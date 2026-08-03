Prikladan za razne namjene, iznimno mobilan, kompaktan te jamči najbolje rezultate čišćenja: HD 18/50-4 Cage Classic proširuje našu UHP kompaktnu klasu na snagu čišćenja do 30 kW pa je stoga najučinkovitiji visokotlačni čistač u mobilnom Cage dizajnu. Radni tlak 500 bar i količina transportiranja vode 30 l/min osiguravaju brze rezultate čak i kod najvećih nečistoća, kakve se očekuju u građevinarstvu, industriji ili transportnoj djelatnosti. Okretni prekidač kojim se intiutivno rukuje, kao i izostavljanje mnogih elektroničkih dijelova, osiguravaju najjednostavnije rukovanje uređajem. Ergonomski detalji, mala težina te 4 velika kotača i kuka olakšavaju rukovanje i transport agregata također i na neprohodnim terenima. HD 18/50-4 Cage Classic po potrebi je također moguće transportirati i viličarom, što dokazuje maksimalnu fleksibilnost u transportu i radu sa strojem.