WR 100
Komfortabel og rask ugressfjerning: WR 100 ugressfjerner med chassis, 100 cm bred dysestang og integrert dyseadapter for bruk med varmtvannsspylere med høyt trykk.
Vår ugressfjerner WR 100 er ideell for fjerning av ugress på større områder som stier eller parkeringsplasser, og demonstrerer sine styrker spesielt i kombinasjon med en av våre varmtvannshøytrykksspylere. Den optimale vanntemperaturen på opptil 98 °C garanterer effektiv og svært praktisk fjerning av uønsket ugress i omgivelsene. Med den 100 cm brede ugressfjerneren med jevn vannfordeling jobber du raskt og sparer dermed tid, mens den integrerte dyseadapteren alltid garanterer en perfekt tilpasset vannmengde uavhengig av hvilken varmtvannshøytrykksspyler som brukes. Det tilhørende chassiset letter belastningen merkbart og sikrer dermed maksimal arbeidskomfort.
Egenskaper og fordeler
Effektiv ugressfjerning med den optimale kombinasjonen av ugressfjerner og varmtvannsvasker.
- Integrert dyseadapter for riktig vannmengde for hver Kärcher varmtvannsvasker.
- Den nyeste Kärcher brennerteknologien sikrer optimal vanntemperatur for ugressfjerning (opptil 98 °C).
For tidsbesparende ugressfjerning på større områder
- 100 centimeter bred dysestang med jevn vannfordeling og høy arealytelse.
- Integrert chassis for maksimal arbeidskomfort.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,8
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Bruksområder
- Effektiv og komfortabel fjerning av ugress uten kjemikalier
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