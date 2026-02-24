Ultra visokotlačni perač HD 18/50-4 Cage Advanced

Najsnažniji uređaj iz naše UHP kompaktne klase: kompaktni HD 18/50-4 Cage Advanced s automatskim rasterećenjem tlaka i maksimalnom fleksibilnošću za razne mogućnosti primjene.

Naš mobilni visokotlačni čistač HD 18/50-4 Cage Advanced iz UHP kompaktne klase, iznimno učinkovit i s odličnom opremom, pravi je multitalent za najrazličitije primjene u industriji, građevinarstvu i prijevoznoj djelatnosti. S radnim tlakom od 500 bar, dobavnom količinom vode 30 l/min i učinkom čišćenja do 30 kW pouzdano će biti uklonjene čak i velike količine nečistoće i tvrdokornih naslaga. Jednostavno i komforno rukovanje osigurava automatsko tlačno rasterećenje. Ventil smanjuje tlak u crijevu, tako da ono ostaje fleksibilno dok je pištolj zatvoren. Osim toga, kod skidanja pištolja tlak se polako povećava te se tako učinkovito sprječava nagli povratni udar. Kao jedan od najlakših visokotlačnih čistača u svojoj klasi, HD 18/50-4 također osvaja maksimalnom fleksibilnošću i mobilnošću. Robusni i mobilni Cage uređaj ima 4 velika kotača, kuku za transport na neprohodnom terenu, a dodatno se također može viličarom dovesti na mjesto uporabe. Osim toga, intuitivni okretni prekidač omogućuje posebno jednostavno rukovanje uređajem.

Značajke i prednosti
Ventil za tlačno rasterećenje
  • Ventil za tlačno rasterećenje smanuje tlak u crijevu, tako da ono ostaje fleksibilno dok je pištolj zatvoren.
  • Sprječava trzanje, budući da se tlak kod povlačenja pištolja polako povećava.
  • Značajno poboljšanje rukovanja olakšava, primjerice, promjenu radnog područja.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači kao i optimalno težište osiguravaju veliku mobilnost uređaja - unatoč njegovoj veličini.
  • Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni tlak (bar/MPa) maks. 500 / maks. 50
Protok (l/h) 1800
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Gorivo Električni
Snaga motora (kW) 30
Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 380 - 415
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Zglobna osovina
Težina bez pribora (kg) 307
Težina (s priborom) (kg) 321,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 328,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 747 x 1317 x 1093

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
  • Mlaznica s plosnatim mlazom

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač proteklog vremena
Područja primjene
  • Za skidanje laka i zbrinjavanje metalnih površina
  • Za uklanjanje algi, školjki, skorenih naslaga i naslaga kamenca na brodovima
  • Čišćenje paluba, spremišta i transportnih kontejnera
  • Za odstranjivanje tragova guma na sletnim pistama u zračnim lukama
  • Čišćenje cijevi, spremnika i drugih posuda na naftnim platformama
  • Općenito čišćenje spremnika kao i čišćenje cijevi kod izmjenjivača topline
  • Čišćenje teretnih vozila/cisterni, vozila i opreme
  • Za čišćenje lakiranih kabina, rešetki, dijelova strojeva
  • Za čišćenje građevinskih strojeva i njihovih dijelova kao što su lanci, osovine ili kotlovi za miješanje
  • Za čišćenje građevinske opreme, kao primjerice oplata i skela, kao i vozila
Pribor
