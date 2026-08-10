Furtun de absorbție portabil SH 5
Furtun de absorbție flexibil, lung de 5 metri, pentru Kärcher Handheld Cleaner pentru a trage apa din surse alternative, cum ar fi butoaie sau bidoane de apă.
Furtunul de aspirare de 5 metri face posibilă aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de apă. Furtunul este extrem de flexibil, făcându-l ideal pentru aparatele de curățare Kärcher Handheld.
Caracteristici si beneficii
O absorbție ușoară
- Absorbția aprovizionării cu apă; alimentare alternativă de apă pentru aparatul de spălat cu presiune fără fir.
Mobilitate
- Nu este necesară conexiunea la reteaua de apă; utilizarea mobilă a aparatului de spălat cu presiune de mana, fără fir .
Flexibil și la îndemână
- Furtunul flexibil este ușor de conectat și de depozitat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 x 250 x 60
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.