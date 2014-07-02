Ultra visokotlačni perač HD 9/50-4 Cage

Do 500 bara otapa čak i najtvrdokorniju nečistoću. Robusni kavezni dizajn pruža potpunu zaštitu i dopušta siguran utovar pomoću krana. S principom kolica na dva kotača za jednostavan transp.

S radnim tlakom do 500 bara ovaj uređaj uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Robusni kavezni dizajn čini ga posebno stabilnim: moguće ga je utovariti kranom - komponente su ionako zaštićene sa svih strana. Mnoge druge prednosti čine ovaj uređaj prvim izborom za profesionalnu uporabu. Praktično i komforno: Zahvaljujući držaču koplja i integriranoj kuki za crijevo pribor je uvijek spreman na uređaju. Brojilo radnih sati pokazuje točno vrijeme rada pumpe. Siguran smještaj: Pribor i alat spremljeni su u zaštićenom pretincu. Lagano za transport: Zahvaljujući principu kolica s dva kotača, ove je uređaje lakše transportirati nego uređaje s četiri kotača - prije svega na neprohodnom terenu kao što su gradilišta. Pouzdana i sigurna: visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava potrebni tlak. Zaštita u slučaju nedostatka vode, kao opcija, jednako štiti korisnika i pumpu.

Značajke i prednosti
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinom
  • Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Siguran smještaj
  • Pribor i alat čuvaju se u zaštićenom pretincu. Tako je uvijek sve pospremljeno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni tlak (bar/MPa) 150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
Protok (l/h) 500 - 900
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Gorivo Električni
Snaga motora (kW) 15
Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Kärcher crpka sa zglobnom osovinom, maksimalnog učinka
Težina bez pribora (kg) 150
Težina (s priborom) (kg) 195
Dimenzije (d × š × v) (mm) 930 x 800 x 920

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
  • Mlaznica s plosnatim mlazom

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač proteklog vremena
