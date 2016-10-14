Adapterfinder EASY!Lock

Tako izgledaju savršeni spojevi. Kako biste mogli koristiti razne međusklopove Vašega visokotlačnog čistača sve do mlaznice te kompatibilnost rada naprijed-natrag, moguće je imati ukupno 8 različitih adaptera. Na taj je način zajamčeno da ćete pomoću EASY!Lock priključaka i nadalje svaki uređaj i svaki dio dodatnog pribora moći pogoniti zajedno s novim uređajima i dijelovima dodatnog pribora. Uz pomoć našeg Adapter-Findera pronaći ćete popis svih adaptera navedenih s njihovom dotičnom namjenom. Primjerice, svaki visokotlačni čistač s priključkom M22 × 1,5 možete pomoću Adaptera 2 dok lupite dlanom o dlan prebaciti na novi EASY!Lock sustav.