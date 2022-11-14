Removing weeds gently with hot water

Ugressfjerning

Effektiv bekjempelse av ugress er en stor utfordring for både i det offentlige og i landbruket. Kjemiske produkter finnes, men de er ofte skadelige for miljøet og kan bare brukes i begrenset omfang i offentlige områder. Ved å bruke varmt vann kan man fjerne løvetann, tistler og annet ugress uten å ty til ugressmidler – en langt mer skånsom metode for både miljøet og overflatene.

Grunner til å fjerne ugress

I motsetning til dyrkede og prydplanter, vokser ugress naturlig uten menneskelig innblanding. Det finnes mange gode grunner til å bekjempe ugress: I landbruket for å beskytte avlinger, og i byer og tettsteder for å holde offentlige rom rene og ryddige samt forhindre skader på veier, åpne områder og bygninger.

Mange typer ugress kan spre seg svært raskt og/eller forårsake store skader med sine røtter. De kan også ha en negativ innvirkning på ønsket estetikk.

Weeds between paving stones

Oversikt over metoder for fjerning av ugress

Termiske, mekaniske og kjemiske metoder kan brukes til å fjerne ugress. Disse metodene varierer blant annet med hensyn til miljøpåvirkning, bærekraft og effektivitet. Her er en oversikt over behandlingsmetodene:

 

Type metoder

Varmtvannsvaskere

Termisk

Varmskummaskiner

Termisk

Varmdampmaskiner

Termisk

Varmluftmaskiner

Termisk

Flammeverktøy

Termisk

Ugressbørste

Mekanisk

Sprøytemetode

Kjemisk

Egenskaper

Varmtvannsvaskere

Opptil 98 °C. Dreper plantenes overjordiske deler og røttene ved bruk av varmt vann.

Varmskummaskiner

> 100 °C
Damprenser med ekstra skumproduksjon. Skummet brukes for isolasjonsformål og for å hindre at dampen avkjøles for raskt.

Varmdampmaskiner

> 100 °C
Dreper overjordiske plantedeler. Varmeoverføring fra damp er ikke like effektiv som fra varmt vann. Røttene påvirkes ikke.

Varmluftmaskiner

> 350 °C
Dreper ugress med intens varme fra varmluft.

Flammeverktøy

> 400 °C
Ugresset varmes opp med brennende gass, noe som får plantene til å dø og delvis brenne.

Ugressbørste

Ugressbørster og kantklippere fjerner planter fra røttene.

Sprøytemetode

Herbicid påføres bladene med en sprøyteenhet.

Miljøpåvirkning

Varmtvannsvaskere

Lav

Varmskummaskiner

Moderat

Varmdampmaskiner

Lav

Varmluftmaskiner

Moderat

Flammeverktøy

Høy

Ugressbørste

Lav

Sprøytemetode

Svært høy

Effekt

Varmtvannsvaskere

Planter og røtter svekkes og ødelegges, inkludert frøene.

Varmskummaskiner

Planter svekkes og ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.

Varmdampmaskiner

Planter svekkes og ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.

Varmluftmaskiner

Overflatevekst ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.

Flammeverktøy

Overflatevekst brennes. Begrenset gjennomtrenging.

Ugressbørste

Plantedelene over bakken fjernes ved bruk av en stålbørste. Ingen gjennomtrenging.

Sprøytemetode

Herbicid svekker og ødelegger cellestrukturen til planten ned til røttene.

Støynivå for brukere

Varmtvannsvaskere

Lavt

Varmskummaskiner

Lavt

Varmdampmaskiner

Moderat

Varmluftmaskiner

Moderat

Flammeverktøy

Høyt

Ugressbørste

Moderat

Sprøytemetode

Lavt

Spesielle krav

Varmtvannsvaskere

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Varmskummaskiner

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Varmdampmaskiner

Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.

Varmluftmaskiner

Ineffektiv under fuktige forhold.

Flammeverktøy

Kan ikke brukes under ekstremt tørre forhold. Ineffektiv under fuktige forhold.

Ugressbørste

Standard i offentlige områder; gir et rent og ryddig utseende da ugresset fjernes direkte.

Sprøytemetode

Generelt forbudt, kan brukes på belagte og komprimerte områder med spesialtillatelse og sertifisering.

