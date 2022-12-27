Servisų patalpų valymas
Grindų, paviršių bei transporto priemonių valymas – tai tik keli iš daugybės servisuose atliekamų valymo darbų. Siekiant užtikrinti, kad serviso patalpos būtų švarios, valymo įrenginiai ir metodai visada turi būti naudojami laikantis reikalavimų. Galiausiai, švara apsaugos paviršius nuo pažeidimų, o švari aplinka užtikrins didesnį darbuotojų bei klientų pasitenkinimą ir prisidės prie įmonės produktyvumo kilimo, ir gero įvaizdžio išlaikymo.
Švaros svarba
Švara ir tvarka servisuose labai svarbi įvairiais lygmenimis. Iš vienos pusės, šie veiksniai padeda klientams susikurti teigiamą įspūdį apie įmonę ir įtikina juos, kad jų automobilis yra profesionalų rankose ir bus pasirūpinta teisingai.
Kita vertus, švari ir tvarkinga aplinka yra gyvybiškai svarbi, siekiant efektyvių ir saugių darbo procesų. Jei privalėsite pertraukti kiekvieną veiksmą, dėl nešvarių darbo sąlygų, nes pirmiausia reikės susirasti tinkamą įrankį, net ir paprasčiausi darbai užtruks daug ilgiau, ir našumas bus mažesnis.
Neatsiejami vienas nuo kito švara ir saugumas
Kai kalbama apie saugumą, serviso švara reiškia kur kas daugiau: pavyzdžiui, švarios, be alyvos likučių grindys sumažins paslydimo tikimybę iki minimumo, todėl darbe išvengsite nelaimingų atsitikimų. Pašalinus šiukšles nuo grindų šlavimo įrenginiu arba dulkių siurbliu, sumažėja rizika susižeisti, pavyzdžiui, aštriais daiktais. Reguliariai šluojant kiemą, purvas į dirbtuves net nepateks, o tai reiškia, kad ir nenusės ant grindų paviršių. Valymo įrenginius sumaniai įtraukus į darbo procesus, galima išvengti papildomų valymo darbų. Pavyzdžiui, atliekant šlifavimo darbus, tam skirti drėgnojo ir sausojo valymo tipo dulkių siurbliai užtikrins, kad dulkės nepatektų į aplinką, o būtų nedelsiant surinktos jų susidarymo vietoje.
Valymo grafiko sudarymas
Reguliaraus dirbtuvių valymo grafiko sudarymas iš pradžių gali pasirodyti kaip papildomas nereikalingas darbas. Tačiau ilgainiui nuoseklus dirbtuvių valymo procesas bus naudingas ir netgi padės apsisaugoti nuo papildomų išlaidų. Taip yra todėl, kad reikmenys, tokie kaip įrankiai, grindų dangos ir baldai, prižiūrimi ilgiau išsaugos savo kokybę mažiau dėvėsis ir juos reikės rečiau keisti ar atnaujinti.
Generalinis valymas
Bet kuriuo atveju, nuodugnus valymas turėtų būti atliekamas reguliariais intervalais. Pavyzdžiui, reikia drėgnu būdu kruopščiai valyti grindis, langus, išmesti nusidėvėjusius įrankius, išvalyti retai naudojamas zonas, išplauti arba pakeisti filtrus, pašalinti dėmes, tinkamai utilizuoti susikaupusias specialiąsias atliekas, ir t.t.
Generalinis serviso patalpų valymas turi būti suplanuotas reguliariais nustatytais intervalais ir, jei įmanoma, remiantis ankstesne patirtimi, vykdomas tada, kai darbų krūvis mažesnis, o valomos zonos būna tuščios.
Serviso grindų valymas: griežti reikalavimai grindų dangoms
Dirbtuvių ir, pavyzdžiui, klientų patalpų arba biurų grindų dangoms keliami reikalavimai labai skiriasi. Dirbtuvių grindų dangos ne tik privalo būti tvirtos ir stiprios, tačiau labai svarbus ir jų atsparumas šarmams bei rūgštims. Pavyzdžiui, ant grindų dažnai gali kristi sunkūs įrankiai ir tai neturėtų iš karto sąlygoti įtrūkimų. Alyva, tepalai ir drėgmė sąlygoja paviršių glotnumą. Todėl, norint išvengti nelaimingų atsitikimų, reikia pasirūpinti apsauga nuo slydimo. Ant paviršių nusėdusios dulkės gali žymiai sumažinti sukibimą su kietomis grindimis. Maždaug 30 procentų visų nelaimingų atsitikimų darbe, apie kuriuos pranešama, įvyksta bėgant arba einant, t. y. jie dažniausiai yra darbuotojų užkliuvimo, paslydimo arba kritimo pasekmė. Ne mažiau svarbu pažymėti ir tai, kad nuolatinė priežiūra ir nuodugnus valymas užtikrina geresnį grindų dangos vertės išlaikymą. Taip yra todėl, kad smėlis, dulkės ir kitokio purvo dalelės gali pažeisti paviršius, padarydamos juos šiurkštesniais. O tai ne tik leidžia prie grindų geriau prikibti nešvarumams, bet sąlygoja ir didesnį grindų paviršių nusidėvėjimą.
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi švaros, vertės išsaugojimo ir apsaugos nuo slydimo reikalavimų, grindys turi būti reguliariai valomos naudojant mašinines technologijas. Valymo metodas priklauso nuo grindų dangos: