Furtun de absorbție portabil SH 5

Furtun de absorbție flexibil, lung de 5 metri, pentru Kärcher Handheld Cleaner pentru a trage apa din surse alternative, cum ar fi butoaie sau bidoane de apă.

Furtunul de aspirare de 5 metri face posibilă aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de apă. Furtunul este extrem de flexibil, făcându-l ideal pentru aparatele de curățare Kärcher Handheld.

Caracteristici si beneficii
O absorbție ușoară
  • Absorbția aprovizionării cu apă; alimentare alternativă de apă pentru aparatul de spălat cu presiune fără fir.
Mobilitate
  • Nu este necesară conexiunea la reteaua de apă; utilizarea mobilă a aparatului de spălat cu presiune de mana, fără fir .
Flexibil și la îndemână
  • Furtunul flexibil este ușor de conectat și de depozitat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 250 x 60
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
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Created with AI (artificial intelligence)

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