WR 10 ugressfjerner
I kombinasjon med våre varmtvannsvaskere, gjør Kärcher WR 10 ugressfjerner det mulig å fjerne ugress raskt og grundig. Denne ugressfjerneren leveres med et 10 cm bredt sprayhode og en praktisk dyseadapter.
Med varmt vann opptil 98 °C fra en Kärcher høytrykksvasker, og WR 10 ugressfjernerens presise 10 centimeters sprayhode, garanteres effektiv ugressfjerning – selv på trange og vanskelig tilgjengelige områder. En integrert dyseadapter sørger for optimal vannføring og sikrer kompatibilitet med alle våre høytrykksmaskiner. Ugressfjernerens kompakte og lette design forenkler arbeidet betraktelig, og gir deg mulighet til å arbeide uanstrengt og uavbrutt over lengre perioder.
Egenskaper og fordeler
Effektiv ugressfjerning med den optimale kombinasjonen av ugressfjerner og varmtvannsvasker.
- Integrert dyseadapter for riktig vannmengde for hver Kärcher varmtvannsvasker.
- Den nyeste Kärcher brennerteknologien sikrer optimal vanntemperatur for ugressfjerning (opptil 98 °C).
Kompakt ugressfjerner med lett design.
- Det kompakte designet muliggjør arbeid under trange plassforhold.
- Det lette designet avlaster brukeren og tillater lengre arbeidsintervaller.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
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Bruksområder
- Effektiv og komfortabel fjerning av ugress uten kjemikalier
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