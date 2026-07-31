Vår ugressfjerner WR 100 er ideell for fjerning av ugress på større områder som stier eller parkeringsplasser, og demonstrerer sine styrker spesielt i kombinasjon med en av våre varmtvannshøytrykksspylere. Den optimale vanntemperaturen på opptil 98 °C garanterer effektiv og svært praktisk fjerning av uønsket ugress i omgivelsene. Med den 100 cm brede ugressfjerneren med jevn vannfordeling jobber du raskt og sparer dermed tid, mens den integrerte dyseadapteren alltid garanterer en perfekt tilpasset vannmengde uavhengig av hvilken varmtvannshøytrykksspyler som brukes. Det tilhørende chassiset letter belastningen merkbart og sikrer dermed maksimal arbeidskomfort.