdim podnim oblogama.
HEPA 13 filter
- HEPA 13 filtri i filter vrećice učinkovito čiste ispušni zrak i osiguravaju visoku sigurnost korisnika.
Usisna cijev s posebno dugačkim crijevom
- Usisna cijev uključujući ekstra dugi i dodatno produživi crijevo za praktično čišćenje teško dostupnih područja poput kutova, stepenica i ispod namještaja.
Snažan i izdržljiv električni motor
- Snažan pogon za veliku učinkovitost čak i na nagibima do 10%, visokim tepihima i mekanim tvrdim podovima.
Kompaktan dizajn
- Visoka okretnost.
- Jednostavan transport u dizalima omogućuje uporabu čak i u višekatnim zgradama.
Brza i jednostavna održavanja
- Filter vrećice lako se mijenjaju.
- Dobar pristup svim servisnim točkama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|36
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (mm)
|600
|Vakuum (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Količina zraka (l/h)
|33,98
|Nazivna snaga (W)
|1620
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 32
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Snaga motora četke (W)
|373
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|187
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|323,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Opseg isporuke
- Mlaznica za fuge
- Usisna cijev, izmjenjiva
- Količina filtracijskih vreća: 5 Komad(a)
- Valjak s četkom, standardni: 2 Komad(a)
Oprema
- Klasa zaštite: II
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
Videos
Područja primjene
- tekstilne podne obloge
- Tvrdi podovi
- Set ručnog usisavača za teško dostupna mjesta