Ultra visokotlačni perač HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic: visokotlačni čistač iz UHP kompaktne klase u mobilnom Cage dizajnu sa snagom čišćenja 30 kW, radnim tlakom 500 bar i količinom dobave vode 30 l/min.
Prikladan za razne namjene, iznimno mobilan, kompaktan te jamči najbolje rezultate čišćenja: HD 18/50-4 Cage Classic proširuje našu UHP kompaktnu klasu na snagu čišćenja do 30 kW pa je stoga najučinkovitiji visokotlačni čistač u mobilnom Cage dizajnu. Radni tlak 500 bar i količina transportiranja vode 30 l/min osiguravaju brze rezultate čak i kod najvećih nečistoća, kakve se očekuju u građevinarstvu, industriji ili transportnoj djelatnosti. Okretni prekidač kojim se intiutivno rukuje, kao i izostavljanje mnogih elektroničkih dijelova, osiguravaju najjednostavnije rukovanje uređajem. Ergonomski detalji, mala težina te 4 velika kotača i kuka olakšavaju rukovanje i transport agregata također i na neprohodnim terenima. HD 18/50-4 Cage Classic po potrebi je također moguće transportirati i viličarom, što dokazuje maksimalnu fleksibilnost u transportu i radu sa strojem.
Značajke i prednosti
Veliki integrirani filter za vodu
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
Velika mobilnost
- Veliki kotači kao i optimalno težište osiguravaju veliku mobilnost uređaja - unatoč njegovoj veličini.
- Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni tlak (bar/MPa)
|maks. 500 / maks. 50
|Protok (l/h)
|1800
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Gorivo
|Električni
|Snaga motora (kW)
|30
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|380 - 415
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tip pumpe
|Zglobna osovina
|Težina bez pribora (kg)
|307
|Težina (s priborom) (kg)
|321
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|331,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
- Mlaznica s plosnatim mlazom
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
- Sigurnosni ventil
- Brojač proteklog vremena
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Područja primjene
- Za skidanje laka i zbrinjavanje metalnih površina
- Za uklanjanje algi, školjki, skorenih naslaga i naslaga kamenca na brodovima
- Čišćenje paluba, spremišta i transportnih kontejnera
- Za odstranjivanje tragova guma na sletnim pistama u zračnim lukama
- Čišćenje cijevi, spremnika i drugih posuda na naftnim platformama
- Općenito čišćenje spremnika kao i čišćenje cijevi kod izmjenjivača topline
- Čišćenje teretnih vozila/cisterni, vozila i opreme
- Za čišćenje lakiranih kabina, rešetki, dijelova strojeva
- Za čišćenje građevinskih strojeva i njihovih dijelova kao što su lanci, osovine ili kotlovi za miješanje
- Za čišćenje građevinske opreme, kao primjerice oplata i skela, kao i vozila