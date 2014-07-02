Ultra visokotlačni perač HD 13/35 Ge Cage
Do 350 bara otapa čak i najtvrdokorniju nečistoću. Robusni kavezni dizajn pruža potpunu zaštitu i dopušta siguran utovar pomoću krana. S principom kolica na dva kotača za jednostavan transp.
S radnim tlakom do 350 bara ovaj uređaj uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Robusni kavezni dizajn čini ga posebno stabilnim: moguće ga je utovariti kranom - komponente su ionako zaštićene sa svih strana. Mnoge druge prednosti čine ovaj uređaj prvim izborom za profesionalnu uporabu. Praktično i komforno: Zahvaljujući držaču koplja i integriranoj kuki za crijevo pribor je uvijek spreman na uređaju. Brojilo radnih sati pokazuje točno vrijeme rada pumpe. Siguran smještaj: Pribor i alat spremljeni su u zaštićenom pretincu. Lagano za transport: Zahvaljujući principu kolica s dva kotača, ove je uređaje lakše transportirati nego uređaje s četiri kotača - prije svega na neprohodnom terenu kao što su gradilišta. Pouzdana i sigurna: visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava potrebni tlak. Zaštita u slučaju nedostatka vode, kao opcija, jednako štiti korisnika i pumpu.
Značajke i prednosti
Industrijski ručni pištolj za prskanje
- Robustan i dugovječan: Novi Kärcher industrijski ručni pištolj za prskanje koncipiran je specijalno za najteže uvjete primjene.
Regulacija broja okretaja
- Broj okretaja automatski se regulira u stand-by načinu rada. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
Mobilnost
Neovisnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni tlak (bar/MPa)
|100 - maks. 350 / 10 - 35
|Protok (l/h)
|500 - 1300
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Gorivo
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Vrsta motora
|GX 690
|Snaga motora (kW)
|16
|Tip pumpe
|Kärcher crpka sa zglobnom osovinom, maksimalnog učinka
|Težina bez pribora (kg)
|122
|Težina (s priborom) (kg)
|150
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|930 x 800 x 920
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
- Mlaznica s plosnatim mlazom
Oprema
- Elektropokretanje
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
- Sigurnosni ventil
- Brojač proteklog vremena