Microriccio mop green, Pocket, 40 cm

Flatmopp i mikrofiber med sløyfe med polyesterstøtte.

Flatt moppesystem med lommer, kan brukes enten forhåndsfuktet, fuktet ved behov med fuktestasjon, eller med håndtak med tank. Mikrofiberteknologi gir moppen god absorbsjonsevne. Ideell for alle overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gulvtype Harde gulv / Slitesterke gulv
Skittnivå Lavt til middels
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Lommer
Materiale 100 % PET
Tekstilmateriale Mikrofiber
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (l x b) (mm) 400 / 140
Mål, pakket (mm) 400 x 140 x 20
Microriccio mop green, Pocket, 40 cm
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring