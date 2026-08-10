racord 1.5 m 1"
Kit de aspirare de 1,5 m cu furtun de aspirare gata de conectare, rezistent la vid, pentru conectarea părții de aspirare a pompelor la conducte de 1". Ideal pentru pompele electronice de amplificare și pompele domestice.
Pur și simplu conectează pompa direct la o conductă interioară: cu kitul de aspirare PerfectConnect de 1,5 m pentru conductele de aspirare de 1" (25 mm). Kitul conține un furtun de aspirare de 1,5 metri, rezistent la vid, cu un diametru de 3/4" și racorduri filetate G1 (33,3 mm) la ambele capete, precum și o piesă de racordare pentru conducte de aspirare de 1". Acest kit poate fi conectat extrem de ușor la partea de aspirare a pompelor de grădină, a pompelor electronice de amplificare și a pompelor domestice pentru alimentarea cu apă a gospodăriei. Flexibilitatea sa ridicată înseamnă o reducere considerabilă a zgomotului în instalațiile permanente. Principiul de etanşare Kärcher PerfectConnect al accesoriilor BP înseamnă, de asemenea, că acestea pot fi asamblate rapid și simplu, oferind o etanşare extrem de fiabilă pentru o funcţionare fără probleme a pompei.
Caracteristici si beneficii
Cuplaj rezistent la vid al pompei la puturi abisiniene si conducte
- La conectarea unei pompe de apa menajera, acest furtun poate fi utilizat ca un cuplaj flexibil la partea de aspirare, pentru a realiza astfel o legatura intre pompa si sistemul de conducte, si impiedica de asemenea transferul de zgomot.
Piesă de racordare pentru conducte de aspirare de 1" nefiletate
- Conectare fără ustensile a pompei la conductele de 1".
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime (m)
|1,5
|Dimensiune filet
|G1
|Diametru
|3/4″
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|216 x 91 x 245
Echipament
- Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.