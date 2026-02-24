Naš mobilni visokotlačni čistač HD 18/50-4 Cage Advanced iz UHP kompaktne klase, iznimno učinkovit i s odličnom opremom, pravi je multitalent za najrazličitije primjene u industriji, građevinarstvu i prijevoznoj djelatnosti. S radnim tlakom od 500 bar, dobavnom količinom vode 30 l/min i učinkom čišćenja do 30 kW pouzdano će biti uklonjene čak i velike količine nečistoće i tvrdokornih naslaga. Jednostavno i komforno rukovanje osigurava automatsko tlačno rasterećenje. Ventil smanjuje tlak u crijevu, tako da ono ostaje fleksibilno dok je pištolj zatvoren. Osim toga, kod skidanja pištolja tlak se polako povećava te se tako učinkovito sprječava nagli povratni udar. Kao jedan od najlakših visokotlačnih čistača u svojoj klasi, HD 18/50-4 također osvaja maksimalnom fleksibilnošću i mobilnošću. Robusni i mobilni Cage uređaj ima 4 velika kotača, kuku za transport na neprohodnom terenu, a dodatno se također može viličarom dovesti na mjesto uporabe. Osim toga, intuitivni okretni prekidač omogućuje posebno jednostavno rukovanje uređajem.