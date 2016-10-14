Adapterfinder EASY!Lock

Tako izgledaju savršeni spojevi. Kako biste mogli koristiti razne međusklopove Vašega visokotlačnog čistača sve do mlaznice te kompatibilnost rada naprijed-natrag, moguće je imati ukupno 8 različitih adaptera. Na taj je način zajamčeno da ćete pomoću EASY!Lock priključaka i nadalje svaki uređaj i svaki dio dodatnog pribora moći pogoniti zajedno s novim uređajima i dijelovima dodatnog pribora. Uz pomoć našeg Adapter-Findera pronaći ćete popis svih adaptera navedenih s njihovom dotičnom namjenom. Primjerice, svaki visokotlačni čistač s priključkom M22 × 1,5 možete pomoću Adaptera 2 dok lupite dlanom o dlan prebaciti na novi EASY!Lock sustav.

Ovako ćete brzo pronaći odgovarajući adapter.

Najprije gore lijevo odaberite skupinu proizvoda. Potom pogledajte koriste li oni nove ili stare priključke. Kliknite mišem na gumb Info da biste dobili naputke kako ih možete prepoznati. Na kraju, najprije gore desno odaberite skupinu proizvoda za dodatni pribor koji želite priključiti, a potom kliknite na željeni dodatni pribor. Tada će Vam se prikazati odgovarajući adapter.

Molimo izaberite proizvod 1

Molimo izaberite grupu proizvoda

Molimo izaberite proizvod 2

Molimo, prvo izaberite proizvod 1

 

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