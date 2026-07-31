Med varmt vann opptil 98 °C fra en Kärcher høytrykksvasker, og WR 10 ugressfjernerens presise 10 centimeters sprayhode, garanteres effektiv ugressfjerning – selv på trange og vanskelig tilgjengelige områder. En integrert dyseadapter sørger for optimal vannføring og sikrer kompatibilitet med alle våre høytrykksmaskiner. Ugressfjernerens kompakte og lette design forenkler arbeidet betraktelig, og gir deg mulighet til å arbeide uanstrengt og uavbrutt over lengre perioder.