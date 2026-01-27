RM 511 6x17g Vízkőmentesítő por EU, 17g
Hatékonyan vízkőmentesíti a gőztisztítókat és más, forró vízzel dolgozó készülékeket, mint például a vízforralót vagy a kávéfőzőt - a hosszú élettartamért és az alacsony energiafelhasználásért.
Tegyen a porból egy csomagot egy tartályba (pl. mérőpohárba ), és oldja fel 0,5 l hideg vízben. Töltse a vízkőmentesítő oldatot a készülékbe ( pl. gőztisztító, vízforraló ) A vízkőtelenítés után a készüléket legalább kétszer öblítse ki. Végül használja a készüléket szokás szerint.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (g)
|6 x 17
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|15
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|205 x 125 x 20
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Vízkőoldó Kärcher gőztisztítókhoz
- Vízkőoldó kávéfőzőhöz, vízforralóhoz stb.