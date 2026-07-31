WPC 100 RO drikkevannssystem
WPC 100 RO drikkevannssystem har omvendt osmose og femtrinns membranfiltrering som garanterer hygienisk trygt drikkevann. Systemet kobles til under vasken med egen medfølgende kran eller til eksisterende kran. Det kan også kombineres med en vannautomat fra WPD-serien.
WPC 100 RO er et drikkevannssystem med omvendt osmose som renser vannet og gir helt rent drikkevann. Det er en trygg og sikker løsning som installeres der vannet av ulike årsaker ikke kan eller bør drikkes. Systemet kobles enten til vannuttaket under vasken eller til en WPD vannautomat. Ved installasjon av systemet i skapet under vasken kan det enten settes opp som en separat løsning hvor vannet kommer ut i springen eller i den medfølgende kranen, eller det kan kombineres med en frittstående vannautomat uten underskap. Ved installasjon i kombinasjon med en vannautomat med underskap installeres filteret i dette skapet. Vannautomaten må da stå i nærheten av et vannuttak. En separat vanntank er ikke nødvendig. WPC 100 RO er svært effektivt, og produserer rundt 70 prosent mindre avløpsvann sammenlignet med konkurrerende produkter.
Egenskaper og fordeler
Kan integreres i en WPD vannautomat
- Gjør det mulig å sette opp en WPD vannautomat i områder hvor det ikke er rent springvann.
- Omvendt osmoseløsning for integrering i WPD maskiner.
- Rent drikkevann
Kan installeres rett i skapet under vasken
- For hygienisk og trygt vann som kan både drikkes og brukes til matlaging.
- Enkel og intuitiv i bruk.
- Tilgjengelig enten i kombinasjon med en vannautomat eller som separat løsning.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|110 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Trykk på vanninntak (mPa/bar)
|0,1 - 0,3 / 1 - 3
|Tilkoblingsbelastning (W)
|80
|Filterkapasitet (l/t)
|opptil 100
|Maks. tilførselstemp. (°C)
|5 - maks. 38
|Farge
|Hvit
|Mål (L x B x H) (mm)
|372 x 240 x 530
Scope of supply
- Omvendt osmose
- Aktivt kullfilter
- Polypropylenfilter (PP)
- Granulære aktive karbonfilter
- Filtrering meg aktivt karbon
- Omvendt osmose membraner: 2 Stk