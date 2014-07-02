Tilbehør til høytrykksvaskere
Vi har et stort utvalg av tilbehør til våre Professional høytrykksvaskere.
Profesjonelle høytrykkspistoler
Høytrykkslanser
Multifunksjonelle dyser
Kraftdyser
Profesjonelle høytrykksslanger
- Standard
- Standard med skrukobling i begge ender
- Longlife 400
- Longlife 400 med koblinger på begge sider
- For næringsmiddelindustri
- For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider
- Longlifeversjon for næringsmiddelindustri
- Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider
- Spesialslanger
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Overflatevaskere
- Overflatevaskere FR Classic
- Overflatevaskere FRV 30
- Overflatevaskere FR 30
- Overflatevaskere FR 30 ME
- Overflatevaskere FR 50
- Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR
- Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV
- Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic
- Adapter for H&G Høytrykkspylere
- Overflatevaskere FRV 30 ME
- Overflatevaskere FR 50 Me
Skumlegging
Slangetromler
Rengjøring av fasade og solcellepanel
Monteringssett
- Monteringssett for kranløft
- Hjulmonteringssett
- Monteringssett flammevakt
- Akkumulatorsett
- Monteringssett fjernkontroll
- Fjernkontroll til mynt-/polettinnkast
- Vannfiltersett
- Sett med punkteringsfrie hjul
- Monteringssett HD Stasjonær
- Monteringssett Cage Ramme
- Retro-fit HD-Trailer
- Monteringssett for HDS-Trailer