Ugressfjerning

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.

Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.

Generelt forbudt, kan brukes på belagte og komprimerte områder med spesialtillatelse og sertifisering.

Standard i offentlige områder; gir et rent og ryddig utseende da ugresset fjernes direkte.

Kan ikke brukes under ekstremt tørre forhold. Ineffektiv under fuktige forhold.

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Herbicid svekker og ødelegger cellestrukturen til planten ned til røttene.

Plantedelene over bakken fjernes ved bruk av en stålbørste. Ingen gjennomtrenging.

Planter og røtter svekkes og ødelegges, inkludert frøene.

Herbicid påføres bladene med en sprøyteenhet.

Ugressbørster og kantklippere fjerner planter fra røttene.

> 400 °C Ugresset varmes opp med brennende gass, noe som får plantene til å dø og delvis brenne.

> 350 °C Dreper ugress med intens varme fra varmluft.

> 100 °C Dreper overjordiske plantedeler. Varmeoverføring fra damp er ikke like effektiv som fra varmt vann. Røttene påvirkes ikke.

> 100 °C Damprenser med ekstra skumproduksjon. Skummet brukes for isolasjonsformål og for å hindre at dampen avkjøles for raskt.

Opptil 98 °C. Dreper plantenes overjordiske deler og røttene ved bruk av varmt vann.

Type metoder

Varmtvannsvaskere

Termisk

Varmskummaskiner

Termisk

Varmdampmaskiner

Termisk

Varmluftmaskiner

Termisk

Flammeverktøy

Termisk

Ugressbørste

Mekanisk

Sprøytemetode

Kjemisk

Egenskaper

Varmtvannsvaskere

Opptil 98 °C. Dreper plantenes overjordiske deler og røttene ved bruk av varmt vann.

Varmskummaskiner

> 100 °C

Damprenser med ekstra skumproduksjon. Skummet brukes for isolasjonsformål og for å hindre at dampen avkjøles for raskt.

Varmdampmaskiner

> 100 °C

Dreper overjordiske plantedeler. Varmeoverføring fra damp er ikke like effektiv som fra varmt vann. Røttene påvirkes ikke.

Varmluftmaskiner

> 350 °C

Dreper ugress med intens varme fra varmluft.





Flammeverktøy

> 400 °C

Ugresset varmes opp med brennende gass, noe som får plantene til å dø og delvis brenne.

Ugressbørste

Ugressbørster og kantklippere fjerner planter fra røttene.

Sprøytemetode

Herbicid påføres bladene med en sprøyteenhet.





Miljøpåvirkning

Varmtvannsvaskere

Lav

Varmskummaskiner

Moderat

Varmdampmaskiner

Lav

Varmluftmaskiner

Moderat

Flammeverktøy

Høy

Ugressbørste

Lav

Sprøytemetode

Svært høy

Effekt

Varmtvannsvaskere

Planter og røtter svekkes og ødelegges, inkludert frøene.

Varmskummaskiner

Planter svekkes og ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.

Varmdampmaskiner

Planter svekkes og ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.

Varmluftmaskiner

Overflatevekst ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.

Flammeverktøy

Overflatevekst brennes. Begrenset gjennomtrenging.

Ugressbørste

Plantedelene over bakken fjernes ved bruk av en stålbørste. Ingen gjennomtrenging.

Sprøytemetode

Herbicid svekker og ødelegger cellestrukturen til planten ned til røttene.

Støynivå for brukere

Varmtvannsvaskere

Lavt

Varmskummaskiner

Lavt

Varmdampmaskiner

Moderat

Varmluftmaskiner

Moderat

Flammeverktøy

Høyt

Ugressbørste

Moderat

Sprøytemetode

Lavt

Spesielle krav

Varmtvannsvaskere

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Varmskummaskiner

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Varmdampmaskiner

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Varmluftmaskiner

Ineffektiv under fuktige forhold.

Flammeverktøy

Kan ikke brukes under ekstremt tørre forhold. Ineffektiv under fuktige forhold.

Ugressbørste

Standard i offentlige områder; gir et rent og ryddig utseende da ugresset fjernes direkte.





Sprøytemetode

Generelt forbudt, kan brukes på belagte og komprimerte områder med spesialtillatelse og sertifisering.

Bærekraft/ effektivitet

Varmtvannsvaskere

Høy

Varmskummaskiner

Høy

Varmdampmaskiner

Moderat

Varmluftmaskiner

Lav

Flammeverktøy

Lav

Ugressbørste

Moderat

Sprøytemetode

Høy

Bruksfrekvens

Varmtvannsvaskere

Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.

Varmskummaskiner

Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.

Varmdampmaskiner

4–6 behandlinger.

Varmluftmaskiner

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Flammeverktøy

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Ugressbørste

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Sprøytemetode

Opptil fire behandlinger det første året.

Totalvurdering

Varmtvannsvaskere

*****

Varmskummaskiner

**

Varmdampmaskiner

***

Varmluftmaskiner

**

Flammeverktøy

**

Ugressbørste

***

Sprøytemetode

**