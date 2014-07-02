Duza pentru saltea

Duza de saltele speciala pentru aspirarea igienica a saltelelor si a locurilor greu accesibile din zona patului.

Duza speciala pentru saltele pentru aspirarea igienica a paturilor, saltelelor, pernelor si locurilor greu accesibile din si din jurul paturilor. Curatarea profunda este importanta in si in jurul paturilor, deoarece se aduna praful pe suprafetele textile si pot aparea alergii. Instrumentul practic pentru rosturi indeparteaza praful si ajunge in colturi greu accesibile. Moliile si praful nu mai au nicio sansa.

Caracteristici si beneficii
Duze aspiratoare adaptate pentru saltele
  • Indepartarea mizeriei de pe saltele este mult mai bine realizata decat cu ajutorul duzelor uzuale de tapiterie

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 170 x 103 x 40
Domenii de intrebuintare
  • Saltele
