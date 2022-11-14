Ugressfjerning
Effektiv bekjempelse av ugress er en stor utfordring for både i det offentlige og i landbruket. Kjemiske produkter finnes, men de er ofte skadelige for miljøet og kan bare brukes i begrenset omfang i offentlige områder. Ved å bruke varmt vann kan man fjerne løvetann, tistler og annet ugress uten å ty til ugressmidler – en langt mer skånsom metode for både miljøet og overflatene.
Grunner til å fjerne ugress
I motsetning til dyrkede og prydplanter, vokser ugress naturlig uten menneskelig innblanding. Det finnes mange gode grunner til å bekjempe ugress: I landbruket for å beskytte avlinger, og i byer og tettsteder for å holde offentlige rom rene og ryddige samt forhindre skader på veier, åpne områder og bygninger.
Mange typer ugress kan spre seg svært raskt og/eller forårsake store skader med sine røtter. De kan også ha en negativ innvirkning på ønsket estetikk.
Oversikt over metoder for fjerning av ugress
Termiske, mekaniske og kjemiske metoder kan brukes til å fjerne ugress. Disse metodene varierer blant annet med hensyn til miljøpåvirkning, bærekraft og effektivitet. Her er en oversikt over behandlingsmetodene:
Type metoder
Varmtvannsvaskere
Termisk
Varmskummaskiner
Termisk
Varmdampmaskiner
Termisk
Varmluftmaskiner
Termisk
Flammeverktøy
Termisk
Ugressbørste
Mekanisk
Sprøytemetode
Kjemisk
Egenskaper
Varmtvannsvaskere
Opptil 98 °C. Dreper plantenes overjordiske deler og røttene ved bruk av varmt vann.
Varmskummaskiner
> 100 °C
Damprenser med ekstra skumproduksjon. Skummet brukes for isolasjonsformål og for å hindre at dampen avkjøles for raskt.
Varmdampmaskiner
> 100 °C
Dreper overjordiske plantedeler. Varmeoverføring fra damp er ikke like effektiv som fra varmt vann. Røttene påvirkes ikke.
Varmluftmaskiner
> 350 °C
Dreper ugress med intens varme fra varmluft.
Flammeverktøy
> 400 °C
Ugresset varmes opp med brennende gass, noe som får plantene til å dø og delvis brenne.
Ugressbørste
Ugressbørster og kantklippere fjerner planter fra røttene.
Sprøytemetode
Herbicid påføres bladene med en sprøyteenhet.
Miljøpåvirkning
Varmtvannsvaskere
Lav
Varmskummaskiner
Moderat
Varmdampmaskiner
Lav
Varmluftmaskiner
Moderat
Flammeverktøy
Høy
Ugressbørste
Lav
Sprøytemetode
Svært høy
Effekt
Varmtvannsvaskere
Planter og røtter svekkes og ødelegges, inkludert frøene.
Varmskummaskiner
Planter svekkes og ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.
Varmdampmaskiner
Planter svekkes og ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.
Varmluftmaskiner
Overflatevekst ødelegges. Begrenset gjennomtrenging.
Flammeverktøy
Overflatevekst brennes. Begrenset gjennomtrenging.
Ugressbørste
Plantedelene over bakken fjernes ved bruk av en stålbørste. Ingen gjennomtrenging.
Sprøytemetode
Herbicid svekker og ødelegger cellestrukturen til planten ned til røttene.
Støynivå for brukere
Varmtvannsvaskere
Lavt
Varmskummaskiner
Lavt
Varmdampmaskiner
Moderat
Varmluftmaskiner
Moderat
Flammeverktøy
Høyt
Ugressbørste
Moderat
Sprøytemetode
Lavt
Spesielle krav
Varmtvannsvaskere
Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.
Varmskummaskiner
Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.
Varmdampmaskiner
Kan brukes på alle overflater, inkludert kritiske og vanskelig tilgjengelige områder.
Varmluftmaskiner
Ineffektiv under fuktige forhold.
Flammeverktøy
Kan ikke brukes under ekstremt tørre forhold. Ineffektiv under fuktige forhold.
Ugressbørste
Standard i offentlige områder; gir et rent og ryddig utseende da ugresset fjernes direkte.
