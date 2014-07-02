Ultra visokotlačni perač HD 13/35 Ge Cage

Do 350 bara otapa čak i najtvrdokorniju nečistoću. Robusni kavezni dizajn pruža potpunu zaštitu i dopušta siguran utovar pomoću krana. S principom kolica na dva kotača za jednostavan transp.

S radnim tlakom do 350 bara ovaj uređaj uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Robusni kavezni dizajn čini ga posebno stabilnim: moguće ga je utovariti kranom - komponente su ionako zaštićene sa svih strana. Mnoge druge prednosti čine ovaj uređaj prvim izborom za profesionalnu uporabu. Praktično i komforno: Zahvaljujući držaču koplja i integriranoj kuki za crijevo pribor je uvijek spreman na uređaju. Brojilo radnih sati pokazuje točno vrijeme rada pumpe. Siguran smještaj: Pribor i alat spremljeni su u zaštićenom pretincu. Lagano za transport: Zahvaljujući principu kolica s dva kotača, ove je uređaje lakše transportirati nego uređaje s četiri kotača - prije svega na neprohodnom terenu kao što su gradilišta. Pouzdana i sigurna: visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava potrebni tlak. Zaštita u slučaju nedostatka vode, kao opcija, jednako štiti korisnika i pumpu.

Značajke i prednosti
Industrijski ručni pištolj za prskanje
  • Robustan i dugovječan: Novi Kärcher industrijski ručni pištolj za prskanje koncipiran je specijalno za najteže uvjete primjene.
Regulacija broja okretaja
  • Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
Mobilnost
Neovisnost
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni tlak (bar/MPa) 100 - maks. 350 / 10 - 35
Protok (l/h) 500 - 1300
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Gorivo Benzin
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora GX 690
Snaga motora (kW) 16
Tip pumpe Kärcher crpka sa zglobnom osovinom, maksimalnog učinka
Težina bez pribora (kg) 122
Težina (s priborom) (kg) 150
Dimenzije (d × š × v) (mm) 930 x 800 x 920

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
  • Mlaznica s plosnatim mlazom

Oprema

  • Elektropokretanje
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač proteklog vremena
Ultra visokotlačni perač HD 13/35 Ge Cage
