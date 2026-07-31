WPC 100 RO er et drikkevannssystem med omvendt osmose som renser vannet og gir helt rent drikkevann. Det er en trygg og sikker løsning som installeres der vannet av ulike årsaker ikke kan eller bør drikkes. Systemet kobles enten til vannuttaket under vasken eller til en WPD vannautomat. Ved installasjon av systemet i skapet under vasken kan det enten settes opp som en separat løsning hvor vannet kommer ut i springen eller i den medfølgende kranen, eller det kan kombineres med en frittstående vannautomat uten underskap. Ved installasjon i kombinasjon med en vannautomat med underskap installeres filteret i dette skapet. Vannautomaten må da stå i nærheten av et vannuttak. En separat vanntank er ikke nødvendig. WPC 100 RO er svært effektivt, og produserer rundt 70 prosent mindre avløpsvann sammenlignet med konkurrerende produkter.