Sprøytemetode
Generelt forbudt, kan brukes på belagte og komprimerte områder med spesialtillatelse og sertifisering.
Bærekraft/ effektivitet
Varmtvannsvaskere
Høy
Varmskummaskiner
Høy
Varmdampmaskiner
Moderat
Varmluftmaskiner
Lav
Flammeverktøy
Lav
Ugressbørste
Moderat
Sprøytemetode
Høy
Bruksfrekvens
Varmtvannsvaskere
Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.
Varmskummaskiner
Opptil fire behandlinger i løpet av det første året, avtagende det påfølgende året.
Varmdampmaskiner
4–6 behandlinger.
Varmluftmaskiner
Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.
Flammeverktøy
Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.
Ugressbørste
Behandlinger må gjentas omtrent hver fjerde uke.
Sprøytemetode
Opptil fire behandlinger det første året.
Totalvurdering
Varmtvannsvaskere
*****
Varmskummaskiner
**
Varmdampmaskiner
***
Varmluftmaskiner
**
Flammeverktøy
**
Ugressbørste
***
Sprøytemetode
**
Ugressfjerning med varmt vann: Effektivt og miljøvennlig
Ugress kan effektivt fjernes ved hjelp av ulike termiske metoder. Prinsippet bak termisk ugresskontroll er basert på en grunnleggende biokjemisk regel: De fleste proteiner denaturerer ved en temperatur på omtrent 42 °C. Dette betyr at proteinene endres, brytes ned, og mister evnen til å utføre sine funksjoner.
Den nødvendige varmen kan genereres og overføres på forskjellige måter: som direkte flamme, eller indirekte via termisk stråling, varmt vann eller damp. Varmt vann er den eneste kjemikaliefri metoden som også når røttene. Selv om røttene kanskje ikke blir fullstendig ødelagt umiddelbart, svekkes ugresset med hver applikasjon av varmt vann. Hvis metoden brukes regelmessig fra starten av, hindres ny vekst, og frekvensen av påføringer vil reduseres betydelig allerede i det andre året. Som en tommelfingerregel er tre til fire behandlinger per år tilstrekkelig.
Tips: Velg rett tid for behandling
Den beste tiden å fjerne ugress på er om ettermiddagen. Mengden vann som lagres av planter varierer avhengig av tidspunktet på dagen. Det er også best å starte med den første varmtvannsabehandlingen kort tid etter at ugresset har begynt å spire om våren. Etter hvert som plantene blir eldre, blir de mer motstandsdyktige mot varmtvann.
Bruk av varmtvannsvasker
Når man fjerner ugress med varmt vann, er temperaturen en kritisk faktor: Jo varmere vannet er, desto mer effektivt kan plantene elimineres. Varmtvannsvaskere kan opprettholde en jevn vanntemperatur på opptil 98 °C, noe som er rett under dampgrensen, og dermed ideelt for ugressfjerning.
Ugressfjernerne WR 10, WR 20, WR 50 og WR 100 er ideelle tilbehør for slike maskiner. Avhengig av størrelsen på overflaten og bruksbehovet, varierer de i arbeidsbredde og arealprestasjon, noe som gjør det enklere å tilpasse løsningen til spesifikke behov.
WR 10 ugressfjerner med 10 cm bredt rundt sprøytehode og dyseadapter. Effektiv selv på svært små områder.
WR 20 ugressfjerner med 20 cm bred dysestang og integrert dyseadapter.
WR 50 ugressfjerner med 50 cm bred dysestang, adaptivt chassis og integrert dyseadapter
WR 100 ugressfjerner med chassis, 100 cm bred dysestang og integrert dyseadapter. Perfekt for store områder.
Tips: Avstand mellom dyse og overflate
Den optimale avstanden mellom dysen på Kärcher-ugressfjerneren og overflaten er mellom 5 og 15 centimeter. Du kan arbeide komfortabelt innenfor dette området uten at ugressfjerneren berører bakken. Den korte avstanden betyr også minimalt varmetap.
Mer om ugressfjerning med varmtvann
I vår spesialseksjon finner du mer informasjon og en oversikt over produkter for ugressfjerning.