Alt du trenger i en høytrykkspyler får du i en K5
Tid for vårrengjøring
Å se temperaturmåleren krype langt over på positiv side betyr kun en ting: nå skal bil, hus og terrasse vaskes.
– Jeg må innrømme at jeg er veldig glad i å vaske bil. Man kommer inn i en helt spesiell modus, forteller Sondre Husby Rostad (40).
Vi har utstyrt han med høytrykkspyleren Kärcher K5 Premium Full Control Plus Flex og er klar til dyst. Skodaen han skal vaske denne gangen har ikke sett en dråpe med såpe på mange måneder. Salt, skitt og trafikkfilm ligger klistret på lakk og felger som en varm vinterjakke. Etter å ha gjort den skinnende ren er Sondre klar i sin sak: – Alt du trenger er en K5!
Tysk ingeniørkunst
Kärcher har navnet sitt etter den tyske oppfinneren Alfred Kärcher, en Petter Smart-type fra Baden-Württemberg. Vi har siden tidlig 1900-tallet produsert tekniske løsninger, kjennetegnet ved både de gule og sorte fargene – og ikke minst kvalitetsfølelsen.
K5 er vår bestselgende høytrykkspyler. En lettvekter i sin klasse på kun 13 kilo. Med en rengjøringskapasitet på ca. 40 kvadratmeter i timen, arbeidstrykk på 145 bar og en maksimal vannmengde på 500 liter i timen får du jobben gjort.
– Det jeg liker med K5 er at den står stødig og ikke skaper bry om jeg beveger meg rundt. Høytrykkpistolen er også utstyrt med knapper slik at jeg kan justere trykket med tommelen. Da kan jeg få unnagjort jobben i en fei, uten at jeg må bort for å kåle med maskinen, sier Sondre.
Dysa på K5 lar deg veksle mellom flat, rotor og mix med en enkel håndbevegelse.
– Det er noe i det folk sier om tysk kvalitet. Den ser lekker ut, er enkel å bruke og gir deg komfort og kraft. Nytt av året er at Kärcher nå tilbyr fem års garanti.
Rengjøring gjort enkelt
Sondre viser oss hvordan han enkelt gir bilen en fullstendig rengjøring. Første steg er en skyll for å løsne det verste av skiten på felgene. Så påføres Kärchers felgrens, som han lar virke i noen minutter slik at kjemikaliene får jobbet litt. Sondre bruker så en felgbørste for å virkelig skrubbe.
– Jeg liker å gå grundig til verks og bruker derfor en avtagbar børste. Nå kan jeg bare sette den på høytrykkpistolen og skylle samtidig. Kjekt!
Neste runde er å påføre skum med skumdysen, skyll og en runde med bilsjampo. Med Kärchers Connect ‘n’ Clean kan man sette såpedispenseren i maskinen og velge mix på lansen, og den vil automatisk hente såpe fra beholderen. Vri om til flat for å skylle vekk.
– For meg handler bilvask om å kose seg, og det kan jeg absolutt si at jeg har gjort. Se på den da! Sier Sondre mens han gjør siste finish med mikrofiberkluten.
– En høytrykkspyler skal gjøre vasken raskere og enklere, uansett om du skal vaske bilen eller terrassen. Jeg har hatt en gammel høytrykkspyler stående hjemme, og den har sett sine bedre dager. Det var noe helt annet med en flunkende ny. Man kjenner trykket, kan bevege seg fritt og har full kontroll i høytrykkpistolen.
Alle kriker og kroker
Når Sondre først er i gang vil han også rense takrennene for løv og greiner fra overhengende trær. For å slippe å klatre opp i en vinglete stige kobler han til Kärchers teleskoplanse. Teleskoplansen brukes for det meste til å vaske hus, men i dag er den utstyrt med et underspylingsrør for å ta takrennene. Med beina godt planta i gresset kommer Sondre til.
– Man må tenke på helsa også. Jeg er ingen ungdom lenger, fleiper han.
Med sine knappe to meter på strømpelesten, i tillegg til teleskoplansen med inntil 4 meter rekkevidde, får han en rekkevidde på fem meter.
Krona på rengjøringsverket blir å gå over terrassen med såpe og skyll. Den må tross alt være klar til varmen virkelig setter inn i solveggen. For å holde jeans tørre og alle kriker og kroker rene, bruker Sondre Kärchers T450 terrassevasker. Han har tidligere opplevd at terrassen blir skjoldete etter vask, men med terrassevaskeren er dysen plassert i lik avstand fra underlaget til enhver tid. Dette sørger for et meget jevnt resultat.
– Jeg kan justere trykket ved å skru på hjulet. Om borda på terrassen hadde vært litt eldre kan man risikere å flise opp treverket med for hard stråle. Den har også en ekstra dyse i snuten slik at jeg kommer til i alle hjørner.