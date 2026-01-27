RM 511 6x17g Vízkőmentesítő por EU, 17g

Hatékonyan vízkőmentesíti a gőztisztítókat és más, forró vízzel dolgozó készülékeket, mint például a vízforralót vagy a kávéfőzőt - a hosszú élettartamért és az alacsony energiafelhasználásért.

Tegyen a porból egy csomagot egy tartályba (pl. mérőpohárba ), és oldja fel 0,5 l hideg vízben. Töltse a vízkőmentesítő oldatot a készülékbe ( pl. gőztisztító, vízforraló ) A vízkőtelenítés után a készüléket legalább kétszer öblítse ki. Végül használja a készüléket szokás szerint.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (g) 6 x 17
Csomagolási egység (Darab(ok)) 15
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 205 x 125 x 20
RM 511 6x17g Vízkőmentesítő por EU, 17g
RM 511 6x17g Vízkőmentesítő por EU, 17g
Alkalmazási területek
  • Vízkőoldó Kärcher gőztisztítókhoz
  • Vízkőoldó kávéfőzőhöz, vízforralóhoz stb.