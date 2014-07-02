Ultra visokotlačni perač HD 9/50-4 Cage
Do 500 bara otapa čak i najtvrdokorniju nečistoću. Robusni kavezni dizajn pruža potpunu zaštitu i dopušta siguran utovar pomoću krana. S principom kolica na dva kotača za jednostavan transp.
S radnim tlakom do 500 bara ovaj uređaj uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Robusni kavezni dizajn čini ga posebno stabilnim: moguće ga je utovariti kranom - komponente su ionako zaštićene sa svih strana. Mnoge druge prednosti čine ovaj uređaj prvim izborom za profesionalnu uporabu. Praktično i komforno: Zahvaljujući držaču koplja i integriranoj kuki za crijevo pribor je uvijek spreman na uređaju. Brojilo radnih sati pokazuje točno vrijeme rada pumpe. Siguran smještaj: Pribor i alat spremljeni su u zaštićenom pretincu. Lagano za transport: Zahvaljujući principu kolica s dva kotača, ove je uređaje lakše transportirati nego uređaje s četiri kotača - prije svega na neprohodnom terenu kao što su gradilišta. Pouzdana i sigurna: visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava potrebni tlak. Zaštita u slučaju nedostatka vode, kao opcija, jednako štiti korisnika i pumpu.
Značajke i prednosti
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinom
- Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Siguran smještaj
- Pribor i alat čuvaju se u zaštićenom pretincu. Tako je uvijek sve pospremljeno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
|Protok (l/h)
|500 - 900
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Gorivo
|Električni
|Snaga motora (kW)
|15
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tip pumpe
|Kärcher crpka sa zglobnom osovinom, maksimalnog učinka
|Težina bez pribora (kg)
|150
|Težina (s priborom) (kg)
|195
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|930 x 800 x 920
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
- Mlaznica s plosnatim mlazom
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
- Sigurnosni ventil
- Brojač proteklog vremena