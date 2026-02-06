HEPA 12 filtras
Dėka HEPA filtro (EN 1822:1998) iš dulkių siurblio išmetamas oras yra švaresnis nei aplinkos oras.
HEPA filtras (EN 1822:1998) patikimai ir saugiai išvalo iš oro smulkiausius nešvarumus, tokius kaip žiedadulkės ar alergenai. Jis yra toks efektyvus, kad iš dulkių siurblio išmetamas oras yra švaresnis nei patalpos oras. Rekomenduojame filtrą keisti kartą per metus. HEPA 12 higienos filtras yra suderinamas su VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Smulkus filtras
- Patikimai filtruoja smulkiausius nešvarumus, tokius kaip žiedadulkės ir kitos alergiją sukeliančios dalelės.
Lengva pakeisti
- Greitai ir lengvai keičiamas dėl magnetinio laikiklio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 50 x 50
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui