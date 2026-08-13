Fotovoltinių sistemų plovimo šepetys „iSolar 800 Advanced“ (1100–1300 l/val.)
„iSolar 800“ vandeniu varoma diskinių šepečių sistema (darbinis plotis 800 mm) skirta 1100–1300 l/val. vandens srautui. Su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskiniais šepečiais ir lanksčia kampine jungtimi. Skirta fotovoltinėms sistemoms valyti.
Specialiai sukurta aukšto slėgio įrenginiams, kurių vandens srautas yra nuo 1100 iki 1300 l/val. „iSolar 800“ darbinis plotis siekia 800 mm. Vandeniu varomas šepečių mechanizmas su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskiniais šepečiais. Tai subalansuoja skersines jėgas ir palengvina valdymą darbo metu. Lanksti kampinė jungtis palengvina darbą ir garantuoja patikimą šepečių prigludimą prie valomo paviršiaus, o tai ypač svarbu tobulam ir tolygiam fotovoltinių sistemų valymui. Didelio našumo dėka, netgi labai didelės fotovoltinės sistemos gali būti išvalomos labai greitai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|1100 / 1300
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Skersmuo (mm)
|800
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,7
Pritaikymo sritys
- Fotovoltinių / saulės elektrinių sistemų panelių valymas
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Fotovoltinių sistemų plovimo šepetys „iSolar 800 Advanced“ (1100–1300 l/val.) atsarginės dalys
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