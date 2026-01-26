Ultra visokotlačni perač HD 13/35-4 Cage

Koristi pritisak do 350 bara za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine. Robusni dizajn kaveza omogućuje siguran utovar kranom. S principom vreća-kolica za jednostavan transport.

Radni tlak do 350 bara čisti čak i tvrdokornu prljavštinu. Robusni dizajn kaveza štiti cijeli stroj i omogućuje siguran utovar dizalicom. Princip kolica za jednostavan transport i brojni drugi detalji čine ove strojeve prvim izborom za profesionalnu uporabu. Praktičan i praktičan: držač cijevi i integrirana kuka za crijevo osiguravaju da je pribor spreman za stroj. Brojač sati uvijek pokazuje točno vrijeme rada crpke. Sigurno skladištenje: Pribor i alati pohranjeni su u zaštićenoj kutiji. Jednostavan za premještanje: princip kolica omogućuje jednostavan transport stroja čak i na teško dostupna područja. Pouzdan i siguran: Kärchers pumpa s radilicom visokih performansi osigurava optimalan tlak. Dodatna zaštita od rada na suho štiti stroj kao i korisnika.

Značajke i prednosti
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinom
  • Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Siguran smještaj
  • Pribor i alat čuvaju se u zaštićenom pretincu. Tako je uvijek sve pospremljeno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni tlak (bar/MPa) 100 - maks. 350 / 10 - maks. 35
Protok (l/h) 500 - 1300
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Gorivo Električni
Snaga motora (kW) 15
Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 440
Frekvencija (Hz) 60
Tip pumpe Kärcher crpka sa zglobnom osovinom, maksimalnog učinka
Težina bez pribora (kg) 155
Težina (s priborom) (kg) 190
Dimenzije (d × š × v) (mm) 930 x 800 x 920

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
  • Mlaznica s plosnatim mlazom

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač proteklog vremena
Ultra visokotlačni perač HD 13/35-4 Cage