Bærekraft/ effektivitet

Varmtvannsvaskere

Høy

Varmskummaskiner

Høy

Varmdampmaskiner

Moderat

Varmluftmaskiner

Lav

Flammeverktøy

Lav

Ugressbørste

Moderat

Sprøytemetode

Høy

Bruksfrekvens

Varmtvannsvaskere

Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.

Varmskummaskiner

Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.

Varmdampmaskiner

4–6 behandlinger.

Varmluftmaskiner

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Flammeverktøy

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

Ugressbørste

Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.

 

Sprøytemetode

Opptil fire behandlinger det første året.

Totalvurdering

Varmtvannsvaskere

*****

Varmskummaskiner

**

Varmdampmaskiner

***

Varmluftmaskiner

**

Flammeverktøy

**

Ugressbørste

***

Sprøytemetode

**

Destroying weeds with hot water

Ugressfjerning med varmt vann: Effektivt og miljøvennlig

Ugress kan effektivt fjernes ved hjelp av ulike termiske metoder. Prinsippet bak termisk ugresskontroll er basert på en grunnleggende biokjemisk regel: De fleste proteiner denaturerer ved en temperatur på omtrent 42 °C. Dette betyr at proteinene endres, brytes ned, og mister evnen til å utføre sine funksjoner.

Den nødvendige varmen kan genereres og overføres på forskjellige måter: som direkte flamme, eller indirekte via termisk stråling, varmt vann eller damp. Varmt vann er den eneste kjemikaliefri metoden som også når røttene. Selv om røttene kanskje ikke blir fullstendig ødelagt umiddelbart, svekkes ugresset med hver applikasjon av varmt vann. Hvis metoden brukes regelmessig fra starten av, hindres ny vekst, og frekvensen av påføringer vil reduseres betydelig allerede i det andre året. Som en tommelfingerregel er tre til fire behandlinger per år tilstrekkelig.

Tips: Velg rett tid for behandling

Den beste tiden å fjerne ugress på er om ettermiddagen. Mengden vann som lagres av planter varierer avhengig av tidspunktet på dagen. Det er også best å starte med den første varmtvannsabehandlingen kort tid etter at ugresset har begynt å spire om våren. Etter hvert som plantene blir eldre, blir de mer motstandsdyktige mot varmtvann.

Bruk av varmtvannsvasker

Når man fjerner ugress med varmt vann, er temperaturen en kritisk faktor: Jo varmere vannet er, desto mer effektivt kan plantene elimineres. Varmtvannsvaskere kan opprettholde en jevn vanntemperatur på opptil 98 °C, noe som er rett under dampgrensen, og dermed ideelt for ugressfjerning.

Ugressfjernerne WR 10, WR 20, WR 50 og WR 100 er ideelle tilbehør for slike maskiner. Avhengig av størrelsen på overflaten og bruksbehovet, varierer de i arbeidsbredde og arealprestasjon, noe som gjør det enklere å tilpasse løsningen til spesifikke behov.

Kärcher WR 10 weed remover for destroying weeds with hot water

WR 10 ugressfjerner med 10 cm bredt rundt sprøytehode og dyseadapter. Effektiv selv på svært små områder.

Kärcher WR 20 weed remover for destroying weeds with hot water

WR 20 ugressfjerner med 20 cm bred dysestang og integrert dyseadapter.

Kärcher WR 50 weed remover for destroying weeds with hot water

WR 50 ugressfjerner med 50 cm bred dysestang, adaptivt chassis og integrert dyseadapter

Kärcher WR 100 weed remover for destroying weeds with hot water

WR 100 ugressfjerner med chassis, 100 cm bred dysestang og integrert dyseadapter. Perfekt for store områder.

Tips: Avstand mellom dyse og overflate

Den optimale avstanden mellom dysen på Kärcher-ugressfjerneren og overflaten er mellom 5 og 15 centimeter. Du kan arbeide komfortabelt innenfor dette området uten at ugressfjerneren berører bakken. Den korte avstanden betyr også minimalt varmetap.

Removing weeds with hot water

Mer om ugressfjerning med varmtvann

I vår spesialseksjon finner du mer informasjon og en oversikt over produkter for ugressfjerning.
 

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