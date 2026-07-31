Microriccio mop green, Pocket, 40 cm
Flatmopp i mikrofiber med sløyfe med polyesterstøtte.
Flatt moppesystem med lommer, kan brukes enten forhåndsfuktet, fuktet ved behov med fuktestasjon, eller med håndtak med tank. Mikrofiberteknologi gir moppen god absorbsjonsevne. Ideell for alle overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gulvtype
|Harde gulv / Slitesterke gulv
|Skittnivå
|Lavt til middels
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Lommer
|Materiale
|100 % PET
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (l x b) (mm)
|400 / 140
|Mål, pakket (mm)
|400 x 140 x 20
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring