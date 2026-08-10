Pur și simplu conectează pompa direct la o conductă interioară: cu kitul de aspirare PerfectConnect de 1,5 m pentru conductele de aspirare de 1" (25 mm). Kitul conține un furtun de aspirare de 1,5 metri, rezistent la vid, cu un diametru de 3/4" și racorduri filetate G1 (33,3 mm) la ambele capete, precum și o piesă de racordare pentru conducte de aspirare de 1". Acest kit poate fi conectat extrem de ușor la partea de aspirare a pompelor de grădină, a pompelor electronice de amplificare și a pompelor domestice pentru alimentarea cu apă a gospodăriei. Flexibilitatea sa ridicată înseamnă o reducere considerabilă a zgomotului în instalațiile permanente. Principiul de etanşare Kärcher PerfectConnect al accesoriilor BP înseamnă, de asemenea, că acestea pot fi asamblate rapid și simplu, oferind o etanşare extrem de fiabilă pentru o funcţionare fără probleme a pompei.