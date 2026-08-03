Ultra visokotlačni perač HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic: visokotlačni čistač iz UHP kompaktne klase u mobilnom Cage dizajnu sa snagom čišćenja 30 kW, radnim tlakom 500 bar i količinom dobave vode 30 l/min.

Prikladan za razne namjene, iznimno mobilan, kompaktan te jamči najbolje rezultate čišćenja: HD 18/50-4 Cage Classic proširuje našu UHP kompaktnu klasu na snagu čišćenja do 30 kW pa je stoga najučinkovitiji visokotlačni čistač u mobilnom Cage dizajnu. Radni tlak 500 bar i količina transportiranja vode 30 l/min osiguravaju brze rezultate čak i kod najvećih nečistoća, kakve se očekuju u građevinarstvu, industriji ili transportnoj djelatnosti. Okretni prekidač kojim se intiutivno rukuje, kao i izostavljanje mnogih elektroničkih dijelova, osiguravaju najjednostavnije rukovanje uređajem. Ergonomski detalji, mala težina te 4 velika kotača i kuka olakšavaju rukovanje i transport agregata također i na neprohodnim terenima. HD 18/50-4 Cage Classic po potrebi je također moguće transportirati i viličarom, što dokazuje maksimalnu fleksibilnost u transportu i radu sa strojem.

Značajke i prednosti
Veliki integrirani filter za vodu
  • Smanjuje troškove održavanja i servisa.
  • Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači kao i optimalno težište osiguravaju veliku mobilnost uređaja - unatoč njegovoj veličini.
  • Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni tlak (bar/MPa) maks. 500 / maks. 50
Protok (l/h) 1800
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Gorivo Električni
Snaga motora (kW) 30
Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 380 - 415
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Zglobna osovina
Težina bez pribora (kg) 307
Težina (s priborom) (kg) 321
Težina uklj. ambalažu (kg) 331,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 747 x 1317 x 1093

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
  • Mlaznica s plosnatim mlazom

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač proteklog vremena
Ultra visokotlačni perač HD 18/50-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni perač HD 18/50-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni perač HD 18/50-4 Cage Classic
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Područja primjene
  • Za skidanje laka i zbrinjavanje metalnih površina
  • Za uklanjanje algi, školjki, skorenih naslaga i naslaga kamenca na brodovima
  • Čišćenje paluba, spremišta i transportnih kontejnera
  • Za odstranjivanje tragova guma na sletnim pistama u zračnim lukama
  • Čišćenje cijevi, spremnika i drugih posuda na naftnim platformama
  • Općenito čišćenje spremnika kao i čišćenje cijevi kod izmjenjivača topline
  • Čišćenje teretnih vozila/cisterni, vozila i opreme
  • Za čišćenje lakiranih kabina, rešetki, dijelova strojeva
  • Za čišćenje građevinskih strojeva i njihovih dijelova kao što su lanci, osovine ili kotlovi za miješanje
  • Za čišćenje građevinske opreme, kao primjerice oplata i skela, kao i vozila
